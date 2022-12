Dead Cells APK, 2 boyutlu aksiyon dolu bir dövüş oyunudur. Aynı zamanda çevrim dışı oynanabilen oyun en popüler aksiyon oyunlarından biridir.

Abdullah Yılmaz - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ölümün son olmayacağı ve aslında her şeyin yeni başlayacağı bir dünyaya hazır mısın? Öyleyse Dead Cells APK indir ve hemen bu aksiyona sen de ortak ol.

Dead Cells APK İndir

2 boyutlu dövüş oyununda düşmanların oldukça güçlü hatta baş düşman Anne Kene seninle dövüşmek için can atıyor. Dead Cells APK diyor ki ne ekersen onu biçersin. O halde her şeyin daha yeni başladığı ortamda kendini kolla ve canavarlları tek tek yok et.

Düşmanlarını yok etmek için yerlilerden yardım alabilir ve kendini geliştirebilirsin. Aynı zamanda macera sadece karada sürmeyecek denizlere de taşıyabileceğin bu aksiyon dolu savaşta birçok yol katedeceksin.

Onlarca yeni kıyafet ile kendini donat ve düşmanlarına karşı asil görün. Son olarak oyunun Türkçe dilini desteklemesi avantajlar kısmına girerken yüksek sistem gereksimleri istemesi dezavantajlar kısmında yer alıyor.

Dead Cells APK Özellikleri