Düşmanlara değil, bitkilere karşı savaştığınız Calyx, uzay temalı bir gerçek zamanlı strateji (RTS) oyunudur.

⚡ Önemli Bilgiler Oyunda klasik bir orduya karşı değil, haritayı bir enfeksiyon gibi hızla saran, yayılan ve boğan Calyx adlı devasa bir bitki organizmasına karşı savaşıyorsun.

Oyun, klasik Gerçek Zamanlı Strateji (RTS) öğelerini üs kurma mekanikleriyle birleştiriyor.

Üssünün ayakta kalması için karmaşık bir güç ağına ihtiyacı var.

Studio 568 tarafından geliştirilen ve yayınlanan Calyx, uzay temalı RTS oyunudur. Maden çıkarma görevini üstlendiğiniz bu oyunda, uzaylılara karşı değil, sizi yutmaya çalışan bitkilere karşı mücadele veriyorsunuz. Düşman göndermek yerine kök salarak saldıran bitkiler, giderek güçlenen bir yapıya sahiptir.

Gerçek zamanlı strateji deneyimini üs kurma mekanikleriyle birleştiren Calyx oyununda, hem savunma kulelerini hem de saldırı silahlarını inşa etmeniz gerekiyor.

Kurduğunuz üssün hayatta kalmasını istiyorsanız, enerji hatları kurmanız gerekiyor. Enerji hatlarını doğru şekilde bağlamalı ve kaynağınızın bitmemesine özen gösterebilirsiniz. Eğer koloninizin gücü biterse savunma sistemleri ve silahlarınız devre dışı kalabilir.

Oyun içerisinde araştırma puanları toplayarak teknolojide gelişebilirsiniz. Bu gelişme, hem savunma hem de saldırı silahları için geçerlidir. Dev tanklar, lav silahları ve top atıcıları gibi silahların kilidini giderek açabilirsiniz.

Görsel ve oynanış tarafına bakacak olursak; türüyle uyumlu olan görsellik ve oynanışla karşılaşıyoruz diyebiliriz. Hem savaş hem de üs kurma deneyimi yaşayabileceğiniz Calyx'i indirin ve siz de ölümcül bitkilere karşı mücadele verin!

Calyx Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10

Windows 10 İŞLEMCI: Intel Core i5-3570 or AMD FX-8350

Intel Core i5-3570 or AMD FX-8350 BELLEK: 8 GB RAM

8 GB RAM EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, 4 GB or AMD Radeon R9 380X, 4 GB

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, 4 GB or AMD Radeon R9 380X, 4 GB DIRECTX: Sürüm 11

Sürüm 11 DEPOLAMA: 4 GB kullanılabilir alan