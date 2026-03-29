Crimson Desert
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 146.48 GB
- Üretici pearl-abyss
Crimson Desert, Pearl Abyss tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir aksiyon-macera oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyunun geçtiği Pywel kıtası; karlı dağlardan uçsuz bucaksız çöllere kadar 5 farklı bölgeden oluşur.
- Ana karakter Kliff, sadece kılıç ve kalkan kullanmaz.
- Ejderha sırtında uçabilir, parkur yeteneklerinizi kullanarak binalara tırmanabilir, hatta oyunun ilerleyen aşamalarında "missile-firing mech" (füze atan mekanik zırh) gibi egzotik ulaşım araçlarını bile kullanabilirsiniz.
Son zamanların popüler oyunları arasında yer alan Crimson Desert, Pywel kıtasında geçen bir açık dinya aksiyon-macera oyunudur. Pearl Abyss tarafından geliştirilen bu oyunda, bilinmeyen bir dünyayı keşfedeceksiniz. Vahşi doğanın yanı sıra hayatın her kesiminden insanın yaşadığı şehirleri ve sakin köyleri gezeceksiniz.
Dünyayı dilediğiniz gibi keşfederken, aynı zamanda da görevlerinizi yapmalısınız. Savaşlar aracılığıyla kıtaların sırlarını ortaya çıkarın ve atlardan ejderhalara kadar her türlü mükemmel canlıyla yolculuğunuza devam edin.
Yetenek, silah ve karakter geliştirmeleri Crimson Desert'in en önemli gereksinimlerindendir. Eğer karakterinizi ve silahlarınızı geliştirmezseniz, karşınıza çıkacak yeni düşmanları yenmekte zorlanabilirsiniz. Tabii bunların yanında karakter yetenekleri de bulunmaktadır.
Görselliğiyle oyuncuları adeta mest eden Crimson Desert, her bir ayrıntısıyla mükemmel tasarlanmış diyebiliriz. Sadece yürürken bile oyundan zevk alacağınızı söyleyebiliriz.
Tüm bunların yanı sıra savaş anındaki animasyonlar, yetenekler ve görsel efektler de kusursuz bir şekilde sunuluyor. Eğer siz de açık dünya aksiyon-macera oyunlarını seviyorsanız, Crimson Desert indirin ve karakterinizi geliştirerek tüm haritanın sırlarını ortaya çıkarın!
Crimson Desert Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 64-bit
- İŞLEMCI: Ryzen 5 2600X / i5-8500
- BELLEK: 16 GB RAM
- EKRAN KARTI: RX 5500 XT / GTX 1060
- DIRECTX: Sürüm 12
- DEPOLAMA: 150 GB kullanılabilir alan
- SES KARTI: Windows Compatible Audio Device
- İLAVE NOTLAR: SSD gereklidir.
Sıkça Sorulan Sorular
Crimson Desert bir MMORPG mi?
Hayır. Oyun tamamen tek oyunculu (single-player) bir aksiyon-macera deneyimine odaklanmaktadır. Ancak serinin ruhuna uygun olarak çok derin bir açık dünya ve yaşayan bir ekosistem sunar.
"Contribution" (Katkı) sistemi ne işe yarar?
Kasabalardaki insanlara yardım ederek veya görevleri tamamlayarak Contribution puanı kazanırsınız. Bu puanlar birer para birimi gibi çalışır ve "Contribution Shop"lardan özel ekipmanlar, nadir eşyalar veya envanter genişletme çantaları almanızı sağlar.
Oyunda ticaret ve ekonomi nasıl işliyor?
Kendi ticaret vagonunuzu kurabilir, bölgeler arası mal taşıyarak kar elde edebilirsiniz. Ayrıca kazandığınız altınları bankaya yatırıp "Düşük, Orta veya Yüksek" risk seçenekleriyle pasif gelir elde etmeye çalışabileceğiniz bir yatırım sistemi de mevcuttur.
Karakterimizi nasıl güçlendiriyoruz?
Geleneksel bir XP sistemi yerine, dünyayı keşfederek bulduğunuz "Abyss Artifacts" (Abis Eserleri) ile yetenek ağacınızı geliştirirsiniz. Ayrıca yemek pişirme, simya ve ekipman yükseltme sistemleri hayatta kalmanız için kritik öneme sahiptir.
Sistem gereksinimleri ve PC teknolojileri nelerdir?
Oyun, Pearl Abyss'in kendi geliştirdiği BlackSpace Engine'i kullanır. PC'de en iyi deneyim için SSD kullanımı şarttır. Ayrıca NVIDIA DLSS 4 desteği sayesinde RTX ekran kartı kullanıcıları çok daha akıcı ve yüksek çözünürlüklü bir performans alabilmektedir.