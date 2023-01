Battle for the Galaxy APK

Battle for the Galaxy

Battle for the Galaxy, IOS cihazlarda oynanabilecek eğlenceli bir strateji oyunudur.

Can Erdil Şentürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Supercell firmasının 2012 yılında piyasaya sürdüğü Clash of Clans'ı büyük bir çoğunluk hatırlıyor ve hatta oynuyordur. Battle for the Galaxy, Clash of Clans benzeri bir formülü uygulayarak oyuncuları büyüleyici bir bilimkurgu dünyasına davet ediyor.

Battle for the Galaxy IOS İndir

Battle for the Galaxy'i deneyim etmeye başladığınız ilk andan itibaren oyunun Clash of Clans'a ne kadar benzediğini fark etmeniz kaçınılmaz. Bu tabii ki görsel anlamda bir benzerlik değil. Oyunun yapısı ve kendini oyunculara sunuşuyla alakalı bir benzerlik. Peki bu benzerlik oyuna nasıl yansıyor? Battle of the Galaxy sadece Clash of Clans benzeri bir oyun mu yoksa sırtını dayadığı güçlü yapıya kendi yorumunu katmayı başararak adından söz ettirmeyi başarabiliyor mu?

Battle of the Galaxy, ilk başta standart bir strateji oyunu gibi gözükse de onu türünün en başarılı örneklerinden biri yapan bazı özelliklere sahip.

Oyun temel olarak bir klasik bir strateji MMO'su. Ancak bu klasik yapıya kendi orijinal dokunuşunu yaparak oyuncuları fütüristik bir dünyanın içine bırakarak farklılaşmayı biliyor. Oyunun tasarım dili ilk bakışta strateji oyunlarının temel taşlarından olan Starcraft'ı hatırlatsa da bu hatırlatmanın bir kopyalama değil de ilham alma durumu olduğunu belirtmekte fayda var. Oyun bu yönden kendisini sağlam temeller üzerine inşa etmeyi başarmış durumda.

Strateji MMO'larına hakim olanlar oyunun yapısına az çok aşina olacaklardır. Oyundaki temel amaç kaynak toplamak, topladığımız bu kaynaklar ile kendi üssümüzü geliştirerek rakip oyuncuların saldırılarından korumak. Bu kaynakları toplamanın iki yolu var: birincisi üssünüzde inşa ettiğiniz binaları kullanmak. İkincisi ise başka oyuncuları üslerine saldırmak. Her iki şekilde de topladığınız kaynakları etkili bir şekilde kullanarak üssünüzdeki binaları, savunma teknolojilerini ve birliklerinizi geliştirirerek güçleniyor ve seviye atlıyorsunuz.

Battle for the Galaxy benzer oyunlardan aldığı sağlam oynanış yapısı ve görselliği üzerine kendi yorumunu katmayı başararak türünün en iyllerinden biri olmayı başarıyor. Oyunu ücretsiz bir şekilde indirip deneyimleyebilirsiniz.

Oyun Özellikleri

Kule Savunması sistemiyle harmanlanan bir PvP deneyimini yaşayın

Akla gelebilecek her türlü savaşa katılın ve büyük ödüllerin sahibi olun: ligleri, turnuvaları, düelloları ve baskınları kazanın

Gerçek zamanlı strateji yapısı ve daha güçlü bir defans yapısı için teknoloji geliştirme özelliğini keşfedin

Kaynak toplayıp defansı güçlü bir üs kurun

Yeni birlikleri araştırın ve güçlü robotlardan oluşan bir ordu kurun

Üstünlük kurmak için diğer rakiplerle savaşın

Gözalıcı grafiklerle ordularınızı ve şehrinizi yönetin

Savunmaları aşmak için yeni teknolojileri kullanın

10 kişiye kadar Battle Royale modu

Sistem Gereksinimleri