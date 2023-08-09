Samsung Galaxy Z Flip 5 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Samsung’un piyasaya ön sipariş için sunduğu Samsung Galaxy Z Flip 5 sahip olduğu çağdaş tasarımı ve teknolojik özellikleri ile dikkat çekiyor. 4 Ağustos’ta ön sipariş süreci sonlanan, katlanabilir ekranlı cihazın teknik özellikleri ve bu özelliklerle birlikte suya karşı dayanıklılığı kullanıcılar arasında büyük bir merak uyandırıyor. Bu yazımızda Samsung Galaxy Z Flip’in genel özellikleri ile birlikte su geçirgenlik seviyesini inceliyoruz.

Samsung Galaxy Z Flip 5 Özellikleri

Samsung’un yeni katlanabilir telefon modellerinden olan Galaxy Z Flip 5 bu modelde kapak ekranını genişleterek daha fazla işlevsellik sağlamayı hedefliyor. 3.4 inç büyüklüğündeki 720 x 748 px çözünürlüklü ekran 1600 nit maksimum parlaklık sunuyor.

Kapak açmadan yönetilebilecek uygulamalar arasında Spotify, Netflix ve YouTube gibi popüler app’ler yer alıyor.

İşlemci olarak Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy kullanılıyor.

RAM: 8 GB

Dahili hafıza: 256 / 512 GB

Batarya: 3700 mAh

Ekran türü: Dynamic AMOLED 2X

120 Hz ekran yenileme hızı

Ön kamera: 10 MP

Arkada ikili kamera: 12 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açı

Boyut: 85,1 x 71,9 x 15,1 mm (cihaz kapalı iken)

Renk seçenekleri: Mint, grafit, krem, lavanta

Samsung Galaxy Z Flip 5 Su Geçirir Mi?

Samsung Galaxy Z Flip 5 su ve toz karşısındaki dayanımı IP sertifikası ile derecelendirilmiş akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Galaxy Z Flip 5’in bu anlamda aldığı derece ise IPX8 olarak ifade ediliyor. X olarak belirtilen değer cihazın toza karşı dayanımını gösterirken, 8 olarak belirtilen değer ise suya dayanıklılığını temsil ediyor.

Samsung Galaxy Z Flip 5’in toza karşı dayanıklı olmadığını X derecelendirmesinden anlayabiliyoruz. Yani ‘toz geçirmez’ gibi bir özelliği bulunmuyor. Peki su geçirir mi? diye baktığımızda IP sertifikalarında suya karşı maksimum dayanımı ifade eden değerin 8 olduğunu ve bu cihazın da IPX8 olarak derecelendirdiğini dikkate almak gerekiyor.

Bu verilere göre Samsung Galaxy Z Flip 5’in su geçirmeme özelliğine sahip olduğunu söylemek mümkün. Ancak bu derecelendirme, her koşulda suya maruz kaldığında cihazın bu durumu hasarsız atlatabileceğini göstermiyor. Aksine belli şartlar altında belli oranda bir su geçirmeme özelliğinin bulunduğunu anlamamızı sağlıyor.

Samsung Galaxy Z Flip 5 Suya Dayanıklı Mı?

Cihazın IPX8 olarak sertifikalandırması suya maruz kaldığında korkmamamız için güçlü bir işaret. Ancak bu durum suyun özellikleri, akış hızı, derinliği, cihazın suya maruz kalma şekli ve süresi gibi çeşitli etmenlere bağlı olarak farklı sonuçlar doğurabilir. Samsung Galaxy Z Flip 5’in suya dayanıklı olduğunu söyleyebileceğimiz koşulları şu şekilde sıralayabiliriz: