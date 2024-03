Brothers: A Tale of Two Sons Remake

Brothers: A Tale of Two Sons Remake ile bu destansı ve epik macerayı tekrar yaşayın.

Kemal Tavus - 22 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Avantgarden SRL tarafından geliştirilen ve 505 Games tarafından yayınlanan Brothers: A Tale of Two Sons Remake 2024 yılında yayınlandı. Orijinal oyun epey ses getirmişti ve kendi türü içerisindeki en iyi yapımlardan bir tanesiydi. Brothers: A Tale of Two Sons Remake duyurusu ise pek çok kişiyi şaşırtmıştı. Zira böyle bir oyunun remake projesini kimse beklemiyordu.

Son nesil grafiklere ve oynanışa sahip olan Brothers: A Tale of Two Sons Remake sizi; keşif, kayıp, macera ve gizemle dolu destansı bir yolculuğa çıkarıyor. Eğer ilk oyunu oynamadıysanız remake sürümünü deneyebilirsiniz. İlk oyunun tadı damağınızda kaldıysa ve bir kez daha bu yapımı tecrübe etmek istiyorsanız bu versiyonu oynayabilirsiniz.

Oyunu bir kişi ile beraber oynamanızı tavsiye ederiz. İki karakteri yönlendirdiğimiz bu oyunda her karakteri bir kişi oynarsa oyundan alacağınız keyif çok daha artacaktır.

Brothers: A Tale of Two Sons Remake İndir

Hemen Brothers: A Tale of Two Sons Remake indirin ve bu abi-kardeşin epik öyküsüne tanıklık edin.

Brothers: A Tale of Two Sons Remake Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i7-6700 (4 * 3400), AMD Ryzen 5 1500X (4 * 3500)

: Intel Core i7-6700 (4 * 3400), AMD Ryzen 5 1500X (4 * 3500) Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : Nvidia GTX1650/ 8 GB dedike RAM ile

: Nvidia GTX1650/ 8 GB dedike RAM ile DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 35 GB kullanılabilir alan