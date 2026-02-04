Anime ve souls-like hayranları için mükemmel bir seçenek olan CODE VEIN 2, devasa bir açık dünya ve zorlu boss savaşlarını oyunculara sunuyor.

Berkcan Aktürk - 1 KISA SÜRE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler İlk oyundan farklı olarak bu devam oyununda ana tema "zaman" üzerine kurulu.

Oyun artık daha geniş, açık dünya esintileri taşıyan bölgelere sahip.

İlk oyunda çok sevilen karakter oluşturma ekranı, bu oyunda çok daha detaylı hale getirilmiş.

Bandai Namco Studios tarafından geliştirilen CODE VEIN 2, devasa bir açık dünyaya sahip olan aksiyon rol yapma oyunudur. Anime tarzı grafikleriyle ön plana çıkan bu oyunda, zorlu boss savaşlarını deneyimleyecek ve dünyanın yıkımını engelleyeceksiniz.

Seçeceğiniz partnerinizle birlikte devasa dünyayı keşfedeceksiniz. Serinin ilk oyununa kıyasla CODE VEIN 2'de, ana tema çoğunlukla zamandır. Geçmişte ve gelecekte yolculuklara çıkacak, düşmanlarla savaşacak ve kaybolmuş tarihleri ortaya çıkaracaksınız.

CODE VEIN 2 İndir

Sanatsal yönetimi oldukça başarılı olan CODE VEIN 2, oyunculara harika bir atmosfer sunuyor. Hem atmosfer hem de modellemeler açısından oldukça tatmin edici bir yapıda olan bu oyun, oynanış tarafında da çeşitlilik sunmaktadır.

Tamamen solo bir deneyim yaşamak isteyen oyuncular için harika bir seçenek olabilir. Boss savaşlarını tek başınıza geçmek ve görevleri tamamlamak düşündüğünüzden zor değildir. Size yardımcı olan yapay zeka dostunuz sayesinde güçlendirme kazanabilir ve her senaryoda avantaj sağlayabilirsiniz. Ayrıca, yoldaşınızı istediğiniz zaman yanınıza alabilir, istediğiniz zaman dışarda tutabilirsiniz.

Siz de CODE VEIN 2 indirin ve anime temasıyla karşımıza çıkan bu souls-like oyununu deneyimleyin!

CODE VEIN 2 Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 11

Windows 11 İŞLEMCI: Intel Core i5-9600K /AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-9600K /AMD Ryzen 5 3600 BELLEK: 16 GB RAM

16 GB RAM EKRAN KARTI: Nvidia GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 5700 / Intel Arc B570

Nvidia GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 5700 / Intel Arc B570 DIRECTX: Sürüm 12

Sürüm 12 DEPOLAMA: 70 GB kullanılabilir alan