Cowboy Life Simulator, kendi çiftliğinizi oluşturabileceğiniz kapsamlı bir simülasyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 11 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyunda, iş hayatında başarısız olmuş bir adamın tüm geçmişini geride bırakıp Vahşi Batı'da yeni bir hayat kurma hikayesini deneyimliyorsunuz.

Oyunda 20'den fazla farklı ekin yetiştirebilir, hayvanlarınızla ilgilenebilir ve çiftliğinizi kendi zevkinize göre inşa edip dekore edebilirsiniz.

Sadece çiftçilikle sınırlı kalmayan oyun; Bravestand kasabası sakinleriyle ilişkiler kurma, görevleri tamamlama ve haritadaki gizemli madenleri veya terk edilmiş bölgeleri keşfetme gibi RPG unsurları içerir.

Rahatlatıcı bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkan Cowboy Life Simulator, oyunculara çiftçilik deneyimi sunuyor. Geniş bir açık dünya haritasını içerisinde barındıran bu oyunda, kendi çiftliğinizi inşa edin ve tarlalarınızı en iyi şekilde geliştirin.

20'den fazla ürün ekebilir, çiftlik yönetimi için gerekli eşyaları üretebilir ve ürettiğiniz ürünlerle hayvanlarınızı besleyebilirsiniz. Her ne kadar basit bir çiftçilik simülasyonu olarak görünse de, aslında hayatta kalma unsurları da bulunmaktadır. Harita genelinde kaynak toplayacak, kasabadaki sırları araştıracak ve karakterinizin ihtiyaçlarını gidereceksiniz.

Cowboy Life Simulator İndir

Çiftliğinizi kendi tarzınıza göre oluşturabilirsiniz. Evinizin konumunu, çiftlik büyüklüğünü ve ekeceğiniz ürünleri tamamen siz seçeceksiniz. Sadece bitki ekmek değil, aynı zamanda hayvan besleyecek ve kasaba sakinleriyle ticaret yapacaksınız.

Cowboy Life Simulator oyununda, çiftliğinizi her daim geliştirmeniz gerekiyor. Seviye kazandıkça yeni tariflerin ve kaynakların kilidini açabilir ve kasabanın en büyük çiftliğini inşa edebilirsiniz. Tüm bunları yaparken kasabanın sırlarını araştırın ve kovboy karakterinizle maceralara atılın!

Siz de Cowboy Life Simulator indirerek, kendi çiftliğinizi oluşturabilir ve kasabadaki gizemli maceralara doğru yola çıkabilirsiniz!

Cowboy Life Simulator Sistem Gereksinimleri

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10

Windows 10 İŞLEMCI: Intel Core i7-8700 /AMD Ryzen 7 2700

Intel Core i7-8700 /AMD Ryzen 7 2700 BELLEK: 16 GB RAM

16 GB RAM EKRAN KARTI: GeForce RTX 3060 8GB or Radeon equivalent

GeForce RTX 3060 8GB or Radeon equivalent DEPOLAMA: 15 GB kullanılabilir alan