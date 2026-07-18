Cat Mail Co., kedilerin dünyasında geçen ve oyuncuların kendi postanesini yöneterek kargoları organize ettiği rahatlatıcı bir simülasyon oyunudur.

Tunahan Karakış - 1 KISA SÜRE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Cat Mail Co., kedilerin dünyasında geçen ve kargo düzenlemeye dayalı ilerleyiş sunan rahatlatıcı bir yönetim simülasyonudur.

Amacınız terk edilmiş bir postaneyi geliştirerek gizemleri çözmek ve işleri büyütmektir. Yapım her paketin farklı etiketleme gereksinimi ve depolama koşuluna sahip olduğu organizasyon odaklı bir yapı sunuyor.

Herhangi bir zaman kısıtlaması veya ceza sistemi bulunmayan rahatlatıcı yapısı sayesinde kargoları detaylıca tartıp etiketleyebilirsiniz.

Cat Mail Co., kedilerin dünyasında geçen rahatlatıcı bir yönetim ve simülasyon oyunu. Yapımda tatlı bir kedi karakterini kontrol ederek terk edilmiş bir postaneyi devralmaya, işleri yoluna koymaya ve müşterilere hizmet etmeye çalışıyorsunuz. Aslında oyunun temel yapısı dağ gibi birikmiş eski kargoları ayıklamak ve postane binasındaki kapalı odaların kilidini açmak üzerine kurulu.

Cat Mail Co. İndir

Cat Mail Co.'da gelen kargoları doğru tartmanız, etiketleri (kırılacak, ağır gibi) eksiksiz basmanız ve paketleri özelliklerine göre depolamanız gerekecek. Ayrıca doğru kargoyu doğru müşteriye teslim etmek de bir hayli önemli. Öte yandan oyunun kendine has bir gece-gündüz döngüsü, sihirli özellikleri olan gece paketleri ve çözülmesi gereken bir kayıp postacı gizemi bulunuyor.

Cat Mail Co.'nun oynanış sistemi tamamen organizasyon ve planlamaya dayanıyor. Yani kargonun türüne göre farklı saklama taktikleri ve dizilimler uygulayabiliyorsunuz. Sadece paketleri rafa dizmek yeterli değil. Zaman sınırınız veya ceza sisteminiz olmasa da kargo gemisine doğru paketleri yükleme ve depolama alanınızı verimli kullanma mekaniklerini de kullanmanız gerekiyor.

Cat Mail Co. Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim sistemi: Windows 10 veya Windows 11

İşlemci: Intel Core i5-3330 3.0 GHz veya AMD FX-8300 3.3 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 950 veya AMD Radeon HD 7970

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan