Kingdom Come: Deliverance 2 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?
Kingdom Come: Deliverance 2 sistem gereksinimleri neler? Yeni Kingdom Come oyunu kaç GB yer kaplayacak? Merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Kingdom Come: Deliverance 2 sistem gereksinimleri, yeni Kingedom Come oyununda kasma ve donma problemlerinin meydana gelmemesi için hangi donanıma ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Peki, sorunsuz oyun deneyimi için hangi donanım parçaları gerekiyor?
Kingdom Come: Deliverance 2'yi PC kaldırır mı sorusunun yanıtını arayan oyuncular için bir rehber hazırladık. İşte en iyi orta çağ oyunları arasında yerini almaya hazırlanan oyuna dair merak edilen soruların yanıtı!
Kingdom Come: Deliverance 2 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit veya daha üzeri
- İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) / AMD Radeon RX 580
- Çözünürlük: 1080p
- FPS: 30 FPS
- Ayarlar: Düşük
Kingdom Come: Deliverance 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri (1080p, Orta Ayarlar)
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit veya daha üzeri
- İşlemci: Intel Core i5-13600K / AMD Ryzen 5 7600X
- RAM: 24 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600 XT
- Çözünürlük: 1080p
- FPS: 60 FPS
- Ayarlar: Orta
Kingdom Come: Deliverance 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri (1080p, Yüksek)
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit veya daha üzeri
- İşlemci: Intel Core i5-12600K / AMD Ryzen 7 5800X
- RAM: 32 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER / AMD Radeon RX 5700
- Çözünürlük: 1080p
- FPS: 30 FPS
- Ayarlar: Yüksek
Kingdom Come: Deliverance 2 Ultra Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit veya daha üzeri
- İşlemci: Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 7 7800X3D
- RAM: 32 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XT
- Çözünürlük: 1440p / 2160p
- FPS: 1440p çözünürlükte 60 FPS / 2160p çözünürlükte 30 FPS
- Ayarlar: Ultra
Kingdom Come: Deliverance 2 Kaç GB?
Kingdom Come: Deliverance 2'nin sorunsuz şekilde yüklenebilmesi için en az 100 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama kısmında yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yaparak kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.
Kingdom Come: Deliverance 2 Fiyatı
- Kingdom Come: Deliverance 2 PC fiyatı: Steam'de 44,99 dolar, Epic Games Store'da 1.530 TL
- Kingdom Come: Deliverance 2 PlayStation fiyatı: 2.499 TL
- Kingdom Come: Deliverance 2 Xbox fiyatı: 1.749 TL
Kingdom Come: Deliverance 2 Çıkış Tarihi
Kingdom Come: Deliverance 2 oyunu 4 Şubat 2024 tarihinde PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformlarına çıkacak.
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Kingdom Come: Deliverance 2 için belirlenen sistem gereksinimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.