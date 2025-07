Kingdom Come Deliverance 2'de Nasıl Hızlı Para Kazanılır?

Kingdom Come: Deliverance 2 her ne kadar gerçekçiliği ile ön plana çıkan ve oyuncuların kalbinde taht kuran bir yapım olsa da bazen de "fazla gerçekçi" olabiliyor. Para kazanmanın neredeyse 2025 Türkiye'si kadar zor olduğu oyunda hayatta kalmak, ekipmanınızı yenilemek, yeteneklerinizi geliştirmek ya da sadece bir gece konaklamak için bile "Groschen" saçmanız gerekiyor. Neyse ki bu sorunu aşmanın da bazı yolları var. Bu rehberde Kingdom Come: Deliverance 2'de nasıl hızlı para kazanacağınızı anlattık.

Kingdom Come Deliverance 2'de Hızlı Para Kazanma Yolları

Simya ve İksir Yapımı

Haydutları Yağmalamak

Yankesicilik

Hırsızlık

Demircilik

Yan Görevler

At Satışı

Kuş Yuvaları

Hazine Haritaları

Avcılık

Zar Oyunu

Dövüş Turnuvaları

Eğer siz de Kingdom Come: Deliverance 2'deki hızlı para kazanma yöntemleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ancak hatırlatmakta fayda var ki listemizdeki yöntemler hile içermemektedir. Bunlar oyunun sunduğu mekanikler olmakla beraber en iyi Orta Çağ oyunları arasında yer alan KCD'nin atmosferine uygun eylemlerdir.

1. Simya ve İksir Yapımı

Kingdom Come Deliverance 2'de iksir yapmak çoğu kişi için tam bir angarya. Elbette ki oyunların çoğu zamanlarını bir simya tezgahının başında ot kaynatmak yerine kılıçlarını kuşanıp maceraya atılmak istiyor. Ancak yasal yollardan hızlı para kazanmak istiyorsanız basit malzemeleri alıp katma değerli bir şeye dönüştürmek tek seçeneğiniz.

Ayrıca hayat kurtaran ve oyunu kaydetmek için gerekli olan Kurtarıcı Schnapps'ı satın almadan ya da çalmadan elde etmenin tek yolu bu. Yoksa en ufak hatada vaktiniz boşa gidebilir. Bu nedenle Orta Çağ'daki Bohemya maceranızda bol bol ot toplamalı ve topladığınız bu bitkilerle simya tezgahında iksirler hazırlayıp tüccarlara satmalısınız.

İksirin türüne göre tanesini 10-70 groschen'den satabilirsiniz. Ayrıca farklı iksirlerle karakterinizin farklı yeteneklerini kısa süreli de olsa geliştirebilirsiniz. Bu sayede bir savaşa beş dakikalığına da olsa çok daha güçlü girebilir, geceleri gündüzmüş gibi görebilir ve zor sandık kilitlerini kolayca açabilirsiniz.

Not: İksir satışından daha fazla kâr elde etmek isterseniz iksir satıcısı yeteneğini açmayı untumayın. Ayrıca Güçlü Kurtarıcı Schnapps gibi gelişmiş versiyonların çok daha fazla para ettiğini hatırlatmakta fayda var.

2. Yağmacılık

Kingdom Come Deliverance 2'de Henry'nin acemi günleri artık geride kaldı. Zırhlar giyildi, kılıçlar bilendi ve nihayet oyunun açık dünyasında "gerçek tehlike" olarak dolanmanın vakti geldi. İlk oyundan bu yana oyuncuların favori para kazanma yöntemlerinden biri de ava giden haydutları avlayarak onların envanterlerini yağmalamak.

Üstelik onları aramaya bile gerek yok. Kingdom Come Deliverance 2'de A noktasından B noktasına giderken bile paranızın peşine düşen bir haydut bulma ihtimaliniz oldukça yüksek. Bu durumda yapılacak tek şey ise Bohemya'daki itibarınızı korumak için savaşmak. Haydutları alt ettikten sonra ise sıra yağmalamaya geliyor. Sonuçta dökülen kanın bir bedeli olmalı. İşte bu bedel, yere serilen haydutların üzerindeki eşyalar.

Üstelik haydut diye küçümsemenize de gerek yok. Bazılarının üzerinden çıkan eşyalar küçük bir servete bile eşdeğer olabiliyor. Eğer Kingdom Come Deliverance 2'de kolay yoldan para kazanmak istiyorsanız en iyi seçeneklerinizden biri bu.

3. Yankesicilik

Etik yönü her ne kadar tartışılsa da Kingdom Come Deliverance 2'de yankesicilik yapmak kolay yoldan para kazanmak için en etkili yollardan biri. Şimdi kalkıp "Henry soylu kanı taşıyor, asla böyle onursuz işlerle uğraşmam" diyorsanız, sizler sanırım Orta Çağ gerçekliğinden ve Kingdom Come Deliverance 2 atmosferinden biraz uzaksınız.

