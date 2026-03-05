Astro Defenders APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 166.9 MB
- Üretici PLAYHARD STUDIO
-
Astro Defenders : Capt.Couch, uzay temalı savunma savaşları, kahraman toplama sistemi ve boss raidleri sunan ücretsiz bir defense oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Astro Defenders : Capt.Couch, dalga tabanlı savunma ve strateji mekaniğine sahiptir.
- Astro Defenders : Capt.Couch, boss raid ve kahraman toplama sistemi içerir.
- Astro Defenders : Capt.Couch, reklamsız ve ücretsiz oynanabilir yapı sunar.
Astro Defenders APK, uzayda geçen bir savunma savaşını konu alan strateji ve hayatta kalma temalı bir defense oyunudur. Uzaylı böcek istilası sonrası çöken gezegeni korumak için Astro Defenders adlı kahraman ekibini yönetirsiniz.
Oyun, dalga tabanlı savaş sistemi üzerine kuruludur. Her aşamada rastgele kahramanlarla başlarsınız, kaynaklar toplar ve yeni kahramanlar çağrırarak savunma hattını güçlendirirsiniz. Dalga geçişlerinde birlik dizilimi değiştirerek strateji uyarlar ve düşmanlara karşı en uygun savunma planını oluşturursunuz.
Oyunda, farklı yeteneklere sahip onlarca kahramanı toplayabilir ve büyük boss raid savaşlarına katılabilirsiniz. PvE savaşlarının yanı sıra imparatorluk temalı rekabetçi mücadeleler de bulunursunuz.
Astro Defenders: Capt.Couch İndir
Astro Defenders : Capt.Couch, Android cihazlarınız için sunulan uzay temalı bir savunma strateji oyunudur.
Eğer siz de kahraman toplama, boss savaşları ve dalga tabanlı mücadele deneyimi yaşamak istiyorsanız Astro Defenders : Capt.Couch'ı indirin!
Astro Defenders: Capt.Couch Oyun Özellikleri
- Uzay temalı savunma savaşları
- Dalga tabanlı hayatta kalma sistemi
- Rastgele kahraman başlangıç mekaniği
- Onlarca farklı kahraman toplama
- Boss raid savaşları
- Stratejik birlik yerleştirme sistemi
- PvE ve rekabetçi mücadele yapısı
- Ücretsiz ve reklamsız oynanış
Sıkça Sorulan Sorular
Astro Defenders : Capt.Couch nasıl bir oyundur?
Uzay temalı, dalga tabanlı savunma ve kahraman toplama sistemi içeren bir strateji oyunudur.
Astro Defenders : Capt.Couch ücretsiz mi?
Evet, oyun ücretsiz oynanabilir ve reklamsız bir yapı sunar.
Astro Defenders : Capt.Couch boss savaşları var mı?
Evet, oyunda büyük boss raid savaşları bulunmaktadır.
Astro Defenders : Capt.Couch PvP modu var mı?
Oyun açıklamasında rekabetçi imparatorluk mücadeleleri bulunduğu belirtilmektedir.