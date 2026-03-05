Astro Defenders : Capt.Couch, uzay temalı savunma savaşları, kahraman toplama sistemi ve boss raidleri sunan ücretsiz bir defense oyunudur.

⚡ Önemli Bilgiler Astro Defenders : Capt.Couch, dalga tabanlı savunma ve strateji mekaniğine sahiptir.

Astro Defenders : Capt.Couch, boss raid ve kahraman toplama sistemi içerir.

Astro Defenders : Capt.Couch, reklamsız ve ücretsiz oynanabilir yapı sunar.

Astro Defenders APK, uzayda geçen bir savunma savaşını konu alan strateji ve hayatta kalma temalı bir defense oyunudur. Uzaylı böcek istilası sonrası çöken gezegeni korumak için Astro Defenders adlı kahraman ekibini yönetirsiniz.

Oyun, dalga tabanlı savaş sistemi üzerine kuruludur. Her aşamada rastgele kahramanlarla başlarsınız, kaynaklar toplar ve yeni kahramanlar çağrırarak savunma hattını güçlendirirsiniz. Dalga geçişlerinde birlik dizilimi değiştirerek strateji uyarlar ve düşmanlara karşı en uygun savunma planını oluşturursunuz.

Oyunda, farklı yeteneklere sahip onlarca kahramanı toplayabilir ve büyük boss raid savaşlarına katılabilirsiniz. PvE savaşlarının yanı sıra imparatorluk temalı rekabetçi mücadeleler de bulunursunuz.

Astro Defenders : Capt.Couch, Android cihazlarınız için sunulan uzay temalı bir savunma strateji oyunudur.

Astro Defenders: Capt.Couch Oyun Özellikleri

Uzay temalı savunma savaşları

Dalga tabanlı hayatta kalma sistemi

Rastgele kahraman başlangıç mekaniği

Onlarca farklı kahraman toplama

Boss raid savaşları

Stratejik birlik yerleştirme sistemi

PvE ve rekabetçi mücadele yapısı

Ücretsiz ve reklamsız oynanış