Ball Blast APK Android oyununda top silahıyla kayaları parçalıyorsunuz. Hayatta kalma temelli süper eğlenceli bir Android oyunu.

Erkan Calp - 18 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ball Blast APK, top silahıyla kayaları paramparça yaptığınız, reflekslere dayalı bir Android oyunu.

Google Play Store’da 10 milyonun üzerinde Android telefona yüklenerek büyük başarı elde eden refleks oyunu, basit görselli popüler Android oyunların geliştiricisi Voodoo’ya ait. Yüzlerce seviye içeren oyunda topları ateşleyerek mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.

Ball Blast APK İndir

Ball Blast APK Android oyununda top silahıyla üstünüze düşen kayaları bölünene ya da tamamen parçalanana kadar ateş ediyor, coin kazanıyor, coinlerle hayatta kalma sürenizi artıracak yükseltmeler alıyorsunuz. Coin kazanmak oldukça kolay. Patlattığınız her bir kaya değeri ne olursa olsun patlattığınızda size ödül olarak daha fazla coin veriyor. Ateş gücü yükseltmesi her atışın gücünü artırıyor, böylece tek tek atışlardan her biri çarptığı kayaya daha fazla zarar veriyor. Oyunda olmadan kazandığınız yükseltmeler dışındaki her yükseltme topların puan miktarını artırıyor. Bu nedenle ateş gücünü ve saniyedeki atış sayısını artırsanız dahi kayaların her birini patlatmak yine de zaman alıyor. Unutmadan, oyun aktif internet bağlantısı gerektirmiyor; internetsiz de oynanıyor ancak internetli oynadığınızda öldüğünüz vakit yeniden başlamak yerine kaldığınız yerden devam etme şansınız oluyor.