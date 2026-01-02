Arrows APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 112.8 MB
- Üretici Lessmore UG
-
Arrows APK, ekrandaki okları herhangi bir başka oka değdirmeden çıkarmaya çalıştığınız bir bulmaca oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyunun temel amacı, bir ızgara üzerinde farklı yönlere bakan okları, birbirleriyle çarpıştırmadan ekrandan çıkarmaktır.
- Dikkat dağıtıcı unsurlardan arındırılmış, temiz bir görsel tasarıma sahiptir. Bu sayede oyuncular sadece bulmacaya ve stratejiye odaklanabilirler.
- Oyun, başlangıçta çok basit seviyeler sunarken, ilerledikçe karmaşıklığı artan binlerce farklı seviyeye sahiptir. Ayrıca her gün yenilenen "Günlük Mücadeleler" (Daily Puzzles) ile oyunculara sürekli taze içerik sunulur.
Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Arrows APK, sürükleyici bir bulmaca oyunudur. Ekrandaki okları birbirine değdirmeden çıkarmaya çalıştığınız bu bulmaca oyunu, artan zorluk seviyesi sayesinde odağınızı her zaman içerisinde tutmaktadır.
Zaman baskısı olmadan rahat bir oynanış sunan Arrows - Puzzke Escape APK, takıldığınız anlarda da size ipuçlarıyla yardım etmektedir. Zorlu ve kullanıcı dostu yapısıyla ön plana çıkan oyun, bu sayede hem oyuncuyu odakta tutuyor hem de zorlandığı anlarda sıkılma ihtimalini oldukça düşürüyor.
Arrows APK İndir
Son zamanlarda popülerleşen bulmaca oyunları, farklı içeriklerle karşımıza çıkmaktadır. Oklar üzerine kurulu olan Arrows APK'da, planlama yeteneğinizi test edin ve zorlu mantık bulmacalarını çözün.
Her seviye bir öncekinden daha kapsamlı geliştirilmiştir. Bu nedenle, hamlelerinizi aceleye getirmemeli ve bir değil, iki veya üç hamle sonrasını düşünmelisiniz.
Siz de Arrows APK indirin ve tüm okları ekrandan çıkararak bulmacaları tamamlamaya çalışın!
Arrows - Puzzle Escape Oyunu Özellikleri
- Android için bulmaca oyunu
- Zorlu mantık bulmacaları
- Sürekli artan zorluk seviyesi
- Kullanıcı dostu ipuçları
- Sade ve minimalist tasarım
Sıkça Sorulan Sorular
Oyunun temel kuralı nedir?
Ekranda gördüğünüz her ok, baktığı yöne doğru hareket eder. Bir oka dokunduğunuzda, önünde engel (başka bir ok) yoksa ekrandan çıkar. Eğer başka bir oka çarparsa hata yapmış olursunuz. Tüm okları hatasız temizlemelisiniz.
Oyunda zaman sınırı var mı?
Hayır. Arrows, stresiz bir deneyim sunmak için tasarlanmıştır. Herhangi bir zamanlayıcı yoktur; hamlelerinizi istediğiniz kadar düşünebilir ve bulmacaları kendi hızınızda çözebilirsiniz.
Çok zor bir seviyede takılırsam ne yapabilirim?
Oyun içerisinde bir ipucu (hint) sistemi bulunmaktadır. Çözemediğiniz zorlu bölümlerde ipuçlarını kullanarak hangi oku hangi sırayla çıkarmanız gerektiğine dair yardım alabilirsiniz.
Oyunda "Kalp" veya "Can" sistemi var mı?
Evet. Çarpışma yaptığınızda kalplerinizden birini kaybedersiniz. Kalpleriniz biterse, devam etmek için bir reklam izlemeniz veya kalplerin dolmasını beklemeniz gerekebilir.
Oyun tamamen ücretsiz mi ve reklam var mı?
Oyun ücretsizdir, ancak seviye geçişlerinde reklamlar gösterilir. Reklamlardan rahatsız olan kullanıcılar için uygulama içi satın alma yoluyla "Reklamları Kaldır" seçeneği mevcuttur.