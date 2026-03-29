Crimson Desert, Pearl Abyss tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir aksiyon-macera oyunudur.

Berkcan Aktürk - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyunun geçtiği Pywel kıtası; karlı dağlardan uçsuz bucaksız çöllere kadar 5 farklı bölgeden oluşur.

Ana karakter Kliff, sadece kılıç ve kalkan kullanmaz.

Ejderha sırtında uçabilir, parkur yeteneklerinizi kullanarak binalara tırmanabilir, hatta oyunun ilerleyen aşamalarında "missile-firing mech" (füze atan mekanik zırh) gibi egzotik ulaşım araçlarını bile kullanabilirsiniz.

Son zamanların popüler oyunları arasında yer alan Crimson Desert, Pywel kıtasında geçen bir açık dinya aksiyon-macera oyunudur. Pearl Abyss tarafından geliştirilen bu oyunda, bilinmeyen bir dünyayı keşfedeceksiniz. Vahşi doğanın yanı sıra hayatın her kesiminden insanın yaşadığı şehirleri ve sakin köyleri gezeceksiniz.

Dünyayı dilediğiniz gibi keşfederken, aynı zamanda da görevlerinizi yapmalısınız. Savaşlar aracılığıyla kıtaların sırlarını ortaya çıkarın ve atlardan ejderhalara kadar her türlü mükemmel canlıyla yolculuğunuza devam edin.

Yetenek, silah ve karakter geliştirmeleri Crimson Desert'in en önemli gereksinimlerindendir. Eğer karakterinizi ve silahlarınızı geliştirmezseniz, karşınıza çıkacak yeni düşmanları yenmekte zorlanabilirsiniz. Tabii bunların yanında karakter yetenekleri de bulunmaktadır.

Görselliğiyle oyuncuları adeta mest eden Crimson Desert, her bir ayrıntısıyla mükemmel tasarlanmış diyebiliriz. Sadece yürürken bile oyundan zevk alacağınızı söyleyebiliriz.

Tüm bunların yanı sıra savaş anındaki animasyonlar, yetenekler ve görsel efektler de kusursuz bir şekilde sunuluyor. Eğer siz de açık dünya aksiyon-macera oyunlarını seviyorsanız, Crimson Desert indirin ve karakterinizi geliştirerek tüm haritanın sırlarını ortaya çıkarın!

Crimson Desert Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İŞLEMCI: Ryzen 5 2600X / i5-8500

Ryzen 5 2600X / i5-8500 BELLEK: 16 GB RAM

16 GB RAM EKRAN KARTI: RX 5500 XT / GTX 1060

RX 5500 XT / GTX 1060 DIRECTX: Sürüm 12

Sürüm 12 DEPOLAMA: 150 GB kullanılabilir alan

150 GB kullanılabilir alan SES KARTI: Windows Compatible Audio Device

Windows Compatible Audio Device İLAVE NOTLAR: SSD gereklidir.