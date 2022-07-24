Snapchat Beklemede Ne Demek? Nasıl Düzeltilir?

Snapchat beklemede ne demek sorusunun cevabını merak ediyorsanız muhtemelen bir Snapchat kullanıcısına arkadaşlık isteği gönderdiniz ve bir süre sonra o kullanıcıya mesaj göndermeye çalıştınız. Bu noktada ise "beklemede" ibaresi ile karşılaştınız.

Sosyal medya platformunu uzun bir süredir kullanıyorsanız oldukça şeffaf olduğunu fark etmişsinizdir. Birisine gönderdiğiniz fotoğrafın eğer ekran görüntüsü alınırsa bundan anında haberiniz oluyor. Birisi hikayeyi tekrar oynattığında bunun bildirimi size geliyor. Bu bildirimlere her Snapchat kullanıcısı aşinadır.

Peki, birine mesaj göndermeye çalışırken karşılaşılan "beklemede" ibaresi ne anlama geliyor? Gelin, bunun neden göründüğünü ve nasıl düzeltileceğini öğrenelim.

Snapchat Beklemede Ne Demek?

Snapchat'te beklemede ibaresi, alıcının mesaj göndermeye çalıştığınızı bildiğini ancak isteğinizi henüz kabul etmediği anlamına geliyor.

Bu ibare ile karşılaşmanızın en yaygın sebebi, alıcının sizi arkadaş olarak eklememesidir. Snapchat, arkadaşınız olmayan kişiler tarafından size gönderilen mesajları siz isteği kabul edene kadar bekletir. Kişinin isteğini onayladıktan sonra iletilen mesajları okumaya başlayabilirsiniz.

İletişime geçilmeye çalışan sosyal medya kullanıcısına arkadaşlık isteği gönderilmiş olsa bile "beklemede" ibaresi arkadaşlık isteği onaylanana kadar kaybolmaz. Kişi isteğinizi onaylandığında bu ibare otomatik olarak kalkar ve mesajınız da karşı tarafa ulaşır.

Birisi ile Snapchat'te arkadaş olduğunuzdan eminseniz ama buna rağmen söz konusu ibare ile karşılaşıyorsanız kişi sizi arkadaşlıktan çıkarmış olabilir. Bunun olup olmadığını kontrol etmek için kişinin profilini kontrol edin. Kişi sizi arkadaşlıktan çıkarmamışsa ve buna rağmen beklemede ibaresi ile karşılaşıyorsanız sorun Snapchat'ten de kaynaklı olabilir.

Snapchat Beklemede Sorunu Nasıl Düzeltilir?

Kullanıcı ile arkadaş olduğunuzdan emin olun.

İnternet bağlantısını kontrol edin.

Snapchat'i kapatıp açın.

Uygulamayı silip yeniden yükleyin.

Snapchat'in sunucularını kontrol edin.

İlk olarak iletişim kurmaya çalıştığınız kişi ile arkadaş olduğunuzdan emin olun. Bunun için kişinin profiline gidebilirsiniz. İnternet bağlantısının olduğundan da emin olun.

Zayıf sinyal sorunu yaşıyorsanız Snapchat olması gerektiği gibi çalışmayabilir. Wi-Fi kullanıyorsanız cihazı modeme yaklaştırmayı deneyin. Bundan olumlu bir sonuç alamazsanız mobil veri ile mesaj göndermeye çalışın.

Snapchat'i kapatıp açmayı da unutmayın. Bu işe yaramazsa telefonu yeniden başlatın. Bütün bunlara rağmen sorun çözülmezse Snapchat uygulamasını kaldırıp uygulama mağazasından yeniden indirin. Bu, hesabınıza yeniden giriş yapmanızı gerektirecektir. Bu nedenle bu işlemi gerçekleştirmeden önce şifrenizi bildiğinizden emin olun. Sorunun Snapchat'ten kaynaklı olup olmadığını öğrenmek için DownDetector Snapchat sayfasını da kontrol edebilirsiniz.

