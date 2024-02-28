Otomasyon oyunlarını hiç duydunuz mu? Son yıllarda pek çok oyunda gördüğümüz bu olay başlı başına bir tür haline geldi diyebiliriz. Fabrikalar inşa edip, çeşitli üretim istasyonları kurup sürekli daha karmaşık eşyalar üretmeye çalıştığımız bu oyunlara genellikle otomasyonları diyoruz. Peki hangi otomasyon oyunları muhakkak oynanmalı? Sizler için en iyi otomasyon oyunlarından bahsedelim

Mutlaka Oynamanız Gereken En İyi Otomasyon Oyunları

Factorio

Palworld

shapez 2

Mindustry

Timberborn

Satisfactory

ASTRONEER

Dyson Sphere Program

Factorio

2 boyutlu bir otomasyon oyunu olan Factorio bu türün en popüler oyunlarından bir tanesi. Sonsuz bir dünyada artan karmaşıklıkta ürünler üretmek için otomatik fabrikalar inşa ettiğiniz bir oyun olan Factorio saatlerinizi gömebileceğiniz bir yapım. Tüm bunları yaparken de etraftan gelen yaratıklarla da savaşmanız gerekiyor. Oldukça karmaşık sistemler kurabileceğiniz bu oyunu mutlaka oynamalısınız.

Palworld

Son dönemin en popüler oyunlarından biri olan Palworld listedeki diğer oyunlar kadar otomasyon odaklı bir oyun olmasa da pek çok kişiyi otomasyon oyunları ile tanıştırdığını düşündüğümüzden ötürü bu listede yer verdik. Daha çok “silahlı Pokemonlar” ve “köle Pokemonlar” olarak da bilinen Palworld milyonlarca insana ulaşmış benzersiz bir oyun.

Otomasyon kısmı son derece basit olsa da epey keyifli. Pal’larınıza bir şeyler yaptırtmak ve o ürünler ile başka şeyler oluşturmak epey keyifli. Açık dünyada hayatta kalmak ve Pokemon benzeri yaratıkları emrinizde çalıştırmak istiyorsanız Palworld’ü muhakkak oynayın.

shapez 2

İlk oyunu epey beğenilmesine rağmen görsel olarak herkeslik bir oyun olmayan shapez, devam oyunu ile dikkatleri üzerine çekti. 3 boyutlu bir oyuna dönüşen shapez 2 tüm odağı fabrika kurmak ve otomasyon yapmak olan bir oyun.

Herhangi bir düşmanın, kaynağın ve zamanın olmadığı bu oyun salt bir otomasyon oyunu. Bu türün hayranıysanız ve sadece otomasyon yapmak istiyorsanız shapez 2 tam size göre bir yapım.

Mindustry

Görsel olarak Factorio’yu andıran Mindustry kaynak yönetimine odaklanan açık uçlu bir kule savunma oyunudur. Türkçe dil desteğine sahip olması çok büyük bir artı. Üstten görünümlü, 2 boyutlu kule savunma ve otomasyon oyunlarından hoşlanıyorsanız Mindustry’ye göz atmalısınız.

Timberborn

Timberborn, dünya bakımından oldukça farklı hatta sıra dışı bir yapım. İnsanlığın yok olduğu, sadece kunduzların var olduğu bir dünyada bol miktarda odun ve kereste kullanarak yepyeni bir medeniyet inşa etmeye çalışıyoruz. 3 boyutlu bir şehir kurma ve koloni simülatörü olan Timberborn farklı bir otomasyon oyunu arayanlar için ideal.

Satisfactory

Pek çok kişinin yüreğine ilk otomasyon ateşini yakan, otomasyon yapmanın keyfini bize ilk kez tattıran oyunlardan biri olan Satisfactory epey uzun süredir erken erişimde olan bir oyun. Yavaş yavaş da olsa sürekli gelişen Satisfactory 2016 yılından beri sürekli yapım aşamasında. Nihai sürümü ne zaman gelir bilemiyoruz ancak Türkçe dil desteği ve muhteşem oynanışı ile belki de ilk bakmanız gereken yapımlardan biri olan Satisfactory muhteşem bir otomasyon oyunu.

ASTRONEER

Otomasyon kısmı az olsa da ASTRONEER arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz en iyi açık dünya /hayatta kalma oyunlarından biridir. Uzayda geçen oyunlardan biri olan ASTRONEER oldukça hoş grafiklere sahiptir. ASTRONEER’ın diğer pek çok oyunlardan ayrılan önemli bir özelliği vardır. Yüzeyi dilediğiniz gibi şekillendirebildiğiniz bu oyunda bir yerleri kazmak, çukurları doldurmak aşırı keyifli.

Dyson Sphere Program

Listedeki belki de en kompleks oyun olan Dyson Sphare Program otomasyon macerasını intergalaktik düzeye çıkaran bir yapım. Gezegenler arası bir fabrikasyon oyunu olan Dyson Sphere Program tam bir nerd işi. Centre Brain isimli devasa bir yapay zekaya enerji sağlamak için durmadan enerji üretmeye çalıştığımız bu oyunda epey karmaşık mekanikler ve sistemler bulunuyor.

Tüm bu karmaşıklık ve ileri bilim kurgu sizi korkutmasın. Dyson Sphere Program, öğrenmesi ve oynaması çok keyifli bir oyun. Deneme yanılma yaparak ve birazcık okuma, araştırma yaparak her şeyi çözebilirsiniz. Gezegenler arası seyahat ederek, kaynak toplayarak ve sürekli daha fazla üretim yaparak Kardashev Ölçeği’nde medeniyetimizi 1 birim ileriye taşımaya çalışıyoruz.

Otomasyon oyunları ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz otomasyon oyunlarını seviyor musunuz? Listede olması gerektiğini düşündüğünüz başka iyi otomasyon oyunları var mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.