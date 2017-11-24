En İyi 10 Sanal Gerçeklik Uygulaması

Yaklaşık 10 yıl önce tanıştığımız sanal gerçeklik pazarı oldukça hızlı büyüyen bir sektör haline geldi. Google Cardboard, bizi artırılmış gerçeklikle tanıştıran ilk teknolojilerden biri diyebiliriz ve akıllı telefonlarımızla kullanılabilen Samsung Gear VR ile birlikte sanal gerçeklik her geçen gün daha da çok hayatımıza girmeye başladı.

Sanal gerçeklik uygulamaları her ne kadar sınırlı gibi görünse de son zamanlarda uygulamalar hızla artışa geçti. Bu uygulamalar sanal gerçeklikle yeni tanışanlar için oldukça uygun ve eğlenceli. Ayrıca hepsine Google Play’den ulaşılabilirsiniz. İşte uygulamaları sizin için sıraladık:

Snow Shaker Maker

Hangi mevsimde olursanız olun kışı özlediyseniz ya da kışın kar yağmıyor ve siz kar görmek istiyorsanız bunu elde etmek artık çok da zor değil. Yurt dışında Noel zamanları popülerlik kazanan bu oyun bulunduğunuz ortamı bir kar küresine çeviriyor ve her seferinde farklı sevimli karakterler size eşlik ediyor.

Ücretsiz şablonunun bulunmasının yanı sıra çocuklar için yardım projeleri üreten Brilliant Basics da Snow Shaker Maker’ı satışa sunuyor.

Google Cardboard Camera

360 derece panorama görüntüleme yapabileceğiniz, resimler arası dolaşıp bir mekanın tümünü görebileceğiniz bu Cardboard view, bulunduğunuz ortamdaki sesleri de kaydedebilme özelliğine sahip. Hatta yeni sürümünde birden fazla Cardboard Camera kullanabilme özelliği de mevcut. Bu özellik muhteşem deneyimler yaşamanızı sağlayabilir.

Orbulus

Size mükemmel kaşiflik deneyimleri yaşatabilecek olan bu oyun, sanal gerçeklik oyunları arasında en sevilenlerden biri. Aklınıza bile gelmeyecek yerleri keşfetme fırsatını size sunan Orbulus, birçok anlamda sizi tatmin edebiliyor.

Rollercoaster

Size bir şehri gezdirebilecek dev bir rollercoaster düşünün. Çok heyecan verici! Rollarcoaster bu deneyimi size tam anlamıyla yaşatabilen fantastik bir simülatör. Şehirdeki büyük gökdelenlerin arasından geçerken tüm şehri gezebiliyorsunuz, tek yapmamanız gereken aşağıya bakmak, tıpkı gerçek bir rollercoasterda olduğu gibi.

Hang Gliding

Rollercoasterla aynı geliştiriciye sahip olan Hang Gliding, bu kez de uçuş deneyimi tatmanıza olanak sağlıyor. Adrenalin seviyorsanız çok büyük zevk alabileceğiniz bir oyun çünkü her an bir dağa çarpma tehlikesiyle burun buruna gelebilirsiniz!

Dive Deep

Rollercoasterla şehir gezdik, uçtuk, şimdi de sıra denizin derinliklerine inmekte! Köpekbalıkları, balinalar ile birlikte gezebilir deniz hayatını keşfe çıkabilirsin, üstelik ıslanmadan. Dive Deep, en iyi sanal gerçeklik oyunlarından biri olmakla birlikte grafikleri de zamanla iyileştirilerek güncelleniyor.

VR-JurassicLand

Eğer tarih öncesi çağlara ilginiz varsa bu oyun tam size göre. Bir jeeple gezerek dinazorların dönemini deneyimleyebilirsiniz. Sizi 150 milyon yıl öncesine götüren VR-JurassicLand oyunundaki dinazorlardan bazıları: T-Rex, Giganotosaurus, Apatosaurus, Euoplocephalus ve Triceratops. Bu listeye yenilerinin de ekleneceği biliniyor.

Cartoon Village VR

Grafikleri çok iyi olan Cartoon Village VR'da adı üzerinde kendi şirin çizgi film kasabanızı yaratabiliyor, gece, gündüz ve mevsimleri seçebiliyorsunuz. Ayrıca yürüme hızınızı da değiştirerek kendi kasabanızı köşe bucak istediğiniz gibi gezebiliyorsunuz. Tasarımları çok başarılı olan bu oyunun dekorasyonu da oldukça beğeniliyor.

VR Dance Club

Uygulama aslında çok basit. Beat veya tecno music eşliğinde dans… İlginç olan kısım ise dans eden figürlerin iskelet olması! Evet yanlış okumadınız. Bu uygulamada iskeletlerin müzik eşliğindeki dansını izliyorsunuz. Üstelik VR Dance Club ile kendi müziğinizi yapma imkanınız da var.

VR Cinema for Cardboard

Bu uygulama diğerlerinden biraz daha farklı. Adından da anlaşılabileceği gibi oyun değil, VR Cinema for Cardboard'a bir film izleme uygulaması diyebiliriz.

Telefonunuzda bulunan her videoyu sinematik ekranda gösterebilme özelliğine sahip, üstelik ön kamerayla da çalışabilen bir uygulama. Hala geliştirilme aşamasında fakat yakın bir zamanda daha çok özellik ile birlikte karşımıza çıkacak.