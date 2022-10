Clash of Clans APK, Android platformunda yer popüler online strateji oyunudur.

Clash of Clans APK, Türkçe adıyla Klanlar Çatışması çok oyunculu, gerçek zamanlı, oyun içi satın alımlar sunan, online strateji oyunu. Brawl Stars, Clash Royale, Hay Day gibi milyonları toplayan popüler mobil oyunlara imzasını atan Supercell tarafından geliştirilen, sonrasında birçok benzeri yapımı gördüğümüz efsane strateji oyununda oyuncular saldırganlara karşı kendi köylerini korumak için çeşitli savunma birimleri inşa ederken, aynı zamanda saldırı amacıyla askeri birlik yetiştiriyor. Oyuncular 50'şer kişiye kadar gruplardan oluşan klanlara katılabiliyor. Klan üyeleri kendi aralarında sohbet edebiliyor, asker büyü takas edebiliyor. Klanlar birbirleriyle savaşa da girebiliyor, antrenmanlarla kendilerini geliştirebiliyorlar. Altın, iksir, yeşil taş, kara iksir gibi kaynaklarla gelişim sağlanıyor.

Clash of Clans APK İndir

Dünya çapında milyonlarca oyuncunun severek oynadığı Clash of Clans, Android tablet ve telefonlara giriş yaptı. Supercell tarafından geliştirilen destansı savaş stratejisi oyunu Clash of Clans ile köyünüzü inşa edin, askerlerinizi eğitin ve oyuncularla çevrimiçi savaşın keyfini çıkarın. Tamamen ücretsiz olmasıyla dikkat çeken oyunda barbarlar, savaşçı sihirbazlar, ejderhalar ve diğer güçlü dövüşçülerden oluşan bir ordu kurun ve oyuncu klanına katılarak yükselin veya kendi klanınızı oluşturun.

Diğer oyuncuların klanlarına katılın veya kendi klanınızı kurup arkadaşlarınızı davet edin.

katılın veya kendi klanınızı kurup arkadaşlarınızı davet edin. Klan Savaşlarıyla dünyadaki diğer oyunculara karşı bir ekip kurun.

dünyadaki diğer oyunculara karşı bir ekip kurun. Rekabete dayalı Klan Savaşı Liglerinde becerilerinizi sergileyip en iyi olduğunuzu kanıtlayın.

becerilerinizi sergileyip en iyi olduğunuzu kanıtlayın. Değerli Büyülü Öğeler kazanmak için Klan Oyunlarında klanınızla beraber çalışın.

klanınızla beraber çalışın. Çeşitli toplar, bombalar, tuzaklar, havan topları ve duvarlarla köyünüzü koruyun.

Hikaye modunda Goblin Kralına karşı sefere çıkın.

Goblin Kralına karşı sefere çıkın. Sayısız büyü, birlik ve kahraman kombinasyonuyla benzersiz savaş stratejileri planlayın!

Dostluk Mücadeleleri, Dostluk Savaşları ve özel etkinlikler

Benzersiz birlikleri eğiterek çeşitli düzeylere yükseltin.

İnşaatçı Üssüne yolculuk edin ve gizemli bir dünyada yeni binalar keşfedin, yeni karakterlerle tanışın.

Yeni 13. seviye Belediye Binasına yükseltip düşmanları Giga Felaket ile mahvedin!

Belediye Binasına yükseltip düşmanları Giga Felaket ile mahvedin! Yeni kahraman Kraliyet Şampiyonu , güçlü mızrağı ve Uçan Kalkanıyla ordunuza katılıyor!

, güçlü mızrağı ve Uçan Kalkanıyla ordunuza katılıyor! Tüylü ve öfkeli yeni birlik Yeti ve kalabalıklara karşı etkili yeni savunma binası Kayasaçar sizi bekliyor.

Clash of Clans PC İndir

Clash of Clans PC'de nasıl oynanır? Clash of Clans PC'ye nasıl indirilir? gibi Clash of Clans PC indirmesine ilişkin çok soru geliyor. Mobil platformu kasıp kavuran gerçek zamanlı online strateji oyunu Clash of Clans'ı PC'de de (bilgisayarda da) oynama şansına sahipsiniz. Güvenilir, hızlı, ücretsiz Android emülatörlerinden BlueStacks ile Clash of Clans'ı PC'ye indirip oynayabilirsiniz. Aşağıdaki basit adımları takip edin: