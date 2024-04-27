En İyi Yolculuk Oyunları
Yolculuk yapmayı sever misiniz? Peki ya yolculuk oyunlarını? Bu yazımıza göz atın ve en iyi yolculuk oyunlarını keşfedin.
Günümüzde artık pek çok farklı türde oyunlar var. Her türden oyunun oynandığı ve üretildiği bu piyasada elbette pek çok yolculuk oyunu da var. Eğer yolculuklardan ve yolculuk temasından hoşlanan biriyseniz eminiz ki pek çok yolculuk filmini izlemişsinizdir. Peki yolculuk oyunlarından hangilerini oynadınız? Eğer aklınıza hiç yolculuk oyunu gelmediyse aşağıdaki listemiz sizi çok memnun edecektir.
Mutlaka Oynamanız Gereken En İyi Yolculuk Oyunları
- Death Stranding
- Pacific Drive
- God of War
- Road 96
- Journey
- Jalopy
- ABZÛ
- Sable
- Stray
Death Stranding
Listemizdeki diğer pek çok oyunun aksine oldukça kasvetli ve doğa üstü bir yolculuk deneyimi sunan Death Stranding son yıllarda çok konuşulmuş bir yapım. Kıyamet sonrası dünyayı çok farklı bir şekilde ele alan Death Stranding’de önemli eşyaları bir yerden bir yere götüren bir kargocuyu canlandırıyoruz.
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Playstation Plus ülkemizde ve pek çok yerde kullanıma açıldı. Xbox Game Pass benzeri bir hizmet olan bu sistem oyuncular tarafından genellikle hoş karşılandı.
Oyunun çok büyük bir kısmı bir yerden bir yere gitmek ile geçiyor. Bu süre zarfında da karşınıza çıkan engelleri aşmanız, taşıdığınız kargoları korumanız ve hikayeyi takip etmeniz gerekiyor. Farklı bir oyun deneyimi arayanlar için Death Stranding ideal bir yapım.
Pacific Drive
2024 yılında sessiz sedasız çıkış yapan Pacific Drive oldukça niş bir kitleye hitap eden bir yolculuk oyunu. Bilim kurgu ve hayatta kalma türlerini birleştiren bu yolculuk oyununda bol bol araç sürüyoruz ve bir yerden bir yere gidiyoruz.
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2024’ün sessiz kahramanlarından biri olan Pacific Drive belirli bir kesimin ilgisini büyük oranda çekti. Oldukça farklı bir yapım olan Pacific Drive 2024’ün önemli yapımlarından biri oldu.
Aracımızı sürekli geliştirmemiz gereken bu oyunda yolculuğumuz boyunca pek çok doğaüstü olaya şahitlik ediyoruz. Bir yandan hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da etrafımızda olup biteni anlamaya çalıştığımız bu oyun araç sürme ve yolculuk oyunlarından keyif alanlar için biçilmiş kaftan.
God of War
Evet, God of War esasında bir yolculuk oyunu. Kratos, ölen eşinin küllerini özel bir yere götürmek için hazırlığa girişir. Eşi için son vazifesini yerine getirmeye çalışan Kratos beklenmedik bir misafir ile karşılaşır. Oğlu ile yolculuğa hazırlanan Kratos bu süre zarfı boyunca hem bir dizi düşmanla karşılaşır hem de zorlu bölümlere aşarak yolculuğunu tamamlamaya çalışır.
God of War İnceleme
Kratos, altı oyun boyunca bizlere sadece hırslı ve öfke dolu tarafını göstermişti. Nitekim zorluklarla dolu hayatı, onu böylesine bir adam olmaya itmiş ve bütün karakteri öfkeyle şekillenmişti.
God of War’ı bir yolculuk oyunu olarak ele almak son derece önemlidir. Kratos bu yolculuk boyunca hem oğlu ile ilişkisini geliştiriyor hem de geçmişin gölgesi ile yüzleşiyor. Kesinlikle oynanması gereken, son yılların en iyi oyunlarından biri olan God of War’ı herkese tavsiye ediyoruz.
Road 96
Bu oyun 1990'ların sonlarında kurgusal bir ülke olan Petria'nın otoriter rejiminden kaçmaya çalışan bir grup insanın yaşadıkları zorlu yolculuğu deneyimlememizi sağlıyor. Otostop çekerek ülkeden kaçmaya çalışan bu insanlar oldukça zor bir yolculuğun içerisinde kendilerini buluyorlar. Yolculuğunuz sırasında karşılacağınız karakterler oyunu epey değiştirecek, aldığınız kararların sonucunu ilerde görebileceksiniz.
Journey
Bilmeyenler için, Journey direkt olarak “yolculuk” demek. Adından da anlaşılacağı üzere yolculuk temasını en iyi işleyen yapımlardan biri olan Journey bir oyundan daha çok bir deneyim gibi. Journey oyununu kelimeler ile anlatmak gerçekten çok zor. Bu nedenle Journey için bir deneyim demek daha doğru. Bu yine de Journey’i en iyi yolculuk oyunları listesine koymak için engel değil.
Jalopy
Doğu Avrupa ülkelerinde bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? 2018 yılında yayınlanan bir simülasyon ve yolculuk oyunu olan Jalopy size farklı bir oyun tecrübesi sunuyor. 1960 model bir Laika 601 Deluxe ile Doğu Bloğu’nda gezintiye çıktığınız bu oyunda araç bakımı, ekonomik yönetim ve keşif dolu bir macera sizleri bekliyor.
ABZÛ
Hep yerin üstündeki yolculuklardan bahsettik. Peki ya su altı? Eğer su altına yolculuk yapmak ilginizi çekiyorsa ABZÛ’ya muhakkak bir öncelik tanımalısınız. Atmosfer olarak inanılmaz rahatlatıcı bir oyun olan ABZÛ macera, keşif ve yolculuk dolu bir yapım.
Sable
Çizgi romanı andıran bir görselliğe sahip olan Sable tam bir yolculuk oyunudur. Geniş çöller, gizemli kalıntılar, renkli biyomlar ve çeşitli yapılarla dolu bu büyük açık dünyada oyuncular hoverbike'ları ile dilediği gibi dolaşabilirler. Yolculuk sırasında çeşitli bulmacaları çözerek, nesneleri toplayarak ve diğer karakterlerle etkileşime girerek ilerlediğimiz bu oyunda bizleri güzel müzikler ve keyifli bir oynanış bekliyor.
Indie Oyun Nedir? Bağımsız Oyun Ne Demek?
Oyun dünyasına yeni giriş yaptıysanız muhtemelen indie oyun nedir sorusunun yanıtını merak ediyor olabilirsiniz çünkü pek çok dijital oyun mağazasında diğer oyunların yanı sıra indie bölümü de bulunur.
Stray
Bir kedi olarak yolculuk yapmak nasıl olurdu dersiniz? 2022 yılının en çok konuşulan ve viral olan oyunu Stray, bir kedi olarak yolculuğa çıktığımız bir yapım. Cyberpunk bir dünyada, kedi olarak ilerlediğimiz bu oyun pek çok kişinin ilgisini çekti ve epey bir konuşuldu. Eğer kedileri seviyorsanız ve farklı bir yolculuk oyunu arıyorsanız Stray’e bir göz atabilirsiniz.
Yolculuk oyunları ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Peki sizin favori yolculuk oyununuz hangisi? Listede olması gerektiğini düşündüğünüz başka yolculuk oyunu var mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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