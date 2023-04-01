Bilgisayarınızın Performansını Artıracak 5 Kayıt Defteri Temizleyici

Kayıt defteri temizleyici kullanarak bilgisayarınızın performansının artmasına yardımcı olabilrsiniz. Peki, alanında en başarılı programlar hangileri? Bu yazıda kayıt defterinin çok kolay bir şekilde temizlenmesini sağlayan birbirinden başarılı hizmetleri bir arada topladık.

Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarların performansı bir süre sonra azalabiliyor. Bilgisayar hızlandırma yöntemleri sayesinde PC'nin eski hızına kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Bu yöntemler arasında kayıt defterini temizleme programları tercih etmek de yer alıyor.

Kayıt Defteri Temizleyici Önerileri

Comodo PC TuneUp

JetClean

Wise Registry Cleaner

Auslogics Registry Cleaner

CCleaner

Yukarıda en iyi 5 kayıt defteri temizleme programı bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Comodo PC TuneUp

Comodo PC TuneUp, bir kayıt defteri temizleyicisi olmaktan ziyade kayıt düzeltme özelliğine sahip bir yardımcı program diyebiliriz. Kayıt defteri düzeltmesinin, kayıt defteri temizlemesinden farklı olduğunu ve bu yüzden Comodo PC TuneUp’ın daha güvenli bir yol olduğunu unutmamanızda fayda var.

Bu araç yalnızca ciddi kayıt defteri sorunlarını tespit ediyor ve düzeltmeye çalışıyor. Sadece gerektiğinde hareket eden ve tüm riskleri ortadan kaldıran Comodo PC TuneUp’ı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

JetClean

Çoğu araç gibi gereksiz özelliklerle doldurulmayan ve şaşırtıcı derecede etkili ve küçük bir araç olan JetClean, kayıt defterini temizlemenin yanında gereksiz Windows dosyalarını ve uygulama dosyalarını temizleme, kısayol temizleme ve RAM temizliği de dahil olmak üzere dört farklı özelliğe sahip. Diğer faydalı özellikleri ise; başlangıç optimizasyonu, internet güçlendirme, performans artırma ve USB bellekte taşınabilir bir sürüm oluşturma gibi özellikler yer alıyor.

Wise Registry Cleaner

Sistem performansını ayarlayan ve kayıt defterini temizleyen iki faydalı özelliğe sahip olan Wise Registry Cleaner, son derece hızlı, kapsamlı ve ücretsiz olmasıyla da öne çıkıyor. Yıllık 15-20 dolar ödeme yaparak Pro sürüme de geçebileceğiniz uygulamada bu sürüm; çok kullanıcılı temizleme, otomatik zamanlanmış kayıt defteri temizliği, sistem performansı artırma ve değişiklikleri yedekleme gibi gelişmiş özelliklere sahip durumda.

Auslogics Registry Cleaner

Bu listede kayıt defterini temizleyen tek uygulama olan Auslogics Registry Cleaner, sadece bir göreve odaklanması nedeniyle bu kadar etkili diyebilirim. Kayıt defterindeki değişiklikleri yedekleyen ve herhangi bir sorunla karşılaşıldığında eski sürümü geri yükleyen uygulamada, kayıt defteri anahtarlarını elle arama ve silme için de bir fonksiyon sunuluyor.

CCleaner

Birçok kullanıcı tarafından tercih edilen CCleaner hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Fakat dikkatli davrandığınızda CCleaner faydalı bir araç haline gelebilir. Uygulamanın ücretsiz sürümü, sıradan kullanıcılar için yeterliyken, 25 dolar ödeyerek Pro sürümünü kullanabilirsiniz. Planlanmış temizleme işlemleri, gerçek zamanlı sistem izleme, otomatik güncellemeler ve Premium destek gibi özellikler Pro sürümünde kullanılabiliyor.

Bu yazıda en iyi 5 kayıt defteri temizleyici listesi hazırladık. Peki, sizce en başarılı kayıt defteri temizleme programı hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.