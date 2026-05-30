Cheap Car Repair, oto tamirci olarak oynadığınız kapsamlı bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 28 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Cheap Car Repair, oyunculara 90’lı yılların Polonya kırsalında küçük bir oto tamirhanesini yönetme deneyimi sunan bir simülasyon oyunudur.

Oyun ciddi bir simülasyon olmanın yanında kara mizah ve absürt olaylarla dolu bir deneyim sunar.

Oyunda araç tamirleri yaparak para kazanır, atölyeni büyütür ve daha fazla müşteri çekmeye çalışırsın.

Kendi oto tamirhanenizi kurabileceğiniz Cheap Car Repair oyunu, kapsamlı bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. 90'ların Polonya'sında geçen bu oyun, sizi bir tamir ustası olarak görevlendiriyor. Eski arabaları tamir edecek, para kazanacak ve tamirhanenizi büyütmeye çalışacaksınız.

Tabii her sanayii dükkanında olduğu gibi bu tamirhanede de bazı şeylerden çalmanız gerekecek. Müşteri çamurluğu mu göçertti? Üstünü kapatacak kadar macun sürün, işte bu kadar!

Çalabildiğiniz her parçadan çalmanız gerekiyor. Üzülerek söylüyoruma ama gerçekten oyunun amacı bu. Çalışıyorsa tamamdır mantığında her şeyi yapabilir ve paranızı güzelce yiyebilirsiniz.

Araba hastaları için mükemmel bir simülasyon oyunu olan Cheap Car Repair, sadece tamirat değil, aynı zamanda sürüş deneyimi de sunmaktadır. Araçları tamir ettikten sonra denemek için sürebilri ve çeşitli saçmalıklar yaparak tekrardan bozabilirsiniz. Evet, gerçekten bu kadar özgürlükçü bir oyun.

Siz de Cheap Car Repair indirin ve kendi "dürüst" tamirhanenizin sahibi olun!

Cheap Car Repair Sistem Gereksinimleri

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 64bit

AMD Ryzen 5 1st gen / Intel Core i5 7th gen

8 GB RAM

AMD Radeon RX 580 4GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

AMD Radeon RX 580 4GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB DEPOLAMA: 30 GB kullanılabilir alan