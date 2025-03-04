Headshot Attıran PUBG Mobile Hassasiyet Ayarları
PUBG Mobile hassasiyet ayarları mı arıyorsunuz? Headshot atmanızı, kolay bir şekilde nişan almanızı sağlayacak bu ayarları deneyebilirsiniz.
PUBG Mobile hassasiyet ayarları ile daha profesyonel atışlar yapmak, headshot atmayı kolaylaştırmak istemez misiniz? Bu oyunu oynamak oldukça eğlencelidir ancak başarı elde etmek istiyorsanız daha çok çaba sarf etmek zorundasınız. Hassasiyet ayarını iyi yapmak ise size bir avantaj olarak geri döner.
Rakip oyuncuların geldiği yöne ani bir dönüş yapmak ve onlara hızlı ve doğru bir şekilde nişan alıp ateş etmek için doğru hassasiyet ayarlarını yaptığınızdan emin olmalısınız. Peki, PUBG Mobile hassasiyet ayarı nasıl olmalı? Öncelikle bu ayarların sağladığı avantajlara göz atalım.
PUBG Mobile'da Hassasiyet Ayarı Neden Önemli?
Hassasiyet ayarı sayesinde rakip oyuncuları daha kolay heedef alabilir, silahınızın geri tepmesini yani sekmesini minimum seviyeye indirebilir, ani hareketlere ve değişen durumlara daha hızlı adapte olabilir ve karakterinizi daha kontrollü şekilde hareket ettirebilirsiniz.
PUBG Mobile Sekmeme Hassasiyet Kodu Gerçek mi?
PUBG Mobile oyununda sekmeyen hassasiyet kodu, çoğu oyuncu tarafından merak ediliyor. Aslında sihirli bir kod veya tek bir ayar yok. Sekmeme hissiyatı, birçok hassasiyet ayarının bir araya gelmesi ve oyuncunun oyun stiline uygun olmasıyla ortaya çıkar. Yani, kişisel tercihler ve oyun tarzı önemli role sahip.
PUBG Mobile'da Hassasiyet Ayarı Nasıl Değiştirilir?
- Oyuna girin.
- Ayarlar menüsünü açın.
- Hassasiyet sekmesine girin.
- Ayarları değiştirin.
PUBG Mobile Hassasiyet Ayarları
En iyi battle royale oyunları arasında yer alan PUBG Mobile için kullanılabilecek en iyi hassasiyet ayarını aşağıda sıraladık. Bu ayarların kişiden kişiye değişebileceğini belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla ayarları kendi oyun tarzınıza göre özelleştirebilirsiniz.
Serbest Bakış Kamerası Hassasiyeti (3. Şahıs Görüşü - TPP)
- 3. Şahıs NS (Dürbünsüz): %80 - %90
- 1. Şahıs NS (Dürbünsüz): %70 - %80
- TPP Yardımcı Nişangah: %40 - %50
- FPP Yardımcı Nişangah: %35 - %45
- 3. Şahıs Dürbünsüz: %60 - %70
- 1. Şahıs Dürbünsüz: %55 - %65
- Kırmızı Nokta, Holografik, Yardımcı Nişangah: %50 - %60
- 2x Dürbün: %40 - %50
- 3x Dürbün: %30 - %40
- 4x Dürbün: %25 - %35
- 6x Dürbün: %15 - %25
- 8x Dürbün: %10 - %20
ADS Hassasiyeti (Nişangah Açma Hassasiyeti) (3. Şahıs Görüşü - TPP)
- TPP Yardımcı Nişangah ADS: %30 - %40
- FPP Yardımcı Nişangah ADS: %25 - %35
- 3. Şahıs Dürbünsüz ADS: %40 - %50
- 1. Şahıs Dürbünsüz ADS: %35 - %45
- Kırmızı Nokta, Holografik, Yardımcı Nişangah ADS: %35 - %45
- 2x Dürbün ADS: %30 - %40
- 3x Dürbün ADS: %20 - %30
- 4x Dürbün ADS: %15 - %25
- 6x Dürbün ADS: %10 - %20
- 8x Dürbün ADS: %5 - %15
Jiroskop Hassasiyeti (Jiroskop Kullanıyorsanız)
- 3. Şahıs NS Jiroskop: %300
- 1. Şahıs NS Jiroskop: %300
- TPP Yardımcı Nişangah Jiroskop: %300
- FPP Yardımcı Nişangah Jiroskop: %300
- 3. Şahıs Dürbünsüz Jiroskop: %300
- 1. Şahıs Dürbünsüz Jiroskop: %300
- Kırmızı Nokta, Holografik, Yardımcı Nişangah Jiroskop: %300
- 2x Dürbün Jiroskop: %240
- 3x Dürbün Jiroskop: %210
- 4x Dürbün Jiroskop: %180
- 6x Dürbün Jiroskop: %120
- 8x Dürbün Jiroskop: %60
Kamera:
- Kamera Hızı Artışı: Kapalı (isteğe bağlı, alıştıktan sonra açılabilir)
- Serbest Bakış Kamerası: %100
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PUBG Mobile'da En İyi Hassasiyet Ayarı Nasıl Bulunur?
Kendi hassasiyet ayarlarınızı bulmak biraz zaman ve sabır gerektirebilir. İşte size adım adım rehber:
- Eğitim Sahasına Girin: Ayar değişikliklerini test etmek için en iyi yer eğitim sahasıdır. Burada serbestçe ateş edebilir, farklı silahları deneyebilir ve ayarlarınızı anında gözlemleyebilirsiniz.
- Temel Hassasiyet Ayarlarıyla Başlayın: Oyuna ilk başladığınızda, orta seviyede hassasiyet ayarlarıyla başlayın. Örnek olarak yukarıda verilen ayarları kullanabilirsiniz. Zamanla, kendinizi daha rahat hissettiğiniz bir başlangıç noktası bulacaksınız.
- Tek Tek Ayar Değiştirin: Her seferinde sadece bir ayarı değiştirin ve etkisini gözlemleyin. Örneğin, sadece kamera hassasiyetini değiştirin ve atışlarınızı test edin.
- Farklı Silahları Deneyin: Her silahın geri tepme özelliği farklıdır. Ayarlarınızı farklı silahlarla (M416, AKM, M762 vb.) test edin. Özellikle sık kullandığınız silahlar için ayarlarınızı optimize edin.
- Hareket Halindeyken Test Edin: Sadece sabit durarak değil, hareket halindeyken de (koşarken, atlarken, eğilirken) atışlarınızı test edin. Çatışma senaryolarını simüle edin.
- Video Kaydı Alın ve İzleyin: Oyun içi kayıt özelliğiyle veya ekran kaydedici uygulamalarla oyununuzu kaydedin. Atışlarınızı ve nişan kontrolünüzü videodan izleyerek hatalarınızı daha net görebilirsiniz.
- Sabırlı Olun ve Sürekli Pratik Yapın: Mükemmel ayarları bulmak zaman alabilir. Pes etmeyin ve sürekli olarak eğitim sahasında pratik yapmaya devam edin. Zamanla, kas hafızanız gelişecek ve ayarlarınız oturacaktır.