Günümüzde artık pek çok farklı türde oyunlar var. Her türden oyunun oynandığı ve üretildiği bu piyasada elbette pek çok yolculuk oyunu da var. Eğer yolculuklardan ve yolculuk temasından hoşlanan biriyseniz eminiz ki pek çok yolculuk filmini izlemişsinizdir. Peki yolculuk oyunlarından hangilerini oynadınız? Eğer aklınıza hiç yolculuk oyunu gelmediyse aşağıdaki listemiz sizi çok memnun edecektir.

Mutlaka Oynamanız Gereken En İyi Yolculuk Oyunları

Death Stranding

Pacific Drive

God of War

Road 96

Journey

Jalopy

ABZÛ

Sable

Stray

Death Stranding

Listemizdeki diğer pek çok oyunun aksine oldukça kasvetli ve doğa üstü bir yolculuk deneyimi sunan Death Stranding son yıllarda çok konuşulmuş bir yapım. Kıyamet sonrası dünyayı çok farklı bir şekilde ele alan Death Stranding’de önemli eşyaları bir yerden bir yere götüren bir kargocuyu canlandırıyoruz.

Oyunun çok büyük bir kısmı bir yerden bir yere gitmek ile geçiyor. Bu süre zarfında da karşınıza çıkan engelleri aşmanız, taşıdığınız kargoları korumanız ve hikayeyi takip etmeniz gerekiyor. Farklı bir oyun deneyimi arayanlar için Death Stranding ideal bir yapım.

Pacific Drive

2024 yılında sessiz sedasız çıkış yapan Pacific Drive oldukça niş bir kitleye hitap eden bir yolculuk oyunu. Bilim kurgu ve hayatta kalma türlerini birleştiren bu yolculuk oyununda bol bol araç sürüyoruz ve bir yerden bir yere gidiyoruz.

Aracımızı sürekli geliştirmemiz gereken bu oyunda yolculuğumuz boyunca pek çok doğaüstü olaya şahitlik ediyoruz. Bir yandan hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da etrafımızda olup biteni anlamaya çalıştığımız bu oyun araç sürme ve yolculuk oyunlarından keyif alanlar için biçilmiş kaftan.

God of War

Evet, God of War esasında bir yolculuk oyunu. Kratos, ölen eşinin küllerini özel bir yere götürmek için hazırlığa girişir. Eşi için son vazifesini yerine getirmeye çalışan Kratos beklenmedik bir misafir ile karşılaşır. Oğlu ile yolculuğa hazırlanan Kratos bu süre zarfı boyunca hem bir dizi düşmanla karşılaşır hem de zorlu bölümlere aşarak yolculuğunu tamamlamaya çalışır.

God of War’ı bir yolculuk oyunu olarak ele almak son derece önemlidir. Kratos bu yolculuk boyunca hem oğlu ile ilişkisini geliştiriyor hem de geçmişin gölgesi ile yüzleşiyor. Kesinlikle oynanması gereken, son yılların en iyi oyunlarından biri olan God of War’ı herkese tavsiye ediyoruz.

Road 96

Bu oyun 1990'ların sonlarında kurgusal bir ülke olan Petria'nın otoriter rejiminden kaçmaya çalışan bir grup insanın yaşadıkları zorlu yolculuğu deneyimlememizi sağlıyor. Otostop çekerek ülkeden kaçmaya çalışan bu insanlar oldukça zor bir yolculuğun içerisinde kendilerini buluyorlar. Yolculuğunuz sırasında karşılacağınız karakterler oyunu epey değiştirecek, aldığınız kararların sonucunu ilerde görebileceksiniz.

Journey

Bilmeyenler için, Journey direkt olarak “yolculuk” demek. Adından da anlaşılacağı üzere yolculuk temasını en iyi işleyen yapımlardan biri olan Journey bir oyundan daha çok bir deneyim gibi. Journey oyununu kelimeler ile anlatmak gerçekten çok zor. Bu nedenle Journey için bir deneyim demek daha doğru. Bu yine de Journey’i en iyi yolculuk oyunları listesine koymak için engel değil.

Jalopy

Doğu Avrupa ülkelerinde bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? 2018 yılında yayınlanan bir simülasyon ve yolculuk oyunu olan Jalopy size farklı bir oyun tecrübesi sunuyor. 1960 model bir Laika 601 Deluxe ile Doğu Bloğu’nda gezintiye çıktığınız bu oyunda araç bakımı, ekonomik yönetim ve keşif dolu bir macera sizleri bekliyor.

ABZÛ

Hep yerin üstündeki yolculuklardan bahsettik. Peki ya su altı? Eğer su altına yolculuk yapmak ilginizi çekiyorsa ABZÛ’ya muhakkak bir öncelik tanımalısınız. Atmosfer olarak inanılmaz rahatlatıcı bir oyun olan ABZÛ macera, keşif ve yolculuk dolu bir yapım.

Sable

Çizgi romanı andıran bir görselliğe sahip olan Sable tam bir yolculuk oyunudur. Geniş çöller, gizemli kalıntılar, renkli biyomlar ve çeşitli yapılarla dolu bu büyük açık dünyada oyuncular hoverbike'ları ile dilediği gibi dolaşabilirler. Yolculuk sırasında çeşitli bulmacaları çözerek, nesneleri toplayarak ve diğer karakterlerle etkileşime girerek ilerlediğimiz bu oyunda bizleri güzel müzikler ve keyifli bir oynanış bekliyor.

Stray

Bir kedi olarak yolculuk yapmak nasıl olurdu dersiniz? 2022 yılının en çok konuşulan ve viral olan oyunu Stray, bir kedi olarak yolculuğa çıktığımız bir yapım. Cyberpunk bir dünyada, kedi olarak ilerlediğimiz bu oyun pek çok kişinin ilgisini çekti ve epey bir konuşuldu. Eğer kedileri seviyorsanız ve farklı bir yolculuk oyunu arıyorsanız Stray’e bir göz atabilirsiniz.

Yolculuk oyunları ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Peki sizin favori yolculuk oyununuz hangisi? Listede olması gerektiğini düşündüğünüz başka yolculuk oyunu var mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.