ChatGPT Code Interpreter Nedir? Nasıl Kullanılır?

ChatGPT, yapay zekayla insanlar arasındaki etkileşimde önemli etki yarattı. ChatGPT, doğal dil işleme yetenekleriyle çeşitli uygulamalar için güçlü bir araç haline geldi. OpenAl, Mart 2023’te ChapGPT kullanıcıları için üçüncü taraf eklentilerini tanıttı. Bu eklentilerden birisi de ChatGPT Code Interpreter.

ChatGPT Code Interpreter şeklinde isimlendirilen eklenti; yüksek potansiyeli olan deneysel modeldir. ChatGPT’nin yeteneklerinin artırılması ve geliştirilmesi adına standart ChatGPT deneyimine eklenebilen yeni bir eklenti çeşididir.

Bu eklenti; ChatGPT’nin sohbet kısmında ek dosya indirme ve yükleme çeşitleriyle Python kodunu çalıştırıyor. Korumalı sisteme sahip olan ChatGPT Code Interpreter eklentisi; kod yürütme, dosya aktarımı yönetme ve verileri analiz ederken tam güvenlik sağlıyor.

ChatGPT Code Interpreter’e Nasıl Erişilir?

OpenAl, ChatGPT Code Interpreter’i şu an sadece ChatGPT Plus abonelerine sunuyor. ChatGPT Code Interpreter’e abone olabilmek için ayda 20 ABD doları ödemek gerekiyor. Erişimi açmak için şu adımları takip edebilirsiniz;

İlk olarak OpenAl’ın web sitesinden ChatGPT’de oturum açılmalıdır.

“Ayarlar” seçilir.

Ekranın sol tarafında konumlanan üç nokta şeklindeki menüye giriş yapılır.

“Beta Özellikler Menüsü” seçilip “Eklentiler” açılır. ChatGPT’nin internete erişimi için “Web’te gezinme” seçilmelidir.

Menü kapatılıp dil modeli seçicinin altında yer alan küçük açılır menüye giriş yapılır.

“Eklenti Mağazası” seçilir.

Tüm eklentiler seçilip diğer adıma geçilir.

Liste içerisinde Code Interpreter aratılıp “Yükle” sekmesine tıklanır.

ChatGPT Code Interpreter Nasıl Kullanılır?

ChatGPT Code Interpreter’e erişim sağlandıktan sonra kullanım tamamen size kalmış. Birçok konuda ChatGPT Code Interpreter’den yardım alabilirsiniz. Bu eklentinin iyi olduğu noktalar;

Matematik problemlerini çözme (nicel-nitel)

Veri analizi

Görselleştirme

Dosyaları format olarak dönüştürme şeklinde sıralanabilir.

ChatGPT Code Interpreter’in Kullanım Örnekleri

ChatGPT Code Interpreter’in en çok kullanıldığı alanlar şunlardır:

1. Dosya Yükleme ve İndirme

ChatGPT Code Interpreter isimli eklenti, ChapGPT’de problemsiz şekilde dosya yükleme ve indirme gerçekleştiriyor. Kullanıcılara;

Görüntülerden veri çıkarma,

Ayrı dosya kaydetme,

Dosyaları farklı biçimlere dönüştürme imkanı sağlıyor.

Örneğin; bir görüntü üzerinden renkleri ayıklayıp daha sonra PNG dosyasında renk paleti şeklinde saklayabilirsiniz.

2. Verileri Görselleştirme

Verilerin görselleştirilmesi noktasında da ChatGPT’nin yeni eklentisi çok başarılıdır. Kullanıcının sağladığı veriler doğrultusunda eklenti etkileşimli olarak;

Grafik,

Görsel,

Çizelgeli sunumlar oluşturabiliyor.

Aynı zamanda görselleştirmeleri tasarlayan GIF oluşturma gibi yeteneklere de sahiptir. Eklenti kullanılarak karışık bilgilerin aktarıldığı dikkat çekici görseller oluşturulabilir.

3. İçgörü Oluşturma ve Verileri Temizleme

ChatGPT Code Interpreter eklentisi, kod yürütme özelliklerinin yanı sıra içgörü oluşturma ve veri temizleme gibi görevleri de yerine getiriyor. CSV dosyası yükleyip basit İngilizce talimatlarla ChatGPT Code Interpreter ile verileri temizlenebilir.

Siz ChatGPT’nin yeni eklentisini denediniz mi? Denediyseniz fikirlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.