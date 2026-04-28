Farklı oyun modlarını içerisinde barındıran Chess Kingdom, ister tek ister arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir satranç oyunudur.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Chess Kingdom sadece klasik satranç oyunu değil, aynı zamanda eğitim odaklı bir yapım.

Oyunda farklı oyun tarzlarına sahip 32 benzersiz AI rakibi bulunuyor.

Chess Kingdom içinde Kung Fu Chess ve Atomic Chess gibi alternatif oyun modları da yer alıyor.

Satranç severler için mükemmel bir oyun olan Chess Kingdom, oyunculara 32 benzersiz yapay zeka rakibiyle maç yapma imkanı sunuyor. Sadece orijinal satranç modu değil, aynı zamanda farklı oyun modları da Chess Kingdom'da bulunmaktadır.

Kung Fu Chess, Atomic Chess ve diğer eğlenceli oyun modlarında rakiplere karşı mücadele edebilirsiniz.

Altı farklı ligi içerisinde barındıran Chess Kingdom'da, lig yükselmeye çalışacaksınız. Başlangıç liginden şampiyonluğa kadar yapay zekaya karşı mücadele edin ve kendinizi kanıtlayın.

Chess Kingdom İndir

Sadece tek başınıza değil, arkadaşlarınızla da Chess Kingdom oynayabilir ve satranç mücadelesi verebilirsiniz. Ayrıca, eğlence modlarını yapay zeka yerine gerçek oyuncularla oynamak daha eğlenceli bir hal aldırıyor.

Siz de Chess Kingdom indirin ve ister arkadaşlarınızla ister tek başınıza satranç deneyimi yaşayın!

Chess Kingdom Sistem Gereksinimleri

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 (64-bit)

Intel Core i3 2.0 GHz / AMD equivalent

2 GB RAM

Intel HD Graphics 4000 / AMD equivalent

700 MB kullanılabilir alan