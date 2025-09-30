Car Football, heyecan dolu karşılaşmaları içerisinde barındıran bir araba futbolu oyunudur.

⚡ Önemli Bilgiler Oyun, yüksek hızlı araba sürüşünü rekabetçi futbol hassasiyetiyle birleştiren, fizik tabanlı (physics-driven) bir oynanışa sahiptir. Oyuncular, topa doğru zamanda vurmayı ve hedefe göndermeyi amaçlar.

Oyun, 1v1, 2v2 ve 3v3 gibi farklı takım boyutlarında, yapay zekaya (AI) karşı oynanabilen hızlı tempolu maçlar sunar.

Oyuncular, her biri kendine özgü yol tutuşuna ve görünüme sahip 20'den fazla kilidi açılabilir arabayı toplayıp ustalaşabilir ve 5 benzersiz stadyumda rekabet edebilir.

Futbol heyecanını hızlı otomobillerle birleştiren Car Football, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz eğlenceli bir araba futbolu oyunudur. Beş farklı stadyumda futbol deneyimi yaşayabilir ve kendi otomobilinizi özel olarak seçebilirsiniz. Her biri farklı sürüş özelliklerine sahip olan 20'den fazla arabanın kilidini açabilir ve tarzınıza uygun şekilde özelleştirebilirsiniz.

Arkadaşlarınızla veya diğer oyuncularla 1'e 1, 2'ye 2 ve 3'e 3 oyun modlarında yüzleşebilirsiniz. Ayrıca, zorlu yapay zeka modlarında botlara karşı kendinizi deneyebilirsiniz.

Car Football, fizik açısından da gelişmiş bir yapı sunuyor. Yapacağınız her hamlede topu hissedecek ve doğru vuruşlar yaparak gol atmaya çalışacaksınız. Her ne kadar alışması zor kontrollere sahip olsa da, öğrendikten sonra bayılarak oynayacaksınız.

Car Football İndir

Rocket League oyununa benzer tasarlanan Car Football, görsel ve oynanış açısından tatmin edici bir düzeydedir. Grafik açısından basit bir şekilde karşımıza çıkan bu oyun, oynanış tarafında bu açığı kapatmaktadır.

Siz de Car Football indirin ve arkadaşlarınıza birlikte heyecan dolu arabalı futbol oyunu deneyimi yaşayın!

Car Football Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 veya üzeri

İşlemci: Core i3-3110M | AMD Ryzen 3 3300U veya daha iyisi

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4000 | NVIDIA GeForce GT 520 | ATI Radeon HD 5450 veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 700 MB kullanılabilir alan