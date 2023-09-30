Türk oyun geliştiricisi Stratera Games tarafından geliştirilen Cardboard Town, şehir inşa etme üzerine kurulu bir kart oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Türk oyun geliştiricisi olan Stratera Games tarafından geliştirilen Cardboard Town, şehir inşa etme üzerine kurulu bir kart oyunudur. Projelerinizi oluşturarak şehrinizi dizayn etmelisiniz. Yollar, binalar, kaynaklar ve daha birçok yapı inşa ederek, şehrinize gelişmiş bir hal aldırın.

Şehir inşa etme oyunlarına meraklıysanız, içerisine biraz kart mekanikleri ve biraz da roguelite bulunan Cardboard Town'ı oynamalısınız. Yeni yapılar inşa etmek için, çeşitli bina kartlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca, görev kartlarını ve kartlarınıza ayar çekmek için proje kartlarını kullanarak, halkınızı daha da memnun edebilirsiniz.

Cardboard Town İndir

Kendi paranızı kazanacak kadar geliştiyseniz, artık niteliği yüksek yapılara geçebilirsiniz. Modern bir şehir inşa edin ve nüfusunuzu bütçenize göre ayarlayın. Aynı zamanda oyunda, felaket senaryoları da bulunuyor. Her bir felaket senaryosuna karşı hazırlıklı olmalısınız. Çeşitli felaketleri püskürtmelisiniz.

Eğer başarısız olursanız kırmızı alarmın yanmasına da ön ayak olacaksınız. Kırmızı ışığın üç kere yanması durumunda, oyunu kaybedeceksiniz ve baştan başlayacaksınız. Siz de Cardboard Town indirerek, şehrinizi en iyi şekilde dizayn edip, yönetebilirsiniz.

Cardboard Town Sistem Gereksinimleri