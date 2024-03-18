Brothers: A Tale of Two Sons Remake
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 34.18 GB
- Üretici Avantgarden SRL
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Brothers: A Tale of Two Sons Remake ile bu destansı ve epik macerayı tekrar yaşayın.
Avantgarden SRL tarafından geliştirilen ve 505 Games tarafından yayınlanan Brothers: A Tale of Two Sons Remake 2024 yılında yayınlandı. Orijinal oyun epey ses getirmişti ve kendi türü içerisindeki en iyi yapımlardan bir tanesiydi. Brothers: A Tale of Two Sons Remake duyurusu ise pek çok kişiyi şaşırtmıştı. Zira böyle bir oyunun remake projesini kimse beklemiyordu.
Son nesil grafiklere ve oynanışa sahip olan Brothers: A Tale of Two Sons Remake sizi; keşif, kayıp, macera ve gizemle dolu destansı bir yolculuğa çıkarıyor. Eğer ilk oyunu oynamadıysanız remake sürümünü deneyebilirsiniz. İlk oyunun tadı damağınızda kaldıysa ve bir kez daha bu yapımı tecrübe etmek istiyorsanız bu versiyonu oynayabilirsiniz.
Oyunu bir kişi ile beraber oynamanızı tavsiye ederiz. İki karakteri yönlendirdiğimiz bu oyunda her karakteri bir kişi oynarsa oyundan alacağınız keyif çok daha artacaktır.
Brothers: A Tale of Two Sons Remake İndir
Hemen Brothers: A Tale of Two Sons Remake indirin ve bu abi-kardeşin epik öyküsüne tanıklık edin.
Brothers: A Tale of Two Sons Remake Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-6700 (4 * 3400), AMD Ryzen 5 1500X (4 * 3500)
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX1650/ 8 GB dedike RAM ile
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 35 GB kullanılabilir alan
Gelişmiş ses ve grafikler
Modern oynanış ve arayüz
Optimizasyon sıkıntıları mevcut
2 kişi ile oynanmadığı zaman aynı tadı vermiyor