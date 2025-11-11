Dear me APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir rutin oluşturma uygulamasıdır.

⚡ Önemli Bilgiler Uygulama, günlük rutininizi, alışkanlıklarınızı (habit), ritüellerinizi ve görevlerinizi takip etmek için tasarlanmıştır.

Uygulama, özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (ADHD) olan kişiler için günlük görevleri daha küçük, yönetilebilir parçalara ayırarak ve hatırlatıcılarla destekleyerek odaklanmayı ve düzenlemeyi kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

Uygulama, meditasyon, egzersiz, okuma ve temizlik gibi temel unsurları içeren hazır rutin fikirleri sunar.

Günlük rutininizi planlayabileceğiniz Dear me APK, kullanıcılara günlük, haftalık ve aylık olmak üzere kapsamlı bir rutin oluşturma desteği sunmaktadır. Günlük görevlerinizi ve yapılacak işleri uygulamada planlayarak, rutininizi unutmadan takip edebilirsiniz. Ayrıca, widget ve hatırlatıcı bildirimler sayesinde her görevi tam vaktinde yapabilirsiniz.

Zamanı verimli kullanmak ve karmaşık hayatınızı düzene sokmak için Dear me uygulamasını deneyebilirsiniz. Her günü farklı farklı özelleştirebilir ve rutin hayata adım atabilirsiniz. Gününüzü sabahtan akşama kadar planlayabileceğiniz kapsamlı seçenekleri içerisinde barındıran Dear me APK'da, hazır rutinlere de erişebilirsiniz.

Kendi rutininizi oluşturmak yerine diğer insanların rutinine erişebilir veya uygulamanın size sunduğu fikirlerden yararlanabilirsiniz. Meditasyon, egzersiz, temizlik, kişisel bakım veya ders çalışmak gibi çok sayıda işinizi gün geçtikçe pratikleştirebilirsiniz.

Kullanıcı dostu arayüzüyle ön plana çıkan bu uygulamada, rutin oluşturmak oldukça keyiflidir. Tüm işleri farklı bir görsellikle kaydedebilir, widgetlar oluşturabilir ve rutininizi an be an takip edebilirsiniz.

Siz de Dear me APK indirin ve hem kendi rutininizi oluşturun hem de hatırlatıcılar sayesinde tüm işlerinizi zamanında tamamlayın!

