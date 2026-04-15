Milyonlarca kullanıcıyla eşleşebileceğiniz Boo uygulaması, farklı kişilik tiplerini seçebildiğiniz kapsamlı bir flört ve arkadaşlık uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 20 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Boo, klasik swipe uygulamalarından farklı olarak kişilik tipine göre eşleşme yapan bir dating uygulamasıdır.

Mini sosyal medya + dating uygulaması karışımıdır.

Boo, kullanıcılar için: uyumluluk analizi, karakter özellikleri ve ilişki davranışları gibi detaylı psikolojik eşleşme ve analizler sağlar.

Flört ve arkadaşlık uygulamaları arasında yer alan Boo, milyonlarca kullanıcıyı içerisinde barındırıyor. Kendi kriterlerinizi belirleyip, kişiliğe göre randevulaşabileceğiniz bu uygulamada birçok ayrıntılı seçeneği özelleştirebilirsiniz.

İster özel olarak arama yapabilir, isterseniz de rastgele insanlarla karşılaşabilirsiniz. Şehir, yaş, burç, ilgi alanları, üniversite ve daha birçok konuda filtreleme yapabilirsiniz. Beğendiğiniz kullanıcıları sağa kaydırarak eşleşebilir veya direkt mesaj özelliğini kullanarak sohbete başlayabilirsiniz.

Kapsamlı içerikleriyle ön plana çıkan Boo, derinlemesine kişilik analizi yapmaktadır. Uygulamaya kayıt olurken vereceğiniz cevaplar, kişiliğinizi belirler ve size uygun kişilerle eşleşmenizi sağlar.

Boo İndir

Piyasada bulunan birçok dating app gibi sadece eşleşerek konuşma değil, aynı zamanda yerleşik bir sosyal medya deneyimi de sunmaktadır. Düşüncelerinizi paylaşabileceğiniz herkese açık bir topluluğa katılabilir, iletişim kurabilir ve kullanıcıları takip edebilirsiniz.

Eğer siz de hem arkadaşlık kurmak hem de topluluktaki insanlarla fikirlerinizi paylaşmak istiyorsanız, Boo indirin ve her dilde milyonlarca kullanıcıyla eşleşin!

Boo - Flört ve Arkadaşlık Uygulaması Özellikleri

Android için flört ve arkadaşlık uygulaması

Yerleşik sosyal medya deneyimi

Kapsamlı filtreleme seçeneği

Gerçekçi kişilik özellikleri

Flört ipuçları ve kişilik analizi

Farklı dillerde arkadaş edinme