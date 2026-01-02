Arrows APK, ekrandaki okları herhangi bir başka oka değdirmeden çıkarmaya çalıştığınız bir bulmaca oyunudur.

Berkcan Aktürk - 17 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyunun temel amacı, bir ızgara üzerinde farklı yönlere bakan okları, birbirleriyle çarpıştırmadan ekrandan çıkarmaktır.

Dikkat dağıtıcı unsurlardan arındırılmış, temiz bir görsel tasarıma sahiptir. Bu sayede oyuncular sadece bulmacaya ve stratejiye odaklanabilirler.

Oyun, başlangıçta çok basit seviyeler sunarken, ilerledikçe karmaşıklığı artan binlerce farklı seviyeye sahiptir. Ayrıca her gün yenilenen "Günlük Mücadeleler" (Daily Puzzles) ile oyunculara sürekli taze içerik sunulur.

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Arrows APK, sürükleyici bir bulmaca oyunudur. Ekrandaki okları birbirine değdirmeden çıkarmaya çalıştığınız bu bulmaca oyunu, artan zorluk seviyesi sayesinde odağınızı her zaman içerisinde tutmaktadır.

Zaman baskısı olmadan rahat bir oynanış sunan Arrows - Puzzke Escape APK, takıldığınız anlarda da size ipuçlarıyla yardım etmektedir. Zorlu ve kullanıcı dostu yapısıyla ön plana çıkan oyun, bu sayede hem oyuncuyu odakta tutuyor hem de zorlandığı anlarda sıkılma ihtimalini oldukça düşürüyor.

Arrows APK İndir

Son zamanlarda popülerleşen bulmaca oyunları, farklı içeriklerle karşımıza çıkmaktadır. Oklar üzerine kurulu olan Arrows APK'da, planlama yeteneğinizi test edin ve zorlu mantık bulmacalarını çözün.

Her seviye bir öncekinden daha kapsamlı geliştirilmiştir. Bu nedenle, hamlelerinizi aceleye getirmemeli ve bir değil, iki veya üç hamle sonrasını düşünmelisiniz.

Siz de Arrows APK indirin ve tüm okları ekrandan çıkararak bulmacaları tamamlamaya çalışın!

Arrows - Puzzle Escape Oyunu Özellikleri

Android için bulmaca oyunu

Zorlu mantık bulmacaları

Sürekli artan zorluk seviyesi

Kullanıcı dostu ipuçları

Sade ve minimalist tasarım