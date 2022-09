Şeytani güçlere karşı savaşacağımız Darksiders'da aksiyon yüklü sahneler ile karşılacağız.

Doğukan Çağlakpınar - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Darksiders serisinin ilk oyunu olarak 2010 yılının Eylül ayında lansmana çıkan Darksiders 1, birbirinden farklı sürümler ile günümüze kadar gelmeyi başardı. Aksiyon ve macera oyunu olarak ifade edilen Darksiders, THQ Nordic'in en çok satan oyun serilerinden bir tanesi oldu. O dönemin teknolojisi ile geliştirilen ve piyasadaki en iyi aksiyon sahnelerine sahip olan oyunlardan bir tanesi olarak gösterilen yapım, satışları ile yayıncısının da yüzünü güldürmüştü. Bilgisayar platformu oyuncuları için Steam üzerinde satışlarına devam eden oyun, sık sık indirimli fiyat etiketi ile oyuncularla buluşmaya devam ediyor. Karakter gelişimi eşliğinde düşmanlara karşı savaşacağımız oyunda fantastik bir dünya karşımıza çıkacak.

Darksiders Özellikleri

Fantastik bir atmosfer,

Karakter geliştirme,

9 farklı dil seçeneği,

Doğaüstü yetenekler,

Birbirinden zorlu düşmanlar,

Farklı silahlar,

Tek oyunculu,

Üçüncü şahıs bakış açısı,

Bünyesinde Türkçe dil desteği bulunmayan Darksiders'da 9 farklı dil seçeneği bulunuyor. Zindanlarla dolu bir dünya da birbirinden farklı fantastik yaratıklara karşı savaşacak, ilerlemek için çeşitli görevleri başarmaya çalışacak ve karakterimizi geliştirerek daha güçlü bir hale getirmek için mücadele edeceğiz. Gerçeklikten uzak ve fantastik bir oynanışı karşımıza çıkaran aksiyon oyunu, üçüncü şahıs bakış açısına sahip. Şeytani güçlerinde yer aldığı atmosfer de görsel efektleri de tatmin edici seviyede karşımıza çıkacak olan içerikler arasında yer alıyor.

Darksiders İndir

Bilgisayar platformu oyuncuları tarafından Steam üzerinde 'çok olumlu' olarak ifade edilen Darksiders, milyonlarca adet kopya satmıştı. Günümüzün teknolojisini yansıtmayan oyun, serinin ilk oyunu olarak adından epey söz ettirmişti. Serinin diğer oyunlarına da ilham kaynağı olan Darksiders, aksiyon yüklü bir oynanışa sahip.

Darksiders Minimum Sistem Gereksinimleri

OS: Windows XP SP3, Vista SP1, Windows 7, DirectX 9.0c

Processor: AMD Athlon 64 Processor 3800+ 2.4Ghz or better, Intel Pentium 4 530 3.0Ghz Processor or better

Memory: 1GB XP, 2GB Vista / Windows 7

Hard Disk Space: 12GB

Video Card: NVIDIA (GeForce 8800/GeForce GT220) 256MB graphics card or better, ATI Radeon X1900 256MB graphics card or better ( must support pixel shader 3 )

Darksiders Önerilen Sistem Gereksinimleri

OS: Windows XP SP3, Vista SP1, Windows 7, DirectX 9.0c

Processor: AMD Athlon 64 X2 5200+ Dual Core 2.60Ghz, Intel Core 2 Duo E6420 Dual Core 2.13Ghz

Memory: 2GB XP, 3GB Vista / Windows 7

Hard Disk Space: 12GB

Video Card: NVIDIA (GeForce GTS 240) 256MB graphics card or better, ATI Radeon HD3870 256MB graphics card or better ( must support pixel shader 3 )