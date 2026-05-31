Brass Rain
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 39.06 GB
- Üretici Yarnhub Animation Studios
-
Görsel ve oynanış açısından gerçekçi tasarlanan Brass Rain, co-op savaş oyunu olarak karşımıza çıkıyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Brass Rain, gerçek tarihî savaşları yeniden oluşturan ücretsiz bir II. Dünya Savaşı FPS oyunudur.
- Sadece piyade olarak değil, tank, bombardıman uçağı ve savaş gemilerinde de görev alınabiliyor.
- Tarih bilgisi oyunda avantaj sağlayabiliyor.
Yoğun bir aksiyon deneyimine hazır mısınız? Brass Rain, co-op FPS oyunları arasında yer alıyor. İkinci Dünya Savaşı zamanını konu alan bu oyunda, zorlu savaşlara katılacak ve görevlerde hayatta kalmaya çalışacaksınız.
Battlefield serisine benzer bir yapıda tasarlanan Brass Rain'de, rakibe karşı üstün gelmek için görevleri tamamlamalı ve rakibin görevlerini bitirmesini engellemelisiniz.
Maç ilerledikçe hedeflerin değiştiğini unutmayın. Savunduğunuz veya saldırdığınız alanları düşmana kaptırırsanız, geri almak için ekstra çaba göstermelisiniz.
Brass Rain İndir
Gerçekçi savaş dinamiklerine dayanan bu oyunda, hem görsel hem de oynanış açısından kendinizi savaşın içinde hissedeceksiniz. Biten cephaneler, iki metre ötedeki düşmanlar, siperler ve hiç durmayan görevlerle birlikte zorlu çatışma deneyimi yaşayacaksınız.
Aksiyon ve savaş oyunlarını seven oyuncular, Brass Rain'i kesinlikle indirmeli ve İkinci Dünya Savaşı'nı farklı bir açıdan yaşamalılar.
Brass Rain Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 (x64)
- İŞLEMCI: Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 3300X
- BELLEK: 16 GB RAM
- EKRAN KARTI: Nvidia GTX 1060 / AMD Radeon RX 580
- DIRECTX: Sürüm 12
- AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı
- DEPOLAMA: 40 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Brass Rain nasıl bir oyun?
Brass Rain, gerçekçi savaş atmosferine sahip, PvP ve PvE modları içeren bir II. Dünya Savaşı nişancı oyunudur. Oyuncular farklı cephelerde tarihî çatışmalara katılır.
Oyunda hangi savaşlar bulunuyor?
Şu ana kadar açıklanan savaşlar arasında Normandiya’daki Pointe du Hoc operasyonu ve Avusturya’daki Castle Itter çatışması bulunuyor. Geliştiriciler ilerleyen süreçte daha fazla tarihî savaş eklemeyi planlıyor.
Oyunda hangi silahlar kullanılabiliyor?
M1 Garand, Kar98k, Thompson, MP40, Gewehr 43, Colt M1911 ve Luger P08 gibi birçok gerçek II. Dünya Savaşı silahı yer alıyor.
Brass Rain tek oyunculu oynanabiliyor mu?
Evet. Steam sayfasında tek oyunculu içerikler, tarihî görevler ve kampanyalar yer alacağı belirtiliyor. Ayrıca PvP ve PvE modları da bulunuyor.
Oyun kaç kişilik maçlar sunuyor?
Şu ana kadar duyurulan demo sürümünde 8v8 çok oyunculu savaşlar bulunuyor. Takım koordinasyonu ve görev odaklı oynanış büyük önem taşıyor.