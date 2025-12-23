Cowboy Life Simulator
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 14.65 GB
- Üretici RockGame S.A.
-
Cowboy Life Simulator, kendi çiftliğinizi oluşturabileceğiniz kapsamlı bir simülasyon oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyunda, iş hayatında başarısız olmuş bir adamın tüm geçmişini geride bırakıp Vahşi Batı'da yeni bir hayat kurma hikayesini deneyimliyorsunuz.
- Oyunda 20'den fazla farklı ekin yetiştirebilir, hayvanlarınızla ilgilenebilir ve çiftliğinizi kendi zevkinize göre inşa edip dekore edebilirsiniz.
- Sadece çiftçilikle sınırlı kalmayan oyun; Bravestand kasabası sakinleriyle ilişkiler kurma, görevleri tamamlama ve haritadaki gizemli madenleri veya terk edilmiş bölgeleri keşfetme gibi RPG unsurları içerir.
Rahatlatıcı bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkan Cowboy Life Simulator, oyunculara çiftçilik deneyimi sunuyor. Geniş bir açık dünya haritasını içerisinde barındıran bu oyunda, kendi çiftliğinizi inşa edin ve tarlalarınızı en iyi şekilde geliştirin.
20'den fazla ürün ekebilir, çiftlik yönetimi için gerekli eşyaları üretebilir ve ürettiğiniz ürünlerle hayvanlarınızı besleyebilirsiniz. Her ne kadar basit bir çiftçilik simülasyonu olarak görünse de, aslında hayatta kalma unsurları da bulunmaktadır. Harita genelinde kaynak toplayacak, kasabadaki sırları araştıracak ve karakterinizin ihtiyaçlarını gidereceksiniz.
Cowboy Life Simulator İndir
Çiftliğinizi kendi tarzınıza göre oluşturabilirsiniz. Evinizin konumunu, çiftlik büyüklüğünü ve ekeceğiniz ürünleri tamamen siz seçeceksiniz. Sadece bitki ekmek değil, aynı zamanda hayvan besleyecek ve kasaba sakinleriyle ticaret yapacaksınız.
Cowboy Life Simulator oyununda, çiftliğinizi her daim geliştirmeniz gerekiyor. Seviye kazandıkça yeni tariflerin ve kaynakların kilidini açabilir ve kasabanın en büyük çiftliğini inşa edebilirsiniz. Tüm bunları yaparken kasabanın sırlarını araştırın ve kovboy karakterinizle maceralara atılın!
Siz de Cowboy Life Simulator indirerek, kendi çiftliğinizi oluşturabilir ve kasabadaki gizemli maceralara doğru yola çıkabilirsiniz!
Cowboy Life Simulator Sistem Gereksinimleri
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10
- İŞLEMCI: Intel Core i7-8700 /AMD Ryzen 7 2700
- BELLEK: 16 GB RAM
- EKRAN KARTI: GeForce RTX 3060 8GB or Radeon equivalent
- DEPOLAMA: 15 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Oyunun Türkçe dil desteği bulunuyor mu?
Evet. Cowboy Life Simulator, hem arayüz hem de altyazı seviyesinde Türkçe dil desteğine sahiptir.
Oyun şu an tam sürüm mü, yoksa geliştirilmeye devam ediyor mu?
Oyun şu anda Erken Erişim (Early Access) aşamasındadır. Geliştiriciler, topluluktan gelen geri bildirimlere göre oyuna yeni bölgeler, balıkçılık ve evlilik gibi özellikler eklemeyi planlamaktadır.
Oyunda sadece çiftlik mi yönetiyoruz yoksa aksiyon var mı?
Oyun bir simülasyon olsa da içinde hafif hayatta kalma ve çatışma mekanikleri bulunur. Revolver veya tüfeklerinizi kullanarak vahşi hayvanlara ve kasabayı tehdit eden haydut çetelerine karşı savaşabilirsiniz.
Arkadaşlarımla beraber (Multiplayer) oynayabilir miyim?
Şu anki mevcut sürümde oyun sadece Tek Oyunculu (Single-player) bir deneyim sunmaktadır. Çok oyunculu modun gelecekte eklenip eklenmeyeceği konusunda resmi bir bilgi henüz yoktur.
Karakter gelişimi nasıl işliyor?
Oyunda "Farm" (Çiftlik), "Fame" (Şöhret) ve "Frontier" (Keşif) adlı üç ana daldan oluşan gelişmiş bir seviye atlama sistemi bulunur. Yaptığınız aktivitelere göre bu alanlarda uzmanlaşarak yeni yeteneklerin kilidini açabilirsiniz.