Kullanıcı ile Arkadaş Olduğunuzdan Emin Olun

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya uygulamasında karşı karşıya kaldığınız sorunu çözebilmek için uygulayabileceğiniz birçok yöntem bulunuyor. Bu yöntemlerden bir tanesi de söz konusu kullanıcı ile arkadaş olunduğundan emin olmaktır.

Gün içerisinde milyonlarca kişi tarafından yoğun bir şekilde kullanılan sosyal medya platformu üzerinden iletişim kurmaya çalıştığınız kişi ile arkadaş olduğunuzdan emin olun. Bunun için söz konusu kullanıcının profilini görüntüleyebilirsiniz.

Karşıdaki kişinin profilini görüntülemeniz hâlinde arkadaş olup olmadığınızı çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Eğer arkadaşsanız ve buna rağmen bekleme problemi yaşıyorsanız, bir sonraki yönteme geçebilirsiniz.

İnternet Bağlantısını Kontrol Edin

İnternet bağlantısı kaliteli olmadığı zamanlarda çeşitli sorunlar ile karşılaşabilirsiniz. Bu sorunlardan bir tanesi de sosyal medya uygulamasında meydana gelen beklemede hatasıdır. Sorunun kaynağının internet bağlantısı olup olmadığını öğrenebilmek için internetinizi kontrol edin.

İnternetinizde bir sorun varsa modeminizi yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz. Bunun için ilk olarak modeminizin güç butonuna bir kez basın. Daha sonra modeminizin fişini çıkarın. Yaklaşık 10 saniye bekleyin. Bir sonraki aşamada modemin fişini prize takın ve hemen ardından modemin güç butonuna basın.

Snapchat'i Kapatıp Açın

Akıllı telefonunuzda yüklü olan Snapchat uygulamasını kapatıp açmak, can sıkıcı sorunun çözülmesine yardım edebilir. Bu sebepten ötürü uygulamayı kapatın ve ardından tekrar açın. Eğer problem hâlâ devam ediyorsa akıllı telefonunuzu yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz.

Cihazınızı yeniden başlatmak için ilk önce güç butonuna bir süre boyunca basılı tutun. Güç butonu genellikle telefonların sağ kısmında, ses butonlarının altında veya üzerinde konumlanır. Bu işlemin ardından telefon kapanır ya da kapatma menüsü gelir.

Eğer kapatma menüsü gelirse yeniden başlatmayı da seçebilirsiniz. Telefonu yeniden açtığınızda sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin. Oldukça can sıkıcı olan sorun hâlâ devam ediyorsa bir sonraki yönteme göz atın.

Uygulamayı Silip Yeniden Yükleyin

Ayarlar sayfasını açın.

Uygulamalar kategorisine girin.

Snapchat'i bulun ve üzerine dokunun.

"Sil" butonuna basın.

Snapchat'i tekrar indirip yükleyin.

Yukarıda yer alan yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa uygulamayı silip yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. Silme işlemi için ilk olarak ayarlar sayfasına girin. Açılan sayfa üzerinden Uygulamalar kategorisini görüntüleyin.

Uygulamalar kategorisinde akıllı telefonunuzda yüklü olan uygulamaların bir listesi ile karşılaşacaksınız. Listeden Snapchat isimli sosyal medya uygulamasını bulun ve üzerine dokunun. Bu işlemin ardından "Sil" butonuna basarak silme işlemini tamamlayın. Daha sonra Snapchat'i tekrar indirip yükleyin.

Snapchat'in Sunucularını Kontrol Edin

Uygulamayı silip yüklemenize rağmen sorun hâlâ devam ediyorsa sosyal medya hizmetinin sunucularını kontrol etmeyi deneyebilirsiniz çünkü sorun, platformun sunucularından kaynaklanıyor olabilir. Bunun için yukarıda yer alan bağlantıya tıklayarak DownDetector'un Snapchat sayfasına göz atabilirsiniz.

Bu yazıda dünya genelinde çok popüler olan Snapchat isimli sosyal medya platformunda meydana gelen bir sorun için uygulanabilecek çözüm yöntemlerini açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Snapchat'te arkadaşımın beni sildiğini nasıl anlarım sorusunu cevapladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.