Battle for the Galaxy APK

Battle for the Galaxy, Android cihazlarda oynayabileceğiniz eğlenceli bir strateji oyunudur.

Can Erdil Şentürk - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oyun sevdalıları iyi bilir ki strateji oyunları geçmişten günümüze sektörün en önemli üyelerinden biri olmuştur. Peki Battle for the Galaxy, strateji türü aşıklarının kalplerini çalabilir mi?

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Strateji türü her ne kadar oyun sektörü için çok önemli olsa da türün sahip olduğu bu büyük ün sektör için bazı dezavantajları da beraberinde getiriyor. Strateji türünün popülerliği, her sene birbirine oldukça benzeyen birçok oyunun piyasaya çıkmasına sebep oluyor. Bu durum oldukça karışık ve içinden çıkması zor olan bir havuzun varlığı anlamına geliyor. Battle for the Galaxy oyunculara sunduğu özellikler ile bu havuzdan çıkıp fark yaratmayı başarıyor.

Oyunu ilk açtığımızda karşımıza oldukça basit ve açıklayıcı bir öğretici çıkıyor. Burada oyunun temel mekaniklerini ve özelliklerini öğreniyoruz. Öğreticinin işini az ve öz bir şekilde yaptığınız söylemekte fayda var. Aşırı karmaşık bilgi veya gereksiz detay vermekten uzak duruyor ve zaman kaybetmiyor.

Oyunun temeli güçlü bir üst inşa etmek üzerine kurulu. Bu yüzden oyunda hem üssümüzü savunmaya hem de rakiplerimize saldırmaya yarayacak onlarca farklı yapıya ulaşabiliyoruz. Bu yapılardan en önemlileri kuşkusuz kaynak binaları. Enerji ve titanyum gibi kaynaklar satın alma yapmak için kullanıldığından oyundaki en önemli metaryelleri oluşturuyorlar. Bunun yanında kaynakları depolamamızı sağlayan depoloma binaları ve yeni binalar üretmemizi sağlayan inşaatçı binaları da oyunda önemli bir yer tutuyor.

Battle for the Galaxy savunma kadar saldırıya da önem veren bir yapıya sahip. Bu yüzden hava savunma kuleleri, plazma tuzakları ve duvarlar gibi bize savunma avantajı sağlayan yapılar kadar çok çeşitli saldırı binaları da inşa edebiliyoruz.

Oyun Özellikleri

Kule Savunması sistemiyle harmanlanan bir PvP deneyimini yaşayın

Akla gelebilecek her türlü savaşa katılın ve büyük ödüllerin sahibi olun: ligleri, turnuvaları, düelloları ve baskınları kazanın

Gerçek zamanlı strateji yapısı ve daha güçlü bir defans yapısı için teknoloji geliştirme özelliğini keşfedin

Kaynak toplayıp defansı güçlü bir üs kurun

Yeni birlikleri araştırın ve güçlü robotlardan oluşan bir ordu kurun

Üstünlük kurmak için diğer rakiplerle savaşın

Gözalıcı grafiklerle ordularınızı ve şehrinizi yönetin

Savunmaları aşmak için yeni teknolojileri kullanın

10 kişiye kadar Battle Royale modu

Sistem Gereksinimleri