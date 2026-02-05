Calyx
Düşmanlara değil, bitkilere karşı savaştığınız Calyx, uzay temalı bir gerçek zamanlı strateji (RTS) oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyunda klasik bir orduya karşı değil, haritayı bir enfeksiyon gibi hızla saran, yayılan ve boğan Calyx adlı devasa bir bitki organizmasına karşı savaşıyorsun.
- Oyun, klasik Gerçek Zamanlı Strateji (RTS) öğelerini üs kurma mekanikleriyle birleştiriyor.
- Üssünün ayakta kalması için karmaşık bir güç ağına ihtiyacı var.
Studio 568 tarafından geliştirilen ve yayınlanan Calyx, uzay temalı RTS oyunudur. Maden çıkarma görevini üstlendiğiniz bu oyunda, uzaylılara karşı değil, sizi yutmaya çalışan bitkilere karşı mücadele veriyorsunuz. Düşman göndermek yerine kök salarak saldıran bitkiler, giderek güçlenen bir yapıya sahiptir.
Gerçek zamanlı strateji deneyimini üs kurma mekanikleriyle birleştiren Calyx oyununda, hem savunma kulelerini hem de saldırı silahlarını inşa etmeniz gerekiyor.
Kurduğunuz üssün hayatta kalmasını istiyorsanız, enerji hatları kurmanız gerekiyor. Enerji hatlarını doğru şekilde bağlamalı ve kaynağınızın bitmemesine özen gösterebilirsiniz. Eğer koloninizin gücü biterse savunma sistemleri ve silahlarınız devre dışı kalabilir.
Oyun içerisinde araştırma puanları toplayarak teknolojide gelişebilirsiniz. Bu gelişme, hem savunma hem de saldırı silahları için geçerlidir. Dev tanklar, lav silahları ve top atıcıları gibi silahların kilidini giderek açabilirsiniz.
Görsel ve oynanış tarafına bakacak olursak; türüyle uyumlu olan görsellik ve oynanışla karşılaşıyoruz diyebiliriz. Hem savaş hem de üs kurma deneyimi yaşayabileceğiniz Calyx'i indirin ve siz de ölümcül bitkilere karşı mücadele verin!
Calyx Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10
- İŞLEMCI: Intel Core i5-3570 or AMD FX-8350
- BELLEK: 8 GB RAM
- EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, 4 GB or AMD Radeon R9 380X, 4 GB
- DIRECTX: Sürüm 11
- DEPOLAMA: 4 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Oyunun temel amacı nedir?
Derin uzaydaki maden çıkarma görevinde hayatta kalmak. Gezegenin yüzeyindeki cevheri toplayıp yörüngeye göndermeli, bu sırada seni yutmaya çalışan bitki istilasını (Calyx) yok ederek veya kontrol altında tutarak görevleri tamamlamalısın.
Tek başıma oynayabilir miyim? İçerik ne kadar?
Evet, şu an için odak noktası tek oyunculu deneyimdir. Erken Erişim sürümünde öğretici bölümlerin yanı sıra 16 haritalık bir senaryo modu ve tekrar oynanabilirliği artıran bir "Skirmish" (Serbest Çatışma) modu bulunuyor.
Oyun "They Are Billions"a mı benziyor?
Evet, hayatta kalma baskısı açısından benziyor. Ancak "They Are Billions"da pasif bir savunma yaparken, Calyx'te bitkilerin yayılmasını durdurmak için aktif olarak saldırman ve topraklarını geri kazanman gerekiyor.
Sistem gereksinimleri yüksek mi?
Hayır, oldukça optimize bir oyun. 8 GB RAM ve GTX 1050 Ti seviyesinde bir ekran kartı, oyunu oynamak için yeterli. Yaklaşık 4 GB depolama alanı kaplıyor.
Türkçe dil desteği var mı?
Maalesef şu an için resmi bir Türkçe dil desteği görünmüyor, ancak strateji oyunlarına aşinaysan arayüzü anlamak oldukça kolay.