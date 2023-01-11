Battle for the Galaxy APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 232
- DOSYA BOYUTU 118.00 MB
- Üretici AMT Games AG
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Battle for the Galaxy, Android cihazlarda oynayabileceğiniz eğlenceli bir strateji oyunudur.
Oyun sevdalıları iyi bilir ki strateji oyunları geçmişten günümüze sektörün en önemli üyelerinden biri olmuştur. Peki Battle for the Galaxy, strateji türü aşıklarının kalplerini çalabilir mi?
Battle for the Galaxy İndir
Strateji türü her ne kadar oyun sektörü için çok önemli olsa da türün sahip olduğu bu büyük ün sektör için bazı dezavantajları da beraberinde getiriyor. Strateji türünün popülerliği, her sene birbirine oldukça benzeyen birçok oyunun piyasaya çıkmasına sebep oluyor. Bu durum oldukça karışık ve içinden çıkması zor olan bir havuzun varlığı anlamına geliyor. Battle for the Galaxy oyunculara sunduğu özellikler ile bu havuzdan çıkıp fark yaratmayı başarıyor.
Oyunu ilk açtığımızda karşımıza oldukça basit ve açıklayıcı bir öğretici çıkıyor. Burada oyunun temel mekaniklerini ve özelliklerini öğreniyoruz. Öğreticinin işini az ve öz bir şekilde yaptığınız söylemekte fayda var. Aşırı karmaşık bilgi veya gereksiz detay vermekten uzak duruyor ve zaman kaybetmiyor.
Oyunun temeli güçlü bir üst inşa etmek üzerine kurulu. Bu yüzden oyunda hem üssümüzü savunmaya hem de rakiplerimize saldırmaya yarayacak onlarca farklı yapıya ulaşabiliyoruz. Bu yapılardan en önemlileri kuşkusuz kaynak binaları. Enerji ve titanyum gibi kaynaklar satın alma yapmak için kullanıldığından oyundaki en önemli metaryelleri oluşturuyorlar. Bunun yanında kaynakları depolamamızı sağlayan depoloma binaları ve yeni binalar üretmemizi sağlayan inşaatçı binaları da oyunda önemli bir yer tutuyor.
Battle for the Galaxy savunma kadar saldırıya da önem veren bir yapıya sahip. Bu yüzden hava savunma kuleleri, plazma tuzakları ve duvarlar gibi bize savunma avantajı sağlayan yapılar kadar çok çeşitli saldırı binaları da inşa edebiliyoruz.
Oyun Özellikleri
- Kule Savunması sistemiyle harmanlanan bir PvP deneyimini yaşayın
- Akla gelebilecek her türlü savaşa katılın ve büyük ödüllerin sahibi olun: ligleri, turnuvaları, düelloları ve baskınları kazanın
- Gerçek zamanlı strateji yapısı ve daha güçlü bir defans yapısı için teknoloji geliştirme özelliğini keşfedin
- Kaynak toplayıp defansı güçlü bir üs kurun
- Yeni birlikleri araştırın ve güçlü robotlardan oluşan bir ordu kurun
- Üstünlük kurmak için diğer rakiplerle savaşın
- Gözalıcı grafiklerle ordularınızı ve şehrinizi yönetin
- Savunmaları aşmak için yeni teknolojileri kullanın
- 10 kişiye kadar Battle Royale modu
Sistem Gereksinimleri
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Android 4.1 veya üstü
Battle for the Galaxy
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 127
- DOSYA BOYUTU 135.00 MB
- Üretici AMT Games AG
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Battle for the Galaxy, IOS cihazlarda oynanabilecek eğlenceli bir strateji oyunudur.
Supercell firmasının 2012 yılında piyasaya sürdüğü Clash of Clans'ı büyük bir çoğunluk hatırlıyor ve hatta oynuyordur. Battle for the Galaxy, Clash of Clans benzeri bir formülü uygulayarak oyuncuları büyüleyici bir bilimkurgu dünyasına davet ediyor.
Battle for the Galaxy IOS İndir
Battle for the Galaxy'i deneyim etmeye başladığınız ilk andan itibaren oyunun Clash of Clans'a ne kadar benzediğini fark etmeniz kaçınılmaz. Bu tabii ki görsel anlamda bir benzerlik değil. Oyunun yapısı ve kendini oyunculara sunuşuyla alakalı bir benzerlik. Peki bu benzerlik oyuna nasıl yansıyor? Battle of the Galaxy sadece Clash of Clans benzeri bir oyun mu yoksa sırtını dayadığı güçlü yapıya kendi yorumunu katmayı başararak adından söz ettirmeyi başarabiliyor mu?
Battle of the Galaxy, ilk başta standart bir strateji oyunu gibi gözükse de onu türünün en başarılı örneklerinden biri yapan bazı özelliklere sahip.
Oyun temel olarak bir klasik bir strateji MMO'su. Ancak bu klasik yapıya kendi orijinal dokunuşunu yaparak oyuncuları fütüristik bir dünyanın içine bırakarak farklılaşmayı biliyor. Oyunun tasarım dili ilk bakışta strateji oyunlarının temel taşlarından olan Starcraft'ı hatırlatsa da bu hatırlatmanın bir kopyalama değil de ilham alma durumu olduğunu belirtmekte fayda var. Oyun bu yönden kendisini sağlam temeller üzerine inşa etmeyi başarmış durumda.
Strateji MMO'larına hakim olanlar oyunun yapısına az çok aşina olacaklardır. Oyundaki temel amaç kaynak toplamak, topladığımız bu kaynaklar ile kendi üssümüzü geliştirerek rakip oyuncuların saldırılarından korumak. Bu kaynakları toplamanın iki yolu var: birincisi üssünüzde inşa ettiğiniz binaları kullanmak. İkincisi ise başka oyuncuları üslerine saldırmak. Her iki şekilde de topladığınız kaynakları etkili bir şekilde kullanarak üssünüzdeki binaları, savunma teknolojilerini ve birliklerinizi geliştirirerek güçleniyor ve seviye atlıyorsunuz.
Battle for the Galaxy benzer oyunlardan aldığı sağlam oynanış yapısı ve görselliği üzerine kendi yorumunu katmayı başararak türünün en iyllerinden biri olmayı başarıyor. Oyunu ücretsiz bir şekilde indirip deneyimleyebilirsiniz.
Oyun Özellikleri
- Kule Savunması sistemiyle harmanlanan bir PvP deneyimini yaşayın
- Akla gelebilecek her türlü savaşa katılın ve büyük ödüllerin sahibi olun: ligleri, turnuvaları, düelloları ve baskınları kazanın
- Gerçek zamanlı strateji yapısı ve daha güçlü bir defans yapısı için teknoloji geliştirme özelliğini keşfedin
- Kaynak toplayıp defansı güçlü bir üs kurun
- Yeni birlikleri araştırın ve güçlü robotlardan oluşan bir ordu kurun
- Üstünlük kurmak için diğer rakiplerle savaşın
- Gözalıcı grafiklerle ordularınızı ve şehrinizi yönetin
- Savunmaları aşmak için yeni teknolojileri kullanın
- 10 kişiye kadar Battle Royale modu
Sistem Gereksinimleri
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iPhone (IOS 12.1 veya üstü)
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iPad (IOS 12.1 veya üstü)
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iPod Touch (IOS 12.1 veya üstü)
Battle for the Galaxy
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 118.00 MB
- Üretici AMT Games AG
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Strateji oyunu oynamayı sevenler için sık önerilen Battle for the Galaxy, web sürümünde kolay bir şekilde oynanabiliyor.
Strateji türünde oyun sevenlerin sık tercih ettiği oyunlardan biri olan Battle for the Galaxy, akıllı telefonlar haricinde web sürümüyle de oldukça dikkat çekiyor. Hızlı bir şekilde oyuna başlanması, full screen (tam ekran) seçeneği ve daha pek çok özellikle birlikte oyuncuların gönlünü kazanıyor.
Gerçek zamanlı bir MMO uzay oyunu olan Battle for the Galaxy, ilk aşamada oyuncuların kendi uzay üssünü inşa etmelerini sağlıyor. Sonrasında ise oyunda avantajlı ve stratejik ilerleyebilmek açısından güçlü ve yenilmez niteliklere sahip bir uzay ordusu yaratma süreci başlıyor.
Battle for the Galaxy İndir
Battle for the Galaxy, ses ve görüntü açısından oldukça başarılı bir sisteme sahip. Gerçekçi bir deneyim yaşatması ile beğeni topluyor. Oyundaki binaların ve uzay araçlarının gerçekçi görünümü sayesinde gerçekten uzay savaşındaymış hissi yaratıyor. Özellikle bilgisayar üzerinden oynandığı zaman daha yüksek bir kaliteye ulaşmak kaçınılmaz oluyor.
Kule savunması sistemiyle oluşturulan PvP deneyimi bulunan oyunda akla gelebilecek her türlü savaşa katılmak mümkün. Savaşları kazandıkça ödülleri toplamak; liglere, düellolara ve turnuvalara katılmak da oyunu uzun süreli keyifli bir deneyime dönüştürüyor.
Gerçek zamanlı strateji yapısı başta olmak üzere daha güçlü bir defans yapısı bulunuyor. Teknoloji geliştirmeleri ile eşsiz bir deneyim yaşatıyor. Sahip olduğu teknoloji ile savunmaları aşmak çok daha kolay ve etkili oluyor. Üstün grafikleri ile orduları ve şehri yönetmek kaliteli bir sistem üzerinden gerçekleştiriliyor.
Üstünlük kurmak ve oyunda üst seviyelere çıkmak için rakiplerle mücadeleye girmek ve savaşmak gerekiyor. Yeni birlikler araştırarak güçlü robotlardan oluşan ordular kurmak oyundaki avantajı artırıyor. Kaynak toplayarak defan güçlü bir üs kurmak da Battle for the Galaxy’de başarılı olmayı sağlıyor. 10 kişiye kadar Battle Royale modu kullanmak da oyunun en sevilen özellikleri arasında yer alıyor.
Battle for the Galaxy Özellikleri
- Oyun kontrolünü sağlamak için yakınlaştırma ve uzaklaştırma seçenekleri
- Vurma noktalarını kontrollü bir şekilde seçebilme
- Macro’lar sayesinde oyunun sadece aksiyon dolu kısımlarına geçiş yapabilme
- Multi-Instance ile birden fazla cihazda oyunu oynayabilme
- Eko Modu
- Skript özelliği (BlueStacks Oyun Kontrollerine ek)
- Gerçek zamanlı translate işlemi ile istenen dilde oynayabilme
- Yüksek FPS ile görüntü kalitesini artırabilme
- Repeated Top (Tekrarlanan Vuruş) özelliği ile sık dokunuş yerine sabit dokunma hareketi ile oyunu yürütebilme
Sistem Gereksinimleri
- Microsoft Windows 7 ve üzeri
- Intel veya AMD işlemci
- En az 4 GB RAM
- 5 GB Boş Disk Alanı