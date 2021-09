DEATHLOOP, PC ve PlayStation 5'e özel çıkan yeni nesil FPS oyunu. DEATHLOOP Steam'de!

Erkan Calp - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

DEATHLOOP, Arkane Studios tarafından geliştirilen, Bethesda Softworks tarafından yayınlanan 2021 yapımı aksiyon macera oyunu. 14 Eylül’de Windows PC ve PlayStation 5 platformuna özel olarak çıkış yapan FPS oyunu, hem Dishonored serisinin hem de Prey’in öğelerini birleştiriyor.

DEATHLOOP Steam

DEATHLOOP, Dishonored’ın arkasındaki ödüllü stüdyo Arkane Lyon’ın yeni nesil birinci şahıs nişancı oyunu. DEATHLOOP’ta iki rakip suikastçı, Blackreef adasında gizemli bir zaman döngüsünde sıkışıp kalır ve aynı günü sonsuza dek tekrarlamaya mahkumdur.

Colt olarak kaçmak için tek şans, gün bitmeden önce sekiz kilit hedefi öldürerek döngüyü sona erdirmektir. Her döngüden bir şeyler öğrenirsiniz. Yeni yollar deneyin, bilgi toplayın, yeni silah ve yetenekler bulun. Döngüyü kırmak için ne gerekiyorsa yapın.

Her yeni döngü, işleri değiştirmek için bir fırsat. Oyun tarzınızı değiştirmek için yaptığınız her denemeden kazandığınız bilgileri kullanın, bölümler arasında gizlice ilerleyin veya silahlarla savaşa dalın. Her döngüde yeni sırlar keşfedecek, Blackreef adasının yanı sıra hedefleriniz hakkında bilgi toplayacak ve cephaneliğinizi genişleteceksiniz. Yıkım için bir dizi başka dünyaya ait yetenek ve acımasız silahlarla donanmış araçları kullanacaksınