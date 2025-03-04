Headshot Attıran PUBG Mobile Hassasiyet Ayarları

PUBG Mobile hassasiyet ayarları ile daha profesyonel atışlar yapmak, headshot atmayı kolaylaştırmak istemez misiniz? Bu oyunu oynamak oldukça eğlencelidir ancak başarı elde etmek istiyorsanız daha çok çaba sarf etmek zorundasınız. Hassasiyet ayarını iyi yapmak ise size bir avantaj olarak geri döner.

Rakip oyuncuların geldiği yöne ani bir dönüş yapmak ve onlara hızlı ve doğru bir şekilde nişan alıp ateş etmek için doğru hassasiyet ayarlarını yaptığınızdan emin olmalısınız. Peki, PUBG Mobile hassasiyet ayarı nasıl olmalı? Öncelikle bu ayarların sağladığı avantajlara göz atalım.

PUBG Mobile'da Hassasiyet Ayarı Neden Önemli?

Hassasiyet ayarı sayesinde rakip oyuncuları daha kolay heedef alabilir, silahınızın geri tepmesini yani sekmesini minimum seviyeye indirebilir, ani hareketlere ve değişen durumlara daha hızlı adapte olabilir ve karakterinizi daha kontrollü şekilde hareket ettirebilirsiniz.

PUBG Mobile Sekmeme Hassasiyet Kodu Gerçek mi?

PUBG Mobile oyununda sekmeyen hassasiyet kodu, çoğu oyuncu tarafından merak ediliyor. Aslında sihirli bir kod veya tek bir ayar yok. Sekmeme hissiyatı, birçok hassasiyet ayarının bir araya gelmesi ve oyuncunun oyun stiline uygun olmasıyla ortaya çıkar. Yani, kişisel tercihler ve oyun tarzı önemli role sahip.

PUBG Mobile'da Hassasiyet Ayarı Nasıl Değiştirilir?

Oyuna girin.

Ayarlar menüsünü açın.

Hassasiyet sekmesine girin.

Ayarları değiştirin.

PUBG Mobile Hassasiyet Ayarları

En iyi battle royale oyunları arasında yer alan PUBG Mobile için kullanılabilecek en iyi hassasiyet ayarını aşağıda sıraladık. Bu ayarların kişiden kişiye değişebileceğini belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla ayarları kendi oyun tarzınıza göre özelleştirebilirsiniz.

Serbest Bakış Kamerası Hassasiyeti (3. Şahıs Görüşü - TPP)

3. Şahıs NS (Dürbünsüz): %80 - %90

1. Şahıs NS (Dürbünsüz): %70 - %80

TPP Yardımcı Nişangah: %40 - %50

FPP Yardımcı Nişangah: %35 - %45

3. Şahıs Dürbünsüz: %60 - %70

1. Şahıs Dürbünsüz: %55 - %65

Kırmızı Nokta, Holografik, Yardımcı Nişangah: %50 - %60

2x Dürbün: %40 - %50

3x Dürbün: %30 - %40

4x Dürbün: %25 - %35

6x Dürbün: %15 - %25

8x Dürbün: %10 - %20

ADS Hassasiyeti (Nişangah Açma Hassasiyeti) (3. Şahıs Görüşü - TPP)

TPP Yardımcı Nişangah ADS: %30 - %40

FPP Yardımcı Nişangah ADS: %25 - %35

3. Şahıs Dürbünsüz ADS: %40 - %50

1. Şahıs Dürbünsüz ADS: %35 - %45

Kırmızı Nokta, Holografik, Yardımcı Nişangah ADS: %35 - %45

2x Dürbün ADS: %30 - %40

3x Dürbün ADS: %20 - %30

4x Dürbün ADS: %15 - %25

6x Dürbün ADS: %10 - %20

8x Dürbün ADS: %5 - %15

Jiroskop Hassasiyeti (Jiroskop Kullanıyorsanız)

3. Şahıs NS Jiroskop: %300

1. Şahıs NS Jiroskop: %300

TPP Yardımcı Nişangah Jiroskop: %300

FPP Yardımcı Nişangah Jiroskop: %300

3. Şahıs Dürbünsüz Jiroskop: %300

1. Şahıs Dürbünsüz Jiroskop: %300

Kırmızı Nokta, Holografik, Yardımcı Nişangah Jiroskop: %300

2x Dürbün Jiroskop: %240

3x Dürbün Jiroskop: %210

4x Dürbün Jiroskop: %180

6x Dürbün Jiroskop: %120

8x Dürbün Jiroskop: %60

Kamera:

Kamera Hızı Artışı: Kapalı (isteğe bağlı, alıştıktan sonra açılabilir)

Serbest Bakış Kamerası: %100

PUBG Mobile'da En İyi Hassasiyet Ayarı Nasıl Bulunur?

Kendi hassasiyet ayarlarınızı bulmak biraz zaman ve sabır gerektirebilir. İşte size adım adım rehber: