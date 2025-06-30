Kingdom Come: Deliverance’ı Sevdiyseniz Mutlaka Denemeniz Gereken 7 Harika Oyun
Kingdom Come: Deliverance’ı sevdiyseniz Orta Çağ ruhunu yaşatan bu 7 oyuna mutlaka şans vermelisiniz. İşte Kingdom Come: Deliverance benzeri oyunlar!
Kingdom Come: Deliverance benzeri oyunlar hangileri? Orta Çağ atmosferini, tarihi detayları ve sürükleyici rol yapma öğelerini seven bir oyuncuysanız muhtemelen Kingdom Come: Deliverance sizin için bambaşka bir deneyim sunmuştur.
Gerçekçiliğe verilen önem, tarihe sadık kalan detaylar, nefes kesen açık dünya ve sizi gerçekten o dönemin bir parçasıymış gibi hissettiren oynanışıyla bu oyun, çıktığı günden beri RPG severlerin favorisi oldu. Henry’nin hikâyesi ve onun Orta Çağ Avrupası’ndaki zorlu yolculuğu hem yoğun atmosferi hem de benzersiz hayatta kalma mekanikleriyle akıllara kazındı.
Ancak iki oyundan oluşan bu eşsiz maceranın sonuna geldiğinizde aklınıza gelen ilk soru şu oluyor: “Bundan sonra ne oynasam?” İşte tam da bu noktada, aynı ruhu, atmosferi ya da heyecanı yaşatan başka oyunlar aramaya başlıyoruz. Aşağıda en iyi Kingdom Come: Deliverance benzeri oyunları sizler için listeledik.
Kingdom Come: Deliverance Benzeri Oyunlar
- Mount & Blade II: Bannerlord
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Assassin’s Creed Valhalla
- Medieval Dynasty
- GreedFall
- A Plague Tale: Innocence & Requiem
- Mordhau & Chivalry 2
Ne yazık ki en iyi Orta Çağ oyunları arasında yer alan Kingdom Come: Deliverance ve Kingdom Come: Deliverance 2'nin doğrudan rakibi sayılabilecek çok benzer bir oyun yok. Ancak bazı oyunlarda atmosferi ya da mekanikleriyle KCD esintileri görmek mümkün. Aşağıda Kingdom Come: Deliverance benzeri oyunlar listemizde yer alan yapımlar hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
1. Mount & Blade II: Bannerlord
Ordu kurmak, kendi krallığınızı inşa etmek, düşman kaleleri kuşatmak… Bannerlord, Orta Çağ yaşam simülasyonunun en iyilerinden biri. Gerçek zamanlı savaşlar, detaylı karakter geliştirme ve kendi hikâyenizi yazabileceğiniz açık uçlu oynanışıyla saatlerce ekran başında kalacaksınız.
- Platformlar: PC, PS5, Xbox Series X/S
- Çıkış Yılı: 2020
2. The Witcher 3: Wild Hunt
Fantastik bir evrende geçmesine rağmen Geralt’ın yolculuğu tarihi atmosferiyle büyüleyici. Akıcı dövüş mekanikleri, derin yan görevler ve yaşayan açık dünyasıyla The Witcher 3, Orta Çağ’a yakın bir deneyim arayanların mutlaka denemesi gereken bir başyapıt.
- Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox
- Çıkış Yılı: 2015
3. Assassin’s Creed Valhalla & Origins
Viking Çağı’nda İngiltere’yi fethetmek ya da Antik Mısır’ın gizemlerine dalmak ister misiniz? Her iki oyun da tarihi dokuyu zenginleştiren muazzam açık dünyalara sahip. Döneme özgü detaylar, unutulmaz görevler ve sürükleyici hikâyelerle keyifli saatler geçirebilirsiniz.
- Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox
- Çıkış Yılı: Valhalla (2020), Origins (2017)
4. Medieval Dynasty
Savaşlardan çok Orta Çağ’da günlük yaşamı deneyimlemek isteyenler için biçilmiş kaftan. Bir köylü olarak kendi evinizi, tarlanızı ve topluluğunuzu inşa ediyorsunuz. Gerçekçi hayatta kalma mekanikleri, mevsim döngüleri ve üretim detaylarıyla kendi Orta Çağ hayatınızı yaşıyorsunuz.
- Platformlar: PC, PS5, Xbox Series X/S
- Çıkış Yılı: 2021
5. GreedFall
Kolonileşme çağında geçen bu rol yapma oyunu, alternatif tarihi atmosferiyle dikkat çekiyor. Diplomasi, gizem ve çatışmalarla dolu hikâyeyi kendi seçimlerinizle yönlendirebilirsiniz. Tarihi detaylardan hoşlanıyorsanız GreedFall tam size göre.
- Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox
- Çıkış Yılı: 2019
6. A Plague Tale: Innocence & Requiem
Vebanın ve savaşın hüküm sürdüğü Orta Çağ Avrupa’sında geçen bu seri, hikâye ve atmosferiyle nefes kesici. Amicia ve Hugo’nun hayatta kalma mücadelesine tanık olurken tarihî bir ortamda duygu dolu bir maceranın içine çekileceksiniz.
- Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S
- Çıkış Yılı: Innocence (2019), Requiem (2022)
7. Mordhau & Chivalry 2
Gerçekçi ve hızlı tempolu Orta Çağ savaşlarının tam ortasına dalmak isteyenler için Mordhau ve Chivalry 2 kaçırılmayacak fırsatlar. Kılıç, kalkan ve zırh kuşanarak çok oyunculu arenalarda kozunuzu paylaşabileceğiniz bu oyunlarda her an heyecan dolu!
- Platformlar: PC, PS5, Xbox Series X/S
- Çıkış Yılı: Mordhau (2019), Chivalry 2 (2021)
Kingdom Come: Deliverance’ın sunduğu o gerçekçi Orta Çağ atmosferini özleyenler için bu oyunlar adeta yeni birer kaçış kapısı. Derin karakter gelişimi, tarihî detaylar ve sürükleyici açık dünya deneyimi arıyorsanız, bu liste tam size göre!
Peki Kingdom Come: Deliverance benzeri oyunlar listesindeki sizin favoriniz hangisi? Listemizde olmayan ama öneriniz olan oyunlar var mı? Bu oyunlardan hangisini denediniz, hangisini denemeyi düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın! Yeni oyun önerileri ve içerikler için blogumuzu takipte kalın.