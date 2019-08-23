Discord Deneyiminizi En Üst Seviyeye Çıkaracak 9 İpucu

Discord, özellikle PC platformunun vazgeçilmez sohbet uygulamalarından biri haline geldi. Şu anda 250 milyon kullanıcıya sahip olan Discord’da birtakım ipuçları bulunuyor. Bu ipuçları ile Discord deneyiminizi üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Bu yazıda, Discord deneyiminizi üst seviyeye çıkaracak 9 ipucunu öğreneceksiniz.

1. Hesaplarınızı Bağlayın

Discord'un bazı popüler uygulamalarla yerleşik entegrasyonları vardır. Masaüstü uygulamanızdan Discord entegrasyonlarını ayarlamak için Kullanıcı Ayarları > Bağlantılar'a gidin ve bağlamak istediğiniz uygulamayı seçin.

Toplamda 11 farklı uygulama desteklenmektedir. Bunlar Twitch, YouTube, Blizzard Entertainment, Skype, League of Legends, Steam, Reddit, Facebook, Twitter, Spotify ve Xbox Live’dır.

2. Bildirimler

Çok fazla Discord sunucusuna üyeyseniz, bildirimleriniz hızlı bir şekilde kontrolden çıkabilir. Neyse ki Discord, bildirimleriniz üzerinde ayrıntılı bir kontrol sahibi olmanızı sağlar. Metin okuma bildirimleri kısmında tüm kanallar için, seçili olan kanal için ve asla olmak üzere üç seçenek bulunuyor. Eğer çok fazla mesaj birikmişse bu kısımdan metin okuma bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Böylece biriken mesajları okumak yerine, dinleyebilirsiniz.

Kullanıcı Ayarları > Bildirimler bölümünden genel bildirim ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Üye olduğunuz bir sunucudan bildirim almak istemiyorsanız, o sunucunun simgesine sağ tıklayın ve “Sunucuyu sustur” seçeneğini aktif edin.

3. Sunucuları Klasörleme Özelliği

Discord’a 2019 yılının Temmuz ayında kullanıcıların yıllardır talep ettiği ‘sunucu klasörleri’ özelliği geldi. Sunucu klasörleri özelliğini kullanarak, ekranın sol kısmında yer alan sunucu listenizi klasörleyerek daha düzenli bir hale getirebilirsiniz.

Yeni bir sunucu klasörü oluşturmak için bir sunucunun simgesini başka bir sunucunun simgesinin üzerine sürükleyin. Yeni oluşturulan klasöre sağ tıkladığınız takdirde klasörün adını, rengini ve diğer ayarları değiştirebilirsiniz.

4. Biçimli Yazılar

Discord’da da tıpkı WhatsApp Messenger’da olduğu gibi biçimli yazılar yazabilirsiniz. İşte bilmeniz gereken biçimli yazılar:

Kalın Yazı: ** [METİN] **

** [METİN] ** İtalik Yazı: * [METİN] * veya _ [METİN] _

* [METİN] * veya _ [METİN] _ Alt çizgi Yazı: __ [TEXT] __

__ [TEXT] __ Üstü çizili Yazı: ~~ Üstü çizili ~~

~~ Üstü çizili ~~ Kod: `[TEXT]`

5. Tuş Atamaları

Tuş atamaları, hangi tuşların belirli uygulama içi eylemleri etkinleştireceğini belirlemenizi sağlar. Kullanıcı Ayarları > Tuş Atamaları’na giderek tuş atamalarını ayarlayabilirsiniz.

Bas konuş (normal), bas-konuş (öncelikli), susturmayı aç/kapat, yayıncı moduna geçiş yap, arayüz geçişi, arayüz sohbetini etkinleştir gibi çeşitli eylemleri tek tuş ile gerçekleştirebilirsiniz.

6. Klavye Kısayolları

Tahmin edebileceğiniz üzere Discord, birçok klavye kısayolu sunuyor. Bilmeniz gereken bazı Discord kısayolları şunlardır:

Sunucu değiştir: Ctrl + Alt + Yukarı / Aşağı

Ctrl + Alt + Yukarı / Aşağı Kanal değiştirme: Alt + Yukarı / Aşağı

Alt + Yukarı / Aşağı Okunmamış mesajlar arasında dolaş: Alt + ÜstKrkt + Yukarı / Aşağı

Alt + ÜstKrkt + Yukarı / Aşağı Kanalı okundu olarak işaretle : Escape

: Escape Sunucuyu okundu olarak işaretle : Shift + Escape

: Shift + Escape En eski okunmamış mesaja git : Shift + Page Up

: Shift + Page Up Emoji penceresini aç / kapat : Ctrl + E

: Ctrl + E Sağırlaştırmayı değiştir : Ctrl + Shift + D

: Ctrl + Shift + D Bir aramayı cevaplama: Ctrl + Enter

7. Discord Botları

Botlar, birçok iletişim uygulamasında gün geçtikçe daha önemli bir rol oynamaktadır. Botları, Facebook Messenger'dan Telegram'a kadar çoğu uygulamada bulabilirsiniz. Botların kurulumu ve kullanımı neredeyse tamamen ücretsizdir. Sunucuya yeni bot eklemek için yönetici rolüne sahip olmanız gerekir.

Her bir bot, sunucu üzerinde belirli bir rolü yerine getirmek üzere tasarlanmıştır. Örneğin GameStats, oyun istatistiklerinizi ve oyun profilinizi görüntüler. Bilgi yarışması temalı TriviaBot, arkadaşlarınız ile rekabet etmenizi sağlar. Rythm, Discord üzerinden şarkı dinleyebilmenizi sağlar.

8. Discord Nitro

Discord'un temel sürümü, ihtiyaçlarınızı karşılamamaya başladığında Discord Nitro adlı ücretli pro sürüme yükseltme yapabilirsiniz.

Discord Nitro, bazı harika ek özellikler sunar. Örneğin, özel bir Discord etiketi (aboneliğiniz süresince) ayarlayabilir, ekranınızı 720p (60 FPS) veya 1080p (30 FPS) olarak paylaşabilir, maksimum dosya yükleme boyutunu artırabilir (8 MB’dan 50 MB) ve küresel özel emojilerin desteğinden yararlanabilirsiniz.

Discord Nitro aboneliği ile 1000 dolar üzerinde değere sahip ücretsiz oyunlara erişim sağlayabilirsiniz. Discord Nitro aboneliği, aylık 9,99 dolar, yıllık ise 99,99 dolar fiyat etiketine sahip. Ek olarak, Nitro Classic adlı daha ucuz bir abonelik sistemi de bulunuyor. Nitro Classic aboneliğine sahip olan kullanıcılar, ücretsiz oyunlara ve oyun içeriklerine erişemez. Nitro Classic, aylık 4,99 dolar, yıllık ise 49,99 dolar fiyat etiketine sahip.

9. Sohbet Komutları

Discord çeşitli uygulama içi sohbet komutları sunar. Sohbet komutlarını yalnızca masaüstü ve iOS sürümlerinde kullanabilirsiniz.

Popüler sohbet komutlarından bazıları: