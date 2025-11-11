Dear me APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 96.3 MB
- Üretici Fitself
-
Dear me APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir rutin oluşturma uygulamasıdır.
⚡ Önemli Bilgiler
- Uygulama, günlük rutininizi, alışkanlıklarınızı (habit), ritüellerinizi ve görevlerinizi takip etmek için tasarlanmıştır.
- Uygulama, özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (ADHD) olan kişiler için günlük görevleri daha küçük, yönetilebilir parçalara ayırarak ve hatırlatıcılarla destekleyerek odaklanmayı ve düzenlemeyi kolaylaştırmayı hedeflemektedir.
- Uygulama, meditasyon, egzersiz, okuma ve temizlik gibi temel unsurları içeren hazır rutin fikirleri sunar.
Günlük rutininizi planlayabileceğiniz Dear me APK, kullanıcılara günlük, haftalık ve aylık olmak üzere kapsamlı bir rutin oluşturma desteği sunmaktadır. Günlük görevlerinizi ve yapılacak işleri uygulamada planlayarak, rutininizi unutmadan takip edebilirsiniz. Ayrıca, widget ve hatırlatıcı bildirimler sayesinde her görevi tam vaktinde yapabilirsiniz.
Zamanı verimli kullanmak ve karmaşık hayatınızı düzene sokmak için Dear me uygulamasını deneyebilirsiniz. Her günü farklı farklı özelleştirebilir ve rutin hayata adım atabilirsiniz. Gününüzü sabahtan akşama kadar planlayabileceğiniz kapsamlı seçenekleri içerisinde barındıran Dear me APK'da, hazır rutinlere de erişebilirsiniz.
Kendi rutininizi oluşturmak yerine diğer insanların rutinine erişebilir veya uygulamanın size sunduğu fikirlerden yararlanabilirsiniz. Meditasyon, egzersiz, temizlik, kişisel bakım veya ders çalışmak gibi çok sayıda işinizi gün geçtikçe pratikleştirebilirsiniz.
Kullanıcı dostu arayüzüyle ön plana çıkan bu uygulamada, rutin oluşturmak oldukça keyiflidir. Tüm işleri farklı bir görsellikle kaydedebilir, widgetlar oluşturabilir ve rutininizi an be an takip edebilirsiniz.
Siz de Dear me APK indirin ve hem kendi rutininizi oluşturun hem de hatırlatıcılar sayesinde tüm işlerinizi zamanında tamamlayın!
Dear me Uygulaması Özellikleri
- Android için günlük rutin oluşturma uygulaması
- Kapsamlı rutin oluşturma seçenekleri
- Hazır rutin planlarını seçebilme
- Dijital günlük özelliği
- Kullanıcı dostu arayüz
- Günlük, haftalık ve aylık planlayıcı
- Özelleştirilebilir bildirimler
- Widget oluşturma
Sıkça Sorulan Sorular
Uygulama tamamen ücretsiz olarak kullanılabilir mi?
Uygulamayı indirmek ücretsizdir, ancak kullanıcı geri bildirimlerine göre özelliklerin çoğu bir ödeme duvarının (paywall) arkasındadır ve tam işlevsellikten yararlanmak için genellikle bir abonelik gereklidir.
Uygulama ne tür kişisel veriler toplar veya paylaşır?
Uygulama; Kişisel bilgi, Finansal bilgi ve diğer dört veri türünü daha toplayabilir. Ayrıca, Finansal bilgileri üçüncü taraflarla paylaşabileceği belirtilmiştir.
Uygulamanın en çok öne çıkan faydaları nelerdir?
Uygulama, güne başarılar için zemin hazırlayan ritüel hatırlatıcılarla başlamayı, motive edici bir düzenleyici olarak görev yapmayı ve kişisel gelişimi destekleyen görev listeleri sunmayı vadeder.
Abonelik almadan önce özellikleri test etmek için bir deneme süresi var mı?
Uygulama genellikle deneme süreleri veya düşük fiyatlı ilk ay teklifleri sunar, ancak kullanıcı yorumları, ücretsiz özelliklerin, abonelik almaya değip değmeyeceğine karar vermek için yeterli deneyimi sunmadığı yönündedir.