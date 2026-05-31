Görsel ve oynanış açısından gerçekçi tasarlanan Brass Rain, co-op savaş oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Brass Rain, gerçek tarihî savaşları yeniden oluşturan ücretsiz bir II. Dünya Savaşı FPS oyunudur.

Sadece piyade olarak değil, tank, bombardıman uçağı ve savaş gemilerinde de görev alınabiliyor.

Tarih bilgisi oyunda avantaj sağlayabiliyor.

Yoğun bir aksiyon deneyimine hazır mısınız? Brass Rain, co-op FPS oyunları arasında yer alıyor. İkinci Dünya Savaşı zamanını konu alan bu oyunda, zorlu savaşlara katılacak ve görevlerde hayatta kalmaya çalışacaksınız.

Battlefield serisine benzer bir yapıda tasarlanan Brass Rain'de, rakibe karşı üstün gelmek için görevleri tamamlamalı ve rakibin görevlerini bitirmesini engellemelisiniz.

Maç ilerledikçe hedeflerin değiştiğini unutmayın. Savunduğunuz veya saldırdığınız alanları düşmana kaptırırsanız, geri almak için ekstra çaba göstermelisiniz.

Gerçekçi savaş dinamiklerine dayanan bu oyunda, hem görsel hem de oynanış açısından kendinizi savaşın içinde hissedeceksiniz. Biten cephaneler, iki metre ötedeki düşmanlar, siperler ve hiç durmayan görevlerle birlikte zorlu çatışma deneyimi yaşayacaksınız.

Aksiyon ve savaş oyunlarını seven oyuncular, Brass Rain'i kesinlikle indirmeli ve İkinci Dünya Savaşı'nı farklı bir açıdan yaşamalılar.

Brass Rain Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 (x64)

İŞLEMCI: Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 3300X

BELLEK: 16 GB RAM

EKRAN KARTI: Nvidia GTX 1060 / AMD Radeon RX 580

DIRECTX: Sürüm 12

AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı

DEPOLAMA: 40 GB kullanılabilir alan