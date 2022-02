Astroneer ile açık bir dünya da mücadele edecek, hayatta kalmanın yollarını arayacaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 41 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Çok oyunculu bir açık dünya oyunu olarak yayınlanan Astroneer deli gibi satmaya devam ediyor. Oyuncuları fantastik bir evrene götüren ve eğlence dolu anlar yaşatan yapım oyuncuların da beğenisini kazanıyor. 2017 yılının Aralık ayında lansmana çıkan başarılı oyun, tek oyunculu ve çok oyunculu olmak üzere farklı modlara sahip. Rengarenk bir dünya da oyunculara çeşitli görevler sunan oyun günümüzde de düzenli olarak güncellemeler almaya devam ediyor.

Milyonlara ulaşmayı hedefleyen başarılı oyun, günümüzde geniş kitleler tarafından oynanmaya devam ederken yepyeni içeriklere de kavuşmaya devam ediyor.

Astroneer Özellikleri

Tek oyunculu ve çok oyunculu oyun modları,

Türkçe dahil olmak üzere 13 farklı dil desteği,

Açık dünya,

Dikkatle yapılmış görevler,

Titizlikle hazırlanmış grafikler,

Rengarenk içerikler,

Kaliteli ses efektleri,

Türkçe dil desteği ile ülkemiz oyuncularını da bünyesine dahil eden başarılı yapım da oyuncular rengarenk içeriklerin yanı sıra kaliteli de ses efektleri ile karşılaşıyorlar. Açık bir dünya da yer alan oyun pek çok oyun moduna da bünyesine yer veriyor. Oyun içerisinde pek çok görev yer alıyor. Oyuncular bu görevleri dilerlerse tek başlarına dilerlerse de çok oyunculu olarak arkadaşları ile başarmaya çalışacaklar. Steam üzerinde oyuncular tarafından ‘çok olumlu’ olarak değerlendirilen başarılı yapım, zorlu çevre koşulları sayesinde oyunculara sürükleyici bir deneyim sunuyor.

Yapım 25’nci yüzyılda oyunculara gelişmiş bir teknoloji ve uzayın derinliklerini keşfetme fırsatı sunuyor. Tabii bu süreç içerisinde pek çok yeniliği de oyunculara sunan yapım, birbirinden riskli maceraları da deneyimleme fırsatı veriyor. Oyuncular yer altında veya yer üstünde çeşitli üstler inşa edebilecek ve uzayın derinliklerine dair pek çok görevi yerine getirmeye çalışacaklar. Heyecan verici bir gezegen macerası eşliğinde ilerlemeye çalışacak olan oyuncular, pek çok başarının da anahtarını elde etmeye çalışacak, rengarenk gezegenler arasında yolculuklar yapabilecekler.

Astroneer İndir

Steam üzerinde yer alan Astroneer sık sık indirime girerek satış rakamlarını artırmaya devam ediyor. Dileyen oyuncular yapımı cazip fiyat etiketi ile satın alabilir ve bu sürükleyici maceraya ortak olabilirler.

Astroneer Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 (64 bit only), Windows 8 (64 bit only), Windows 10 (64 bit only)

İşlemci: X64 Dual Core CPU, 2+ GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Discrete Non Mobile GPU with 1 GB Ram

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: Any

İlave Notlar: Internet connection required for online multiplayer