Baki İzleme Sırası Nedir? Kronolojik ve Çıkış Tarihine Göre Sıralama
Baki izleme sırası nedir sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. İşte animenin kronolojik ve çıkış tarihine göre sıralaması!
Baki izleme sırası, Keisuke Itagaki tarafından yazılan ve çizilen manga serisinden uyarlanan popüler anime dizisine başlamak isteyen kişiler için büyük bir öneme sahip çünkü hikâyenin tam olarak anlaşılabilmesi için animenin belirli bir sıraya göre izlenmesi gerekiyor.
Bu rehberde en iyi animeler arasında yer alan Baki hangi sırayla izlenmeli sorusunu yanıtlayacağız. Rehberimizde kronolojik ve çıkış tarihi olmak üzere iki farklı sıralama bulunuyor. Popüler yapımı bu iki sıralamadan birine göre izlemeye başlayabilirsiniz.
Kronolojik Sıraya Göre Baki İzleme Sırası
- Baki the Grappler 1. sezon 1-16 bölümler
- Grappler Baki: The Ultimate Fighter
- Baki the Grappler 1. sezon - 17-24 bölümler
- Baki the Grappler 2. sezon
- Baki: Most Evil Death Row Convicts Special Anime
- Baki 1. sezon
- Baki 2. sezon
- Baki Hanma 1. sezon
- Baki Hanma 2. sezon
En Sevilen 15 Anime Karakteri
Anime dünyasında çok fazla sayıda karakter bulunuyor ve en sevilen anime karakterleri kişiden kişiye göre değişebiliyor.
Yıllardır popülerliğini sürdürerek büyük bir başarının altına imza atan Baki'ye başlamak için ilk olarak Baki the Grappler isimli yapımın 1. sezonundaki ilk 16 bölümün izlenmesi gerekiyor. Daha sonra 1994 yılında yayımlanan Grappler Baki: The Ultimate Fighter izlenmelidir.
Söz konusu yapım izlendikten sonra Baki the Grappler'ın ilk sezonunda bulunan 17-24 bölümlerinin izlenmesi gerekiyor. Bu bölümlerin ardından Baki the Grappler 2. sezon ve Baki: Most Evil Death Row Convicts Special Anime isimli yapımlara göz atılmalıdır.
2018 yılında yayımlanmaya başlayan Baki'nin ilk iki sezonu izlendikten sonra 2021 yılında yayımlanmaya başlayan Baki Hanma'nın ilk iki sezonunun izlenmesi gerekiyor.
Çıkış Tarihine Göre Baki Hangi Sırayla İzlenmeli?
- Grappler Baki: The Ultimate Fighter (1994)
- Baki the Grappler 1. sezon (2001)
- Baki the Grappler 2. sezon (2001)
- Baki: Most Evil Death Row Convicts Special Anime (2016)
- Baki 1. sezon (2018)
- Baki 2. sezon (2020)
- Baki Hanma 1. sezon (2021)
- Baki Hanma 2. sezon (2023)
Baki Animesi Konusu Nedir?
Dövüş sanatlarında oldukça yetenekli olan Baki Hanma, sporda efsane olan babasını geçmek için mücadele eder.
Naruto İzleme Sırası Nedir?
Popüler anime dizisine başlamak isteyen çoğu kişi, Naruto izleme sırası nasıl olmalı sorusunun yanıtını merak ediyor çünkü hikâyeyi anlamak için dizinin yanı sıra bazı içerikleri de izlemek gerekiyor.
Uzun bir süredir popülerliğini devam ettiren Baki animesi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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