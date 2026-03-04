Circle Empires 2
Circle Empires 2, ister arkadaşlarınızla ister tek başınıza oynayabileceğiniz hızlı tempolu bir RTS oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Serinin bu yeni oyunundaki en büyük yeniliklerden biri, kendi birimlerinizi tasarlayabilmenizdir.
- Artık küçük birimleri daha büyük yaratıkların üzerine bindirerek benzersiz avantajlar elde edebiliyorsunuz.
- Her oyun seansı, rastgele oluşturulan daire şeklinde ekosistemlerden oluşur.
Iceberg Interactive tarafından yayınlanan Circle Empires 2, hızlı tempolu bir RTS oyunudur. Kendi birimlerinizi oluşturabildiğiniz bu strateji oyununda, imparatorluğunuzu çember çember genişletmelisiniz. Silahlar, ekipmanlar ve askerler oluşturarak rakiplere veya güçlü yapay zeka boss'larına karşı savaşabilirsiniz.
Çeşitli modları oyunculara sunan Circle Empires 2, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çevrimiçi bir mod da sunmaktadır. Farklı stratejiler kurabileceğiniz çevrimiçi modda, arkadaşlarınızla iş birliği yapabilir veya rekabet ederek oynayabilirsiniz.
Oynayacağınız her oyunda, çevreler ve düşmanlar farklılık gösterecektir. Bu da, rutin deneyimin önüne geçerek oyunculara sonsuz tekrar oynanabilirlik imkanı sunar. Ayrıca, oyuna başlamadan önce ayarları düzenleyebilir, zorluk seviyesini değiştirebilir ve kendi zevkinize göre tüm seçenekleri özelleştirebilirsiniz.
Her ne kadar strateji oyunu olarak gözükse de, hızlı tempolu savaşlarıyla aksiyon roguelike benzeri bir deneyim de sunmaktadır.
Eğer siz de aksiyon ve strateji oyunlarından zevk alıyorsanız, Circle Empires 2 indirin ve hızlı tempolu savaşlara katılın!
Circle Empires 2 Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10, Windows 11
- İŞLEMCI: Intel i3 4130 or AMD FX 6300
- BELLEK: 8 GB RAM
- EKRAN KARTI: NVIDIA GTX 1050 or AMD RX460
- DIRECTX: Sürüm 11
- AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı
- DEPOLAMA: 2 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Arkadaşlarımla birlikte oynayabilir miyim?
Evet, oyun hem çevrimiçi rekabetçi (PvP) hem de kooperatif (Co-op) modlarını destekler. Arkadaşlarınızla birlikte daireleri fethedebilir veya onlara karşı en güçlü imparatorluğu kimin kuracağını test edebilirsiniz.
Oyun Steam Deck üzerinde çalışıyor mu?
Evet, Circle Empires 2 resmi olarak Steam Deck Verified (Doğrulanmış) statüsündedir. Kontroller ve performans, elde taşınabilir modda sorunsuz bir deneyim sunacak şekilde optimize edilmiştir.
Sistem gereksinimleri bilgisayarımı zorlar mı?
Oyun oldukça mütevazı gereksinimlere sahiptir. Akıcı bir deneyim için 8-16 GB RAM ve GTX 1650 / RX 480 seviyesinde bir ekran kartı yeterlidir. Çok eski sistemlerde bile düşük ayarlarda oynanabilmektedir.
Birinci oyunla (veya Rivals ile) arasındaki temel fark nedir?
Circle Empires 2, önceki oyunların en güçlü yanlarını alıp üzerine birim özelleştirme, kasaba düzeni planlama ve geliştirilmiş bir Yapay Zeka eklemiştir. Ayrıca birim fiziği ve görsel efektler çok daha modern bir hale getirilmiştir.
Oyunda Türkçe dil desteği var mı?
Evet, oyun arayüz ve altyazı dahil olmak üzere tam Türkçe dil desteği ile sunulmaktadır. Stratejinizi geliştirirken dil bariyerine takılmadan ilerleyebilirsiniz.