Yankesicilikte ihtiyacınız olan şey kaba kuvvet değil, tamamen el becerisi. Hedefleriniz de genelde en kolay avlar olmalı yani çalışan, uyuyan ya da sarhoş insanlar. Eğer hedefiniz uyuyorsa işiniz resmen çocuk oyuncağı. Yankesicilikle sadece bolca groschen kazanmakla kalmıyorsunuz aynı zamanda değerli sandıkların anahtarlarını da alabilirsiniz.

Sandıktan ne çıkacağı ise tamamen sizin şansınıza kalmış. Bu beceride ustalaşmak istiyorsanız, bol bol pratik yapmayı ve ilgili yeteneklerinizi geliştirmeyi sakın unutmayın! Unutmayın, pratik yapmak, o soylu parmaklarınızı kirletmek zorunda olduğunuz gerçeğini değiştirmez.

4. Hırsızlık

Evet, madem etik tartışmaları geride bıraktık ve soylu kanımızı biraz kirlettik şimdi Kingdom Come Deliverance 2'deki en hızlı ve en kârlı para kazanma yöntemine geçebiliriz. Bize lazım olan tek şey maymuncuk. Maymuncukları demircilerden satın alarak ya da üreterek tedarik edebilirsiniz ayrıca kuş yuvalarında veya haydut kamplarında bedava bulabilirsiniz. Maymuncuğu kaptıktan sonra sandıkları soymaya hazırız.

Ancak dikkat etmemiz gereken şey, bu işin sessizlik gerektirmesi. Kilit açarken her takıldığınızda anlık bir ses çıkarıyorsunuz ve maymuncuğu kırarsanız o ses tam bir faciaya dönüşüyor. Sesi duyan NPC'ler hemen başınıza dikilir ve sonrasında cezalardan ceza beğenirsiniz.

Bir sandığı açmak için en iyi zaman tabii ki gece. Eğer bir evdeki sandığı açacaksanız, ev sahiplerinin yemek kazanına uyku iksiri dökmeniz işinizi bayağı kolaylaştırır. (Evet, Henry tam bir beyefendi.) Ayrıca yanınızda yedek maymuncuk bulundurmayı unutmayın.

Her sandığın zorluk seviyesi farklı olduğundan maymuncuğu kırmanız içten bile değil. Ama merak etmeyin, sandık açmaya başladıkça bu yeteneğiniz gelişecektir. Yetenek ağacınızdan hırsızlıkla ilgili yetenekleri açmayı sakın ihmal etmeyin!

5. Demircilik

Demircilik için Trosky haritası açıldıktan sonra Tachov'a gidip demirci Radovan'ı ziyaret etmeniz gerekiyor. Bırakın size demirciliğin temellerini öğretsin. Tamam, kılıç sallamak varken demir dövmek kulağa sıkıcı gelebilir ama inanın bana, Kingdom Come Deliverance 2'nin en rahatlatıcı ve keyifli mini oyunlarından biri bu. Bütün gün çekiç sallamak, körüğün sesi ve çeliğin tınısı resmen terapi gibi geliyor.

Oyunun erken aşamalarında demircilik yaparak hızlıca para kazanmak için uygulayabileceğiniz etkili bir strateji var: Adi Uzun Kılıç üretip satmak. Bu kılıcı üretmek için öncelikle Adi Uzun Kılıç tarifine ihtiyacınız olacak, bu da yaklaşık 300 Groshen'e mal oluyor. Bu kılıcı tercih etmemizin ana nedeni, üretim için gerekli malzemelerin neredeyse bedava olmasıdır.

Kılıcı ürettikten sonra, sıkı bir pazarlıkla satarak ortalama 150 Groshen net kâr elde edersiniz. Bu işlemi düzenli olarak tekrarlamak, erken aşamadaki para problemlerinizi hızla çözmenizi sağlayacaktır. Detaylı bir demircilik rehberi için buraya bakabilirsiniz.

6. Yan Görevler

Oyunun erken aşamalarında para kazanmanın en etkili yollarından biri yan görevlerdir. Bu görevler, çabalarınızın karşılığını genellikle iyi bir şekilde verir. Yan görevleri tek tek yapmak yerine, önce etrafı keşfederek bulabildiğiniz tüm görevleri kabul etmenizi öneririz.

Başlangıçta tamamlanan görevler için 20-50 groshen gibi mütevazı ödüller alırsınız. Ancak özellikle soylularla veya daha varlıklı görev verenlerle konuştuğunuzda, kazancınız 200 Groshen veya daha fazlasına ulaşarak kasalarınızı doldurmanızı sağlayabilir. Detaylı oyun rehberi için buraya tıklayın.

7. At Satışı

At çalma detayını atlamış olabiliriz. Kingdom Come Deliverance 2'nin erken aşamalarında at satışından elde edeceğimiz groshenler bir can suyu gibi imdadımıza yetişecektir. Çalabileceğiniz ilk at, Troskowitz'in güneyindeki çayırdadır.

Yakalanma ihtimalinize karşı, atı çalmadan önce gizlenin. Çaldığınız atı Göçebe Kampı'nın güneyindeki At Tüccarı Mikolai'ye satabilirsiniz. Oyunun ilerleyen safhalarında da çaldığınız atları gelip bu NPC'ye satarak güzel bir gelir elde edebilirsiniz. Yalnız hatırlatmak isteriz ki çaldığınız atları oyun saatiyle 24 saatte bir defa satabiliyorsunuz.

8. Kuş Yuvaları

Ağaçlarda gizlenmiş kuş yuvaları, Kingdom Come Deliverance 2'de küçük ama kârlı hazineler içerebilir. Bu yuvalara ulaşmak için çömelerek yuvalara taş atmanız yeterlidir; böylece yuvalar yere düşer ve yağmalanabilir hale gelir. Bazı yuvalardan sadece kuş tüyleri çıksa da çoğu zaman Groshen karşılığında satabileceğiniz maymuncuk, değerli rozetler veya zarlar gibi gizli hazineler bulacaksınız.

9. Hazine Haritaları

Kingdom Come: Deliverance 2'deki yan görevlere ve aktivitelere daldıkça, karşınıza hazine haritaları çıkacak. Bu haritalar genellikle oldukça soyut çizimlerden oluştuğu için hazinenin yerini bulmak biraz kafa karıştırıcı olabilir. Ancak, adından da anlaşılacağı gibi, bu çabanızın karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Oyunda bulabileceğiniz en erken hazine, Vidlak Haydutları'nın hazinesi olacak.

Bu hazinenin haritasını, "Lackey" adlı ilk yan görevde karşılaştığınız kampta bulabilirsiniz. Haritayı Vidlak Göleti'nin kuzeyindeki oyuk ağaca kadar takip edin. Oradan nehir aşağısına doğru sazlıkların arasında ilerlediğinizde, karaya oturmuş bir sandık bulacaksınız.

Bu sandık 300 Groshen değerinde eşyalar ve tam 1.430 Groshen değerinde bir Altın Haç içeriyor. Bu hazineye oyunun başından itibaren ulaşılabilir ve gelirinize erkenden büyük bir katkı sağlar.

10. Avcılık

Kaçak avcılık yaparken yakalanmak başınıza büyük dert açabilir; çünkü yasal olarak kesip satmanıza izin verilen tek hayvanlar kurtlardır. Ancak Kingdom Come: Deliverance 2, önceki oyundan miras kalan basit bir çözüm yolu sunuyor.

Avladığınız hayvanın etini pişirir, tütsüler ya da kurutursanız anında "çalıntı" statüsünü kaybeder ve normal şekilde satılabilir. Diğer yöntemlere göre en az gelir getiren seçeneklerden biri olsa da oyunun ilk aşamalarında groschen kazanmak için gayet yeterlidir.

11. Zar Oyunu

Kingdom Come: Deliverance 2'nin neredeyse her büyük yerleşiminde zar masaları bulabilirsiniz. Buradaki amaç, aynı sayıdan birden fazla zar veya sıralı sayılar (pokere benzer şekilde) ile bolca zar kombinasyonu elde etmektir. Eğer işler planladığınız gibi gitmezse paranızı kaybetmemek için oyunu önceden kaydedebilirsiniz. Bu yöntem büyük ölçüde şansa dayalıdır ancak galip geldiğinizde size çok para kazandırabilir.

12. Dövüş Turnuvaları

Eğer Aşağı Semine Değirmeni'ne gidip Değirmenci Kreyzl ile konuşursanız, çetenin aslında "iyi niyetli" bir dövüş kulübü işlettiğini göreceksiniz. Kendileri bayağı keyifli yumruk dövüşü turnuvaları düzenliyorlar. Aşağı Semine Değirmeni'nde üç dövüşçüyü tepelemeniz gerekiyor (her birinden 10 Groshen alıyorsunuz, pek cömertler!).

Hepsini yere serince, Kreyzl size kuzeydeki Zhelejov Arabacılar Hanı'ndaki büyük turnuvaya katılmanız için 150 Groshen veriyor. Elbette Değirmenci'nin parasını alıp kaçabilirsiniz, ki Henry bunu düşünmüştür. Ama eğer maceraperest hissediyorsanız, 100 Groshen'ini yatırıp Zhelejov dövüşlerine katılın.

Orada da üç rakip daha var, her galibiyet 10 altın (Groshen) demek. Üçünü de yenerseniz Hancı size 200 Groshen ödül verecek. Sonuç: Toplamda 310 Groshen kazandınız, hem de oldukça kolay yumruk sallayarak. Orta Çağ'da kasları çalıştırmak hiç bu kadar kârlı olmamıştı!

Kingdom Come Deliverance 2’de para kazanmak sabır ve doğru stratejiler gerektiriyor. İster ticaret ve yağmalama gibi yasal yolları, ister riskli olsa da kazançlı hırsızlık yöntemlerini tercih edin, Kingdom Come Deliverance 2'de hızlı para kazanma yöntemlerini kullanarak maceranızda büyük bir fark yaratabilirsiniz.

Bu rehberdeki yöntemlerden hangisi sizin favoriniz oldu? Veya sizin oyunda keşfettiğiniz farklı ve etkili para kazanma yöntemleri var mı? Yorumlarda bize ve diğer oyunculara deneyimlerinizi paylaşarak topluluğa katkıda bulunabilirsiniz.