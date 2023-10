Contain

Contain, Türk geliştiriciler tarafından geliştirilen coop bir taktiksel FPS oyunudur.

Berkcan Aktürk - 43 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tam anlamıyla taktiksel bir FPS oyunu olan Contain'de, arkadaşlarınızla birlikte çeşitli görevleri tamamlayın ve mükemmel bir aksiyon deneyimi yaşayın. Oyun henüz daha piyasaya sürülmedi ve 2024 yılında oyuncularla buluşması bekleniyor.

Her görev öncesi taktiklerinizi belirleyin ve ekipmanlarınızı test edin. Karakterinizin temel kıyafet ve teçhizatlarını en ufak ayrıntısına kadar özelleştirebilirsiniz. Her bir silah veya ekipman eklentisini seçebilir ve kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Coop olarak anılan Contain, tahmin ettiğiniz gibi sadece çevrimiçi oynanmıyor. Aynı zamanda çevrimdışı da oynayabildiğiniz bu oyunu, tek başınıza yapay zekaya sahip takım arkadaşlarınızla oynayabileceksiniz.

Contain İndir

Taktiksel FPS oyunu olan Contain, Türk yapımı geliştiriciler tarafından geliştiriliyor. Oyunun grafiklerine ve oynanışına göz attığımızda çok etkileneceğinizi söyleyebiliriz. Her görev ve her çatışma oyunculara gerçek bir deneyim yaşatıyor. Ayrıca yapabildiğiniz özelleştirmeler, en ufak ayrıntının da düşünüldüğünü oyunculara gösteriyor.

Siz de Contain indirerek, coop taktiksel FPS deneyimi yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte ekip çalışması yaparak, hataya hiçbir zaman yer vermemelisiniz. Oyuna alışmak ve taktiklerinizi geliştirmek için de, eğitim alanını ziyaret ederek takım çalışması pratiği yapabilirsiniz.