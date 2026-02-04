CODE VEIN 2
Anime ve souls-like hayranları için mükemmel bir seçenek olan CODE VEIN 2, devasa bir açık dünya ve zorlu boss savaşlarını oyunculara sunuyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- İlk oyundan farklı olarak bu devam oyununda ana tema "zaman" üzerine kurulu.
- Oyun artık daha geniş, açık dünya esintileri taşıyan bölgelere sahip.
- İlk oyunda çok sevilen karakter oluşturma ekranı, bu oyunda çok daha detaylı hale getirilmiş.
Bandai Namco Studios tarafından geliştirilen CODE VEIN 2, devasa bir açık dünyaya sahip olan aksiyon rol yapma oyunudur. Anime tarzı grafikleriyle ön plana çıkan bu oyunda, zorlu boss savaşlarını deneyimleyecek ve dünyanın yıkımını engelleyeceksiniz.
Seçeceğiniz partnerinizle birlikte devasa dünyayı keşfedeceksiniz. Serinin ilk oyununa kıyasla CODE VEIN 2'de, ana tema çoğunlukla zamandır. Geçmişte ve gelecekte yolculuklara çıkacak, düşmanlarla savaşacak ve kaybolmuş tarihleri ortaya çıkaracaksınız.
Sanatsal yönetimi oldukça başarılı olan CODE VEIN 2, oyunculara harika bir atmosfer sunuyor. Hem atmosfer hem de modellemeler açısından oldukça tatmin edici bir yapıda olan bu oyun, oynanış tarafında da çeşitlilik sunmaktadır.
Tamamen solo bir deneyim yaşamak isteyen oyuncular için harika bir seçenek olabilir. Boss savaşlarını tek başınıza geçmek ve görevleri tamamlamak düşündüğünüzden zor değildir. Size yardımcı olan yapay zeka dostunuz sayesinde güçlendirme kazanabilir ve her senaryoda avantaj sağlayabilirsiniz. Ayrıca, yoldaşınızı istediğiniz zaman yanınıza alabilir, istediğiniz zaman dışarda tutabilirsiniz.
Siz de CODE VEIN 2 indirin ve anime temasıyla karşımıza çıkan bu souls-like oyununu deneyimleyin!
CODE VEIN 2 Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 11
- İŞLEMCI: Intel Core i5-9600K /AMD Ryzen 5 3600
- BELLEK: 16 GB RAM
- EKRAN KARTI: Nvidia GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 5700 / Intel Arc B570
- DIRECTX: Sürüm 12
- DEPOLAMA: 70 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
ODE VEIN II'nin resmi çıkış tarihi nedir ve hangi platformlarda var?
Oyun, 29 Ocak 2026 tarihinde PC (Steam), PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için resmi olarak çıkışını yaptı.
Oyunun sistem gereksinimleri nelerdir?
Akıcı bir deneyim için (1080p/60fps High ayarlar) önerilen sistem; Intel Core i7-12700KF veya AMD Ryzen 7 7800X3D işlemci, 16 GB RAM ve Nvidia RTX 3080 veya AMD RX 6800 ekran kartıdır. Ayrıca 70 GB boş alan ve SSD şiddetle tavsiye edilir
Oyunda Türkçe dil desteği bulunuyor mu?
Hayır, Steam sayfasındaki resmi bilgilere göre oyun 12 dili desteklese de Türkçe bu diller arasında yer almamaktadır.
"Deluxe" ve "Ultimate" sürümler arasındaki fark nedir?
Deluxe Edition, ana oyuna ek olarak özel kostüm paketleri ve 2027'de çıkacak olan "Mask of Idris" DLC'sini içerir. Ultimate Edition ise tüm bunlara ek olarak ilk oyundan ilham alan kostüm setleri ile dijital artbook ve soundtrack sunar.
Oyunun hikayesi ilk oyunu oynamayı gerektiriyor mu?
Hikaye ilk oyunun evreninde geçse ve tanıdık karakterler barındırsa da, yeni bir Revenant Hunter'ın hikayesine odaklandığı için bağımsız olarak oynanabilir. Ancak geçmişe gidiş sahnelerindeki referansları tam anlamak için ilk oyunu bilmek büyük bir avantaj sağlar.