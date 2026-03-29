DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 146.48 GB
- Üretici KOJIMA PRODUCTIONS
DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH, ilk oyunun devamı olarak piyasaya sürülen bir aksiyon-macera oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- İlk oyuna kıyasla çatışma mekanikleri çok daha rafine edilmiş durumda.
- Sam Porter Bridges bu kez sadece Amerika ile sınırlı kalmıyor; hikaye bizi Meksika'dan Avustralya'ya kadar uzanan çok daha çeşitli ve zorlu coğrafyalara götürüyor.
- Nixxes Software iş birliğiyle PC'ye taşınan oyun; DLSS 4, FSR 4.1 ve ışın izleme (Ray Tracing) gibi en güncel teknolojileri destekliyor.
2019 yapımı olan popüler aksiyon-macera oyunu DEATH STRANDING, devam oyunuyla karşımıza çıkıyor. Yoldaşlarınızla birlikte insanlığı yok olmaktan kurtarmaya çalıştığınız DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH oyunu, ilk oyundan tam tamına 11 ay sonrasını anlatıyor.
Yeni bir maceraya atılacaksınız. Farklı dünyalardan gelen düşmanlar, engeller ve çeşitli sırlarla başa çıkacaksınız. Lakin, bu oyunda "başa çıkma" tanımı sandığınız gibi işlemiyor. Herhangi bir engel gördüğünüzde doğrudan savaşabilir, gizlice etrafından dolaşabilir veya tehlikeli bölgelere hiç adım atmayabilirsiniz.
Hikaye ve oynanışı bir kenara bırakacak olursak; DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH'in en göze çarpan özelliği, çarpıcı grafikleridir. Uçsuz bucaksız açık dünyanın her bir köşesinde mükemmel manzaralarla karşılaşacaksınız. Dinamik hava koşulları, efektler ve tüm animasyonlar oyunu daha da üst sıralara taşıyor diyebiliriz.
Çıkışıyla birlikte oyuncular tarafından oldukça beğenilen DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH, bir hayli yüksek sistem gereksinimlerine sahiptir. Eğer oyunu orta ve yüksek grafik ayarlarında oynamak istiyorsanız, kesinlikle güçlü bir sisteminizin olması gerekiyor.
Siz de DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH indirin ve zengin hikaye içerisinde mükemmel bir aksiyon-macera deneyimi yaşayın!
DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH Sistem Gereksinimleri
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10/11 Version 1909 or newer
- İŞLEMCI: Intel Core i3-10100, AMD Ryzen 3 3100
- BELLEK: 16 GB RAM
- EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5500 XT 8GB
- DEPOLAMA: 150 GB kullanılabilir alan
- İLAVE NOTLAR: SSD Required
Sıkça Sorulan Sorular
İlk oyunu oynamadan bu oyuna başlanabilir mi?
Hikaye ilk oyunun 11 ay sonrasını konu aldığı için önceki olayları bilmek büyük avantaj sağlar. Ancak oyun içinde sunulan "Story So Far" (Özet) bölümü sayesinde yeni oyuncular da evrene hızlıca adapte olabilir.
Oyundaki en büyük yenilik nedir?
"Magellan" adlı devasa mobil ana üs ve yeni ulaşım araçları en büyük yenilikler arasındadır. Ayrıca, çevredeki doğal afetlerin haritayı kalıcı olarak değiştirmesi ve yeni altyapı türleri (monoray sistemleri vb.) oynanışı kökten değiştiriyor.
Sistem gereksinimleri nelerdir, SSD şart mı?
Evet, akıcı bir deneyim ve hızlı yükleme süreleri için SSD kullanımı zorunludur. Minimum 16 GB RAM ve RTX 2060 seviyesinde bir ekran kartı, oyunu 1080p çözünürlükte deneyimlemek için tavsiye edilir.
Online (Çevrimiçi) özellikler devam ediyor mu?
Evet, serinin imzası olan "asenkron çok oyunculu" sistem devam ediyor. Diğer oyuncuların inşa ettiği yolları, köprüleri kullanabilir ve onlara "Beğeni" (Like) göndererek bu zorlu dünyada yardımlaşabilirsiniz.
Oyunun süresi ne kadar?
Sadece ana hikayeye odaklanırsanız yaklaşık 40-50 saatlik bir deneyim sunar. Ancak yan görevler, tüm ağları bağlamak ve dünyayı keşfetmek isterseniz bu süre 100 saatin üzerine çıkabilmektedir.