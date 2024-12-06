Kingdom Come: Deliverance 2 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Kingdom Come: Deliverance 2 sistem gereksinimleri, yeni Kingedom Come oyununda kasma ve donma problemlerinin meydana gelmemesi için hangi donanıma ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Peki, sorunsuz oyun deneyimi için hangi donanım parçaları gerekiyor?

Kingdom Come: Deliverance 2'yi PC kaldırır mı sorusunun yanıtını arayan oyuncular için bir rehber hazırladık. İşte en iyi orta çağ oyunları arasında yerini almaya hazırlanan oyuna dair merak edilen soruların yanıtı!

Kingdom Come: Deliverance 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit veya daha üzeri

Windows 10 64 bit veya daha üzeri İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) / AMD Radeon RX 580

NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) / AMD Radeon RX 580 Çözünürlük: 1080p

1080p FPS: 30 FPS

30 FPS Ayarlar: Düşük

Kingdom Come: Deliverance 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri (1080p, Orta Ayarlar)

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit veya daha üzeri

Windows 10 64 bit veya daha üzeri İşlemci: Intel Core i5-13600K / AMD Ryzen 5 7600X

Intel Core i5-13600K / AMD Ryzen 5 7600X RAM: 24 GB

24 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600 XT

NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600 XT Çözünürlük: 1080p

1080p FPS: 60 FPS

60 FPS Ayarlar: Orta

Kingdom Come: Deliverance 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri (1080p, Yüksek)

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit veya daha üzeri

Windows 10 64 bit veya daha üzeri İşlemci: Intel Core i5-12600K / AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i5-12600K / AMD Ryzen 7 5800X RAM: 32 GB

32 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER / AMD Radeon RX 5700

NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER / AMD Radeon RX 5700 Çözünürlük: 1080p

1080p FPS: 30 FPS

30 FPS Ayarlar: Yüksek

Kingdom Come: Deliverance 2 Ultra Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit veya daha üzeri

Windows 10 64 bit veya daha üzeri İşlemci: Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 7 7800X3D

Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 7 7800X3D RAM: 32 GB

32 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XT

NVIDIA GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XT Çözünürlük: 1440p / 2160p

1440p / 2160p FPS: 1440p çözünürlükte 60 FPS / 2160p çözünürlükte 30 FPS

1440p çözünürlükte 60 FPS / 2160p çözünürlükte 30 FPS Ayarlar: Ultra

Kingdom Come: Deliverance 2 Kaç GB?

Kingdom Come: Deliverance 2'nin sorunsuz şekilde yüklenebilmesi için en az 100 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama kısmında yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yaparak kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Kingdom Come: Deliverance 2 Fiyatı

Kingdom Come: Deliverance 2 PC fiyatı: Steam'de 44,99 dolar, Epic Games Store'da 1.530 TL

Steam'de 44,99 dolar, Epic Games Store'da 1.530 TL Kingdom Come: Deliverance 2 PlayStation fiyatı: 2.499 TL

2.499 TL Kingdom Come: Deliverance 2 Xbox fiyatı: 1.749 TL

Kingdom Come: Deliverance 2 Çıkış Tarihi

Kingdom Come: Deliverance 2 oyunu 4 Şubat 2024 tarihinde PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformlarına çıkacak.

Kingdom Come: Deliverance 2 için belirlenen sistem gereksinimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.