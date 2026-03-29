DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH, ilk oyunun devamı olarak piyasaya sürülen bir aksiyon-macera oyunudur.

Berkcan Aktürk - 1 KISA SÜRE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler İlk oyuna kıyasla çatışma mekanikleri çok daha rafine edilmiş durumda.

Sam Porter Bridges bu kez sadece Amerika ile sınırlı kalmıyor; hikaye bizi Meksika'dan Avustralya'ya kadar uzanan çok daha çeşitli ve zorlu coğrafyalara götürüyor.

Nixxes Software iş birliğiyle PC'ye taşınan oyun; DLSS 4, FSR 4.1 ve ışın izleme (Ray Tracing) gibi en güncel teknolojileri destekliyor.

2019 yapımı olan popüler aksiyon-macera oyunu DEATH STRANDING, devam oyunuyla karşımıza çıkıyor. Yoldaşlarınızla birlikte insanlığı yok olmaktan kurtarmaya çalıştığınız DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH oyunu, ilk oyundan tam tamına 11 ay sonrasını anlatıyor.

Yeni bir maceraya atılacaksınız. Farklı dünyalardan gelen düşmanlar, engeller ve çeşitli sırlarla başa çıkacaksınız. Lakin, bu oyunda "başa çıkma" tanımı sandığınız gibi işlemiyor. Herhangi bir engel gördüğünüzde doğrudan savaşabilir, gizlice etrafından dolaşabilir veya tehlikeli bölgelere hiç adım atmayabilirsiniz.

Hikaye ve oynanışı bir kenara bırakacak olursak; DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH'in en göze çarpan özelliği, çarpıcı grafikleridir. Uçsuz bucaksız açık dünyanın her bir köşesinde mükemmel manzaralarla karşılaşacaksınız. Dinamik hava koşulları, efektler ve tüm animasyonlar oyunu daha da üst sıralara taşıyor diyebiliriz.

Çıkışıyla birlikte oyuncular tarafından oldukça beğenilen DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH, bir hayli yüksek sistem gereksinimlerine sahiptir. Eğer oyunu orta ve yüksek grafik ayarlarında oynamak istiyorsanız, kesinlikle güçlü bir sisteminizin olması gerekiyor.

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH Sistem Gereksinimleri

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10/11 Version 1909 or newer

Windows 10/11 Version 1909 or newer İŞLEMCI: Intel Core i3-10100, AMD Ryzen 3 3100

Intel Core i3-10100, AMD Ryzen 3 3100 BELLEK: 16 GB RAM

16 GB RAM EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5500 XT 8GB

NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5500 XT 8GB DEPOLAMA: 150 GB kullanılabilir alan

150 GB kullanılabilir alan İLAVE NOTLAR: SSD Required