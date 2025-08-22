BULLET YEETERS, kendine özgü görselliği ve oynanışı bulunan bir üçüncü şahıs nişancı oyunudur.

Eğlenceli ve bir o kadar da ilginç haritaları oyunculara sunan BULLET YEETERS, üçüncü şahıs nişancı oyunudur. Minik ajanlarınızla evleri savaş alanına çevirin, abartılı fizik yapısıyla eğlenin ve arkadaşlarınızla birlikte aksiyon deneyimi yaşayın.

YEETERS TEAM tarafından geliştirilen BULLET YEETERS, oyunculara özel ajanlar ve etkili silahlar sunmaktadır. Her bir silahın farklı özelliği olduğu gibi, ajanların da kendine özgü yetenekleri bulunuyor. Ayrıca, silahlarınızı ve ajanlarınızın yeteneklerini geliştirerek oyun içerisindeki hasarınızı artırabilirsiniz.

Nişancı oyunlarında bulunan oyun modlarının neredeyse hepsini içerisinde barındıran bu oyunda, ister arkadaşlarınızla isterseniz de tek başınıza savaşabilirsiniz.

Oynanış açısından kapsamlı bir kontrol yapısına sahip olan bu oyun, görsel açıdan da mükemmel tasarlanmıştır. Küçük karakterlerinizle evin her yerine tırmanın, etrafta uçun ve taktiksel silahlarınızı kullanarak rakiplerinizi alt edin.

Siz de ev ortamında aksiyon deneyimi yaşamak istiyorsanız, BULLET YEETERS indirin ve küçük ajanlarınızla kaos yaratın!

