Güçlü ve Güvenli Parola / Şifre Nasıl Oluşturulur? - Eğer hala basit şifreler kullanmaya devam ediyorsanız, etmemelisiniz. Bu rehberimizde sizlere kötü bir parolanın nasıl olduğunu, parolayı neden önemsemeniz gerektiğini ve iyi bir şifrenin nasıl oluşturulacağını daha detaylı bir şekilde aktaracağız. Söylememiz gereken ilk şey, parolalarınızın ve şifrelerinizin güvenliğini sağlayabilmek adına yapabileceğiniz en iyi tercihin şifre yöneticileri olduğudur.

Yine de pek çok kullanıcı bu araçlara pek de sıcak bakmıyor gibi gözüküyor, istatistiklere göre her dört kullanıcıdan yalnızca birisi şifre yönetim programı kullanıyor. Peki eğer geriye kalan kısımda yer alıyorsanız, parola güvenliğinizi nasıl sağlıyorsunuz? Daha doğru soru şu: sağlayabiliyor musunuz? Kullanıcıların önemli bir kısmı basit şifreleri tercih ediyor. Yine önemli bir kısmı nispeten güçlü bir parola kullansa dahi bunu birden fazla platformda ortak bir şifre olarak kullanıyor.

Yine de olası risklerin muazzam ölçeği göz önüne alındığında parola güvenliği ile ilgilenmek basit bir mesele değildir ve parolalarınızı korumak, kişisel verilerinizin neredeyse tamamını korumak demektir.

Güçlü ve Güvenli Parola / Şifre Nasıl Oluşturulur?

Büyük ve küçük harf kullanma

Karakter kullanma

Rakam kullanma

Büyük ve Küçük Harf Kullanma

Şifre oluştururken en sık yapılan hatalardan biri de sadece küçük veya sadece büyük harf kullanımıdır. Bu hatayı birçok kullanıcı yaptığını internet ortamında sızdırılan şifrelerden görebilirsiniz. Güçlü bir şifre oluşturmak istediğinizde parolanız sadece büyük harfle başlamamalı. Yani oluşturduğunuz şifrenin ortasında da bir büyük harf bulunmalı bu sizin şifrenizi güvenli olma olasılığını yüksek tutacaktır.

Karakter Kullanma

Güçlü ve güvenli bir şifrenizin olmasını istiyorsanız. Mutlaka yapmanız gereken şeyler arasında şifrenizin içinde "?/#%" gibi karakterler kullanmanız olacaktır. Nokta veya virgül karakterleri en çok kullanılan karakterler arasında olduğundan dolayı tahmin edilmesi biraz daha kolaylaşacaktır.

Rakam Kullanma

Rakam kullanmak güçlü bir parola için birer vazgeçilmezdir. Şifrenizin başında, ortasında birer rakam ya da sayı bulundurmak siber korsanların işini daha da zorlaştıracaktır.

Güçlü Şifre Örneği

"he4Bt%56!mer" Örnekte gösterilen şifre siber korsanlar tarafından çözülmesini oldukça zorlaştırmaktadır. Sizde böyle birer şifre belirleyerek siber dünyada güvenliğinizi arttırabilirsiniz.

Peki Oluşturulan Şifreler Nasıl Akılda Tutulacak?

Yukarıda gösterdiğimiz örnekte güçlü bir şifre nasıl olmalı göstermiş olduk. Fakat bir sorun bulunmakta biz bu şifreyi koyduk ancak aklımızda nasıl tutacağız? Bunun için şifre saklama yönetim programlarını kullanmak en iyi çözüm olabilir veya şifrelerin hepsini bir yere not almak gerekebilir. Tabi ki bu çözümlerin hiçbiri %100 güvenlik sağlamayacak ancak milyonlarca kullanıcıdan çok daha güvenli parolalarınızın olabileceğini söyleyebiliriz.

Şifre Oluştururken Yapılan Hatalar

Doğum tarihi koymak.

Takım ismi koymak.

Aile üyelerinin ismini koymak.

Öğrenci numaralarını koymak.

Sevdiği hayvanın ismini koymak.

Yaşadığı şehrin ismini ve plakasını koymak.

Özel günlerin ismini koymak. (Evlilik tarihi gibi)

Kullanıcı adıyla aynı şifreyi koymak.

Kullanıcı adının veya diğer şeçeneklerin yanına "123" gibi basit ibareler koymak.

Yukarıda sıraladığımız maddeler bir şifre belirlerken en çok yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Siber korsanlar veya kötü niyetli kişiler sizlerin internet üzerinde bıraktıkları izlerle birer algoritma oluşturup şifrenizi kolay bir şekilde bulabilir.

Söylemekte fayda var: Her bir platform için ayrı bir şifre koymanız sizin veri güvenliği açısından oldukça güvenli kalmınızı sağlar. İnternet üzerinde siber saldırıların bir sonu yoktur. Bu nedenle eğer bir platformda hesabınız çalınırsa diğer platformda farklı bir şifre olduğundan siber korsanların diğer hesaplarınıza erişmesi mümkün olmayacaktır.

Bu içeriğimizde güçlü ve güvenli parola nasıl oluşturulur? Anlatmış olduk. Sizler güçlü şifre oluştururken hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.