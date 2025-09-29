Gerçekçi bir bisiklet sürme oyunu olan Bike Wheelie: Elite Auto APK, oyunculara zorlu engeller, bisiklet özelleştirmeleri ve farklı mod seçenekleri sunuyor.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Bike Wheelie: Elite Auto, bir bisikletle en uzun ve en iyi "wheelie" (tek teker) hareketlerini yapmaya odaklanmış, dengeye dayalı bir simülasyon oyunudur.

Oyun, ultra akıcı ve gerçekçi "wheelie" hareketleri için tasarlanmış fizik tabanlı bir oynanışa sahiptir; asıl amaç dengeyi korumaktır.

Şehir sokaklarından arazi yollarına kadar çeşitli parkurlarda sürüş imkanı sunar ve ilerledikçe yeni elit bisikletlerin kilidini açma imkanı tanır.

Bike Wheelie: Elite Auto APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bisiklet sürme oyunudur. Bisiklet ile yapabileceğiniz her türlü akrobatik hareketi yapabilir, sokaklarda gezebilir ve yokuş aşağı yolları deneyimleyebilirsiniz. Farklı sürüş modlarını içerisinde barındıran Bike Wheelie APK, oyunculara hem zorlu hem de eğlenceli araziler sunmaktadır.

Tek bir bisiklette devam etmek yerine ister ekipmanlarınızı geliştirebilir, isterseniz de yeni bisikletlerin kilidini açabilirsiniz. Kendi tarzınıza göre bisikletinizi seçmeli ve geliştirmelisiniz. Örneğin, akrobatik hareketler yapmak için daha hafif bisiklet tercihi yapmalısınız.

Bike Wheelie: Elite Auto APK İndir

Tatmin edici bir görsel yapıyı oyunculara sunan Bike Wheelie: Elite Auto APK, daha çok fizik yapısıyla ön plana çıkmaktadır. Ustalaşması zor kontroller, gerçekçi fizik ve modlar sayesinde kendinizi oyuna kaptırabilirsiniz. Ayrıca, yaptığınız hareketlerden oyun içi para kazanabilir ve ekipmanlarınızı istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

Siz de Bike Wheelie: Elite Auto APK indirin ve Android cihazlarınızda eğlenceli bir bisiklet simülasyonu deneyimi yaşayın!

Bike Wheelie: Elite Auto Oyunu Özellikleri

Android için bisiklet sürme oyunu

Gerçekçi fizik yapısı

Zorlu kontroller

Tek teker modu

Bisiklet özelleştirmeleri

Canlı 3D görseller