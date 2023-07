Chikii APK, Mobil cihazlarınızda PC oyunlarını oynayabileceğiniz bir bulut oyun platformudur.

Berkcan Aktürk - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Chikii APK, mobil oyuncular için PC oyunlarının oynanmasına olanak sağlayan bir bulut oyun uygulamasıdır. Oturum açıp deneyebileceğiniz harika oyunlar oynayabileceğiniz Chikii, PC'lerde olan birçok oyunu mobil cihazınızda oynamanıza imkan tanıyor. Steam, PS4, Xbox ve Nintendo Switch platformlarındaki oyunları oynama zevki tanıyan Chikii APK içerisinde, 400'den fazla oyun ve 200'den fazla AAA oyunlarını oynayabilirsiniz.

Chikii APK, ping ve gecikme sorunları dışında her yönüyle harika çalışıyor. Ping ve gecikmeyi azaltmak için kesinlikle bir 5g+ veri erişiminizin olması gerekiyor. Mobil cihazlarınızın rahatlığında, en yeni çıkan PC oyunlarını oynama keyfini çıkarın ve bunun için hiç para harcamayın.

Chikii APK İndir

Chikii APK içerisinde bir oyuna girmek için, sıraya girseniz iyi olacaktır. Oyunlara bulut sistemi tarafından bağlandığınız için, girmek istediğiniz oyunlarda sıra beklemek zorunda kalabilirsiniz. Bu sıra bekleme süreci, 20-30 dakikalara veya bazen de bir saatten fazla sürelere aşabilir.

Chikii'yi kullanmak aslında basittir. Oturum açtıktan sonra sizi, tüm mevcut oyunların olduğu bir arayüze atar. Mevcut olan oyunları oynamak için, istediğiniz bir tanesine tıklayarak erişim sağlayabilirsiniz. Ve oyun sizin için uygun olana kadar sıra beklemelisiniz. Chikii APK oyunları bulut sistemine dayalı olduğu için, telefonunuzda herhangi bir yer kaplamaz.

Chikii APK'da, oyunlar oynadıkça ve hemen hemen her şey için puanlar kazanacaksınız. Bu puanlar ile birlikte, oyunlara girmek için daha az sıra bekleyebilecek ve diğer oyuncuları canlı olarak izleme imkanınız olacaktır. Chikii APK içerisinde Örnek olarak; GTA5, FIFA23, Forza, Elden Ring, Red Dead Redemption, Resident Evil gibi, daha say say bitiremeyeceğimiz birçok tanınan oyun bulunuyor.

Chikii Özellikleri