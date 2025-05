Coffin of Andy and Leyley APK

Karanlık bir atmosfere sahip olan Coffin of Andy and Leyley APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir 2D macera oyunudur.

Berkcan Aktürk - 18 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Coffin of Andy and Leyley APK, karanlık temalara sahip psikolojik korku ögeleri barındıran bir hikaye tabanlı oyundur. Oyunun ana karakterleri Andy ve Leyley, zorlu bir geçmişe sahip iki kardeş olarak karşımıza çıkıyor.

Kardeşlerin acı dolu ve çarpıcı hikayesine tanıklık ederken aynı zamanda çeşitli bulmacaları çezecek, önemli kararlar verecek ve hikayenin gidişatını etkileyen seçimler yapacaksınız. Karanlık bir atmosfer içerisinde sıkışıp kalan karakterlerimiz, şifreli bulmacaları çözerek yoluna devam edebilirler.

2D görselliğe sahip olan Coffin of Andy and Leyley Mobile APK, oyunculara iki karakter olarak oynama seçeneği sunmaktadır. Hikayenin gidişatını etkileyecek seçimler yaparken, bir yandan da karanlık hayaletlerle yüzleşeceksiniz.

Coffin of Andy and Leyley APK İndir

Birden fazla sona sahip olan Coffin of Andy and Leyley APK, hem hikaye hem de oynanış tarafında tatmin edici bir deneyim sunmaktadır. Her ne kadar PC sürümüyle tanınmış olsa da, mobil cihazlarınızda da benzer bir tat alacağınızı umuyoruz.

Siz de Coffin of Andy and Leyley APK indirin ve iki kardeşin korku dolu hikayesini Android cihazlarınızda keşfedin!

Coffin of Andy and Leyley Mobile Özellikleri