Cleaner One

Cleaner One

Cleaner One ile cihazınızdaki kalıntı dosyaları temizleyebilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Windows kullanıcılarına bilgisayarlarındaki kalıntı dosyaları ve gereksiz dosyaları silme fırsatı veren Cleaner One nihayet lansmana çıktı. Trend Micro Inc'in yeni uygulamalarından bir tanesi olan Cleaner One iki farklı sürüme sahip olarak Microsoft Store üzerindeki yerini aldı. Hem ücretli hem de ücretsiz sürümler ile kullanıcılara sunulan Cleaner One, oldukça başarılı bir dosya silme uygulaması olarak adından söz ettiriyor. Türkçe dil desteğinin yer almadığı uygulama içerisinde kullanıcılar gereksiz dosyaları anında bulabilecek ve bilgisayarlarında fazla yer kaplamalarının önüne geçebilecekler. Bilgisayardaki gereksiz dosyaların yanı sıra bilgisayarların önbelleğini de temizleyerek hızlandırma işlevi sunan yapım, ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor.

Cleaner One Özellikleri

Çince, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Korece, İtalyanca ve farklı dil seçenekleri,

Ücretli ücretsiz sürümler,

Gereksiz dosyaları silme,

Bilgisayar hızlandırma,

Basit kullanım,

Hızlı ve pratik tarama, temizleme,

Hızlı ve pratik bir şekilde bilgisayarları taşıyan ve gereksiz dosyaları silme fırsatı veren Cleaner One günümüzde milyonlarca bilgisayarda varlığını sürdürüyor. Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar tarafından kullanılan ve oldukça güvenli olan Cleaner One, bilgisayarlarda yer kaplayan gereksiz dosyaları kalıcı olarak silme fırsatı veriyor. Kullanıcılara bilgisayarlarında ne kadar boş bir alanın olduğu bilgisini de veren uygulama, oldukça pratik bir kullanıma ev sahipliği yapıyor. Disk analizi ile resimlerin, müziklerin, videoların kısaca hangi dosya türünün ne kadar yer kapladığını rahatlıkla görebileceksiniz.

Cleaner One İndir

Cleaner One uygulamasına kullanmak isteyen Windows kullanıcıları Microsoft Store üzerinden uygulamayı ücretsiz olarak indirip sınırlı özellikler ile kullanabilirler. Uygulama içerisinde Türkçe dil desteğinin yer almadığını bir kez daha belirtelim. Basit bir kullanıma sahip olan uygulama, Türkçe dil desteği olmadan da rahatlıkla kullanılabilmektedir.