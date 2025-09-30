Car Football
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 700 MB
- Üretici Vutune
Car Football, heyecan dolu karşılaşmaları içerisinde barındıran bir araba futbolu oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyun, yüksek hızlı araba sürüşünü rekabetçi futbol hassasiyetiyle birleştiren, fizik tabanlı (physics-driven) bir oynanışa sahiptir. Oyuncular, topa doğru zamanda vurmayı ve hedefe göndermeyi amaçlar.
- Oyun, 1v1, 2v2 ve 3v3 gibi farklı takım boyutlarında, yapay zekaya (AI) karşı oynanabilen hızlı tempolu maçlar sunar.
- Oyuncular, her biri kendine özgü yol tutuşuna ve görünüme sahip 20'den fazla kilidi açılabilir arabayı toplayıp ustalaşabilir ve 5 benzersiz stadyumda rekabet edebilir.
Futbol heyecanını hızlı otomobillerle birleştiren Car Football, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz eğlenceli bir araba futbolu oyunudur. Beş farklı stadyumda futbol deneyimi yaşayabilir ve kendi otomobilinizi özel olarak seçebilirsiniz. Her biri farklı sürüş özelliklerine sahip olan 20'den fazla arabanın kilidini açabilir ve tarzınıza uygun şekilde özelleştirebilirsiniz.
Arkadaşlarınızla veya diğer oyuncularla 1'e 1, 2'ye 2 ve 3'e 3 oyun modlarında yüzleşebilirsiniz. Ayrıca, zorlu yapay zeka modlarında botlara karşı kendinizi deneyebilirsiniz.
Car Football, fizik açısından da gelişmiş bir yapı sunuyor. Yapacağınız her hamlede topu hissedecek ve doğru vuruşlar yaparak gol atmaya çalışacaksınız. Her ne kadar alışması zor kontrollere sahip olsa da, öğrendikten sonra bayılarak oynayacaksınız.
Car Football İndir
Rocket League oyununa benzer tasarlanan Car Football, görsel ve oynanış açısından tatmin edici bir düzeydedir. Grafik açısından basit bir şekilde karşımıza çıkan bu oyun, oynanış tarafında bu açığı kapatmaktadır.
Siz de Car Football indirin ve arkadaşlarınıza birlikte heyecan dolu arabalı futbol oyunu deneyimi yaşayın!
Car Football Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 veya üzeri
- İşlemci: Core i3-3110M | AMD Ryzen 3 3300U veya daha iyisi
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4000 | NVIDIA GeForce GT 520 | ATI Radeon HD 5450 veya daha iyisi
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 700 MB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Car Football'un temel konsepti nedir ve oynanış neye odaklanır?
Temel konsepti, yüksek hızlı araba sürmeyi futbolun hassasiyetiyle birleştiren, arabalarla topa vurarak gol atmaya odaklanan, aksiyon dolu bir spor oyunudur.
Oyunda hangi maç modları ve takım büyüklükleri mevcuttur?
Oyun, anında aksiyon için tasarlanmış hızlı maçlarda, yapay zekaya (AI) karşı oynanabilen 1v1, 2v2 ve 3v3 gibi farklı takım büyüklüklerinde modlar sunar.
Arabaların oynanışa etkisi nedir ve kaç farklı araba bulunmaktadır?
Oyunda kilidi açılabilir 20'den fazla araba bulunur. Her araba, top kontrolü ve sürüş tarzınıza uygun, kendine özgü yol tutuşu ve görselliği ile oynanışı doğrudan etkiler.
Oynanış beceriye mi yoksa şansa mı dayanır?
Oyun, topun her sekme, sapma ve vuruşunun fizik tabanlı olması nedeniyle reflekslere, pozisyon almaya ve akıllı oyunlara dayanan, yüksek oranda beceri odaklı bir futbol deneyimi sunar.
Oyunda kaç farklı stadyum veya saha bulunmaktadır?
Rekabete çeşitlilik katmak amacıyla farklı atmosfere sahip 5 benzersiz stadyum mevcuttur.