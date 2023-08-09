Samsung Galaxy Z Flip 5 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?
Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefon modellerinden olan Samsung Galaxy Z Flip 5'in teknik özellikleri ve suya dayanıklılığını keşfedin!
Samsung’un piyasaya ön sipariş için sunduğu Samsung Galaxy Z Flip 5 sahip olduğu çağdaş tasarımı ve teknolojik özellikleri ile dikkat çekiyor. 4 Ağustos’ta ön sipariş süreci sonlanan, katlanabilir ekranlı cihazın teknik özellikleri ve bu özelliklerle birlikte suya karşı dayanıklılığı kullanıcılar arasında büyük bir merak uyandırıyor. Bu yazımızda Samsung Galaxy Z Flip’in genel özellikleri ile birlikte su geçirgenlik seviyesini inceliyoruz.
Samsung Galaxy Z Flip 5 Özellikleri ve Fiyatı
Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından yapılan tanıtımla beraber Samsung Galaxy Z Flip 5 özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, Samsung marka yeni katlanabilir akıllı telefon modeli neler sunuyor? Bu yazıda Galaxy Z Flip 5'e dair merak edilen soruları cevaplayacağız.
Samsung Galaxy Z Flip 5 Özellikleri
- Samsung’un yeni katlanabilir telefon modellerinden olan Galaxy Z Flip 5 bu modelde kapak ekranını genişleterek daha fazla işlevsellik sağlamayı hedefliyor. 3.4 inç büyüklüğündeki 720 x 748 px çözünürlüklü ekran 1600 nit maksimum parlaklık sunuyor.
- Kapak açmadan yönetilebilecek uygulamalar arasında Spotify, Netflix ve YouTube gibi popüler app’ler yer alıyor.
- İşlemci olarak Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy kullanılıyor.
- RAM: 8 GB
- Dahili hafıza: 256 / 512 GB
- Batarya: 3700 mAh
- Ekran türü: Dynamic AMOLED 2X
- 120 Hz ekran yenileme hızı
- Ön kamera: 10 MP
- Arkada ikili kamera: 12 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açı
- Boyut: 85,1 x 71,9 x 15,1 mm (cihaz kapalı iken)
- Renk seçenekleri: Mint, grafit, krem, lavanta
Samsung Galaxy Z Flip 5 Su Geçirir Mi?
Samsung Galaxy Z Flip 5 su ve toz karşısındaki dayanımı IP sertifikası ile derecelendirilmiş akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Galaxy Z Flip 5’in bu anlamda aldığı derece ise IPX8 olarak ifade ediliyor. X olarak belirtilen değer cihazın toza karşı dayanımını gösterirken, 8 olarak belirtilen değer ise suya dayanıklılığını temsil ediyor.
Samsung Galaxy Z Flip 5’in toza karşı dayanıklı olmadığını X derecelendirmesinden anlayabiliyoruz. Yani ‘toz geçirmez’ gibi bir özelliği bulunmuyor. Peki su geçirir mi? diye baktığımızda IP sertifikalarında suya karşı maksimum dayanımı ifade eden değerin 8 olduğunu ve bu cihazın da IPX8 olarak derecelendirdiğini dikkate almak gerekiyor.
Bu verilere göre Samsung Galaxy Z Flip 5’in su geçirmeme özelliğine sahip olduğunu söylemek mümkün. Ancak bu derecelendirme, her koşulda suya maruz kaldığında cihazın bu durumu hasarsız atlatabileceğini göstermiyor. Aksine belli şartlar altında belli oranda bir su geçirmeme özelliğinin bulunduğunu anlamamızı sağlıyor.
Samsung Galaxy Z Fold 5 Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?
Samsung 26 Temmuz’da Galaxy Unpacked etkinliği düzenledi. Bu etkinlikte yeni katlanabilir akıllı telefon modeli olan Galaxy Z Fold 5’i tanıttı.
Samsung Galaxy Z Flip 5 Suya Dayanıklı Mı?
Cihazın IPX8 olarak sertifikalandırması suya maruz kaldığında korkmamamız için güçlü bir işaret. Ancak bu durum suyun özellikleri, akış hızı, derinliği, cihazın suya maruz kalma şekli ve süresi gibi çeşitli etmenlere bağlı olarak farklı sonuçlar doğurabilir. Samsung Galaxy Z Flip 5’in suya dayanıklı olduğunu söyleyebileceğimiz koşulları şu şekilde sıralayabiliriz:
- Cihazın maruz kaldığı suyun derinliğinin 1 metreden daha fazla olmaması gerekiyor.
- 30 dakikadan fazla derin suyun içinde kaldığında cihaz hasar görebiliyor.
- Suyun saf su olması gerekiyor. Klorlu su, deniz suyu, meşrubat gibi farklı bileşenlerin bulunduğu sıvılarda cihazın suya karşı dayanıklılığı geçerli olmuyor.
- Suyun akış hızının sabit olması önem taşıyor. Yüksek debili suya maruz kalan cihazların özellikle mikrofon, ekran ve hoparlör gibi bölümlerinde sorun yaşanabiliyor.
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