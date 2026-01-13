Yasal Yollarla Kütüphanenizi Bedava Oyunla Doldurmanın 5 Yolu

Yeni çıkan bir oyuna bakıp fiyat etiketini görünce "Böbreğimi mi satsam?" diye düşündüğünüz oluyor mu? Yalnız değilsiniz. Oyun dünyası pahalı bir hobiye dönüştü. Ama durun, korsan sitelerin o tekinsiz sularına girip, bilgisayarınızı riske atmanıza gerek yok.

İnternet aslında yasal olarak dağıtılan "ganimetlerle" dolu. Sadece doğru zamanda doğru yere bakmayı bilmeniz gerekiyor. Biz buna "Dijital Çöpçülük" değil, "Oyun Avcılığı" diyoruz. Eğer taktikleri bilirseniz, GTA V'ten Death Stranding'e, Tomb Raider serisinden Control'e kadar devasa oyunları tek kuruş ödemeden kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Hazırsanız, cüzdanınızı bir kenara bırakın.

Kütüphanenizi Bedava Oyunla Doldurmanın 5 Yolu

1. Epic Games Store

Bedava oyun dendiğinde akla gelen ilk ve tek ve en büyük kale. Epic Games, Steam ile rekabet edebilmek için yıllardır "Para Saçma" stratejisini uyguluyor ve bu bizim işimize geliyor.

Her Perşembe günü saat 19.00'da Epic Games ana sayfasına girin. Genelde bağımsız oyunlar verirler ama yılbaşı dönemlerinde ve "Gizemli Oyun" haftalarında GTA V, Civilization VI, Death Stranding gibi deva yapımları verdikleri çok oldu.

Oyunu oynamayacak olsanız bile "Yükle" butonuna basmanıza gerek yok, "Kütüphaneye Ekle" demeniz yeterli. O artık sonsuza kadar sizindir.

2. Steam %100 İndirim Fırsatları

Steam genelde indirim konusunda diğer platformlara göre cimridir ama bazen yayıncılar, yeni oyunlarının reklamını yapmak için eski oyunlarını kısa süreliğine %100 indirime sokarlar. Bu "Free to Play" oyunlardan farklıdır; paralı bir oyunun geçici olarak bedava olmasıdır.

Steam'in ana sayfasında bunu yakalamak zordur. Bunun için SteamDB sitesini veya r/FreeGameFindings subreddit'ini takip etmelisiniz.

3. Amazon Prime Gaming

"Ama bu paralı?" dediğinizi duyar gibiyim. Evet, Amazon Prime bir abonelik sistemi ama çoğumuz bunu zaten kargo bedava olsun veya dizi izlemek için (Prime Video) kullanıyoruz. Oyunlar ise genelde gözden kaçan bir "yan hak" oluyor.

Her ayın başında Prime Gaming sayfasına girin. Amazon, GOG.com, Epic Games veya kendi uygulaması üzerinden aktive edebileceğiniz kodlar verir.

Fallout serisi, Star Wars oyunları, Football Manager gibi çok sağlam oyunlar veriyorlar. Bu oyunları aldığınızda, Prime üyeliğiniz bitse bile oyunlar sizde kalır.

4. DRM-Free Cenneti: GOG.com

CD Projekt Red'in sahibi olduğu bu platform "Eski ama Efsane" oyunların merkezidir.

GOG, özellikle büyük indirim dönemlerinde ana sayfasında aşağılara doğru bir sayaç koyar ve 48 saatliğine bir oyunu bedava verir.

5. Reddit ve Opera GX

Bütün bu siteleri tek tek gezmek zor geliyorsa, bırakın sizin yerinize gezen binlerce bedava oyun haberi size gelsin.