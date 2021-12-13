Ball Blast APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 68.00 MB
- Üretici VOODOO
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Ball Blast APK Android oyununda top silahıyla kayaları parçalıyorsunuz. Hayatta kalma temelli süper eğlenceli bir Android oyunu.
Ball Blast APK, top silahıyla kayaları paramparça yaptığınız, reflekslere dayalı bir Android oyunu.
Google Play Store’da 10 milyonun üzerinde Android telefona yüklenerek büyük başarı elde eden refleks oyunu, basit görselli popüler Android oyunların geliştiricisi Voodoo’ya ait. Yüzlerce seviye içeren oyunda topları ateşleyerek mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.
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Ball Blast APK Android oyununda top silahıyla üstünüze düşen kayaları bölünene ya da tamamen parçalanana kadar ateş ediyor, coin kazanıyor, coinlerle hayatta kalma sürenizi artıracak yükseltmeler alıyorsunuz. Coin kazanmak oldukça kolay. Patlattığınız her bir kaya değeri ne olursa olsun patlattığınızda size ödül olarak daha fazla coin veriyor. Ateş gücü yükseltmesi her atışın gücünü artırıyor, böylece tek tek atışlardan her biri çarptığı kayaya daha fazla zarar veriyor. Oyunda olmadan kazandığınız yükseltmeler dışındaki her yükseltme topların puan miktarını artırıyor. Bu nedenle ateş gücünü ve saniyedeki atış sayısını artırsanız dahi kayaların her birini patlatmak yine de zaman alıyor. Unutmadan, oyun aktif internet bağlantısı gerektirmiyor; internetsiz de oynanıyor ancak internetli oynadığınızda öldüğünüz vakit yeniden başlamak yerine kaldığınız yerden devam etme şansınız oluyor.
Ball Blast
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 41
- DOSYA BOYUTU 129.20 MB
- Üretici VOODOO
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Voodoo'nun yeni oyununda top silahıyla düşen topları vuruyoruz.
Ball Blast, Voodoo’nun olmasıyla iOS platformunda öne çıkan top vurma oyunu. Top silahıyla yere düşen irili ufaklı topları etkisiz hale getirmeye çalıştığınız oyunda sadece tek oyunculu mod mevcut. Dolayısıyla internetsiz oynanabiliyor.
Basit görselli daha çok reflekslere dayalı bağımlılık yapan mobil oyunlarla karşımıza çıkan Voodoo’nun ilk olarak iOS cihaz kullanıcılarına sunduğu yeni oyunu Ball Blast’te hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Elinizde top silahı gibi oldukça güçlü bir silah var. Havadan düşen toplara seri atışlar yaparak etkisiz hale getiriyorsunuz. Oyunun zor yanı; Toplar tek atışta vurulmuyor ve tamamen etkisiz hale getirmediğiniz sürece tehlike arz ediyor. Toplar altında ezilmemek için silahınızı ustalıkla kullanmalısınız. Nereye ateş edeceğinizi düşünme lüksünüz yok. Hedefi mümkün olduğunca çabuk alıp en iyi atışı yapmalısınız.