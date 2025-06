Kingdom Come: Deliverance’ı Sevdiyseniz Mutlaka Denemeniz Gereken 7 Harika Oyun

Kingdom Come: Deliverance benzeri oyunlar hangileri? Orta Çağ atmosferini, tarihi detayları ve sürükleyici rol yapma öğelerini seven bir oyuncuysanız muhtemelen Kingdom Come: Deliverance sizin için bambaşka bir deneyim sunmuştur.

Gerçekçiliğe verilen önem, tarihe sadık kalan detaylar, nefes kesen açık dünya ve sizi gerçekten o dönemin bir parçasıymış gibi hissettiren oynanışıyla bu oyun, çıktığı günden beri RPG severlerin favorisi oldu. Henry’nin hikâyesi ve onun Orta Çağ Avrupası’ndaki zorlu yolculuğu hem yoğun atmosferi hem de benzersiz hayatta kalma mekanikleriyle akıllara kazındı.

Ancak iki oyundan oluşan bu eşsiz maceranın sonuna geldiğinizde aklınıza gelen ilk soru şu oluyor: “Bundan sonra ne oynasam?” İşte tam da bu noktada, aynı ruhu, atmosferi ya da heyecanı yaşatan başka oyunlar aramaya başlıyoruz. Aşağıda en iyi Kingdom Come: Deliverance benzeri oyunları sizler için listeledik.

Kingdom Come: Deliverance Benzeri Oyunlar

Ne yazık ki en iyi Orta Çağ oyunları arasında yer alan Kingdom Come: Deliverance ve Kingdom Come: Deliverance 2'nin doğrudan rakibi sayılabilecek çok benzer bir oyun yok. Ancak bazı oyunlarda atmosferi ya da mekanikleriyle KCD esintileri görmek mümkün. Aşağıda Kingdom Come: Deliverance benzeri oyunlar listemizde yer alan yapımlar hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

1. Mount & Blade II: Bannerlord

Ordu kurmak, kendi krallığınızı inşa etmek, düşman kaleleri kuşatmak… Bannerlord, Orta Çağ yaşam simülasyonunun en iyilerinden biri. Gerçek zamanlı savaşlar, detaylı karakter geliştirme ve kendi hikâyenizi yazabileceğiniz açık uçlu oynanışıyla saatlerce ekran başında kalacaksınız.