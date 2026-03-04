Circle Empires 2, ister arkadaşlarınızla ister tek başınıza oynayabileceğiniz hızlı tempolu bir RTS oyunudur.

⚡ Önemli Bilgiler Serinin bu yeni oyunundaki en büyük yeniliklerden biri, kendi birimlerinizi tasarlayabilmenizdir.

Artık küçük birimleri daha büyük yaratıkların üzerine bindirerek benzersiz avantajlar elde edebiliyorsunuz.

Her oyun seansı, rastgele oluşturulan daire şeklinde ekosistemlerden oluşur.

Iceberg Interactive tarafından yayınlanan Circle Empires 2, hızlı tempolu bir RTS oyunudur. Kendi birimlerinizi oluşturabildiğiniz bu strateji oyununda, imparatorluğunuzu çember çember genişletmelisiniz. Silahlar, ekipmanlar ve askerler oluşturarak rakiplere veya güçlü yapay zeka boss'larına karşı savaşabilirsiniz.

Çeşitli modları oyunculara sunan Circle Empires 2, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çevrimiçi bir mod da sunmaktadır. Farklı stratejiler kurabileceğiniz çevrimiçi modda, arkadaşlarınızla iş birliği yapabilir veya rekabet ederek oynayabilirsiniz.

Circle Empires 2 İndir

Oynayacağınız her oyunda, çevreler ve düşmanlar farklılık gösterecektir. Bu da, rutin deneyimin önüne geçerek oyunculara sonsuz tekrar oynanabilirlik imkanı sunar. Ayrıca, oyuna başlamadan önce ayarları düzenleyebilir, zorluk seviyesini değiştirebilir ve kendi zevkinize göre tüm seçenekleri özelleştirebilirsiniz.

Her ne kadar strateji oyunu olarak gözükse de, hızlı tempolu savaşlarıyla aksiyon roguelike benzeri bir deneyim de sunmaktadır.

Eğer siz de aksiyon ve strateji oyunlarından zevk alıyorsanız, Circle Empires 2 indirin ve hızlı tempolu savaşlara katılın!

Circle Empires 2 Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10, Windows 11

Windows 10, Windows 11 İŞLEMCI: Intel i3 4130 or AMD FX 6300

Intel i3 4130 or AMD FX 6300 BELLEK: 8 GB RAM

8 GB RAM EKRAN KARTI: NVIDIA GTX 1050 or AMD RX460

NVIDIA GTX 1050 or AMD RX460 DIRECTX: Sürüm 11

Sürüm 11 AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı DEPOLAMA: 2 GB kullanılabilir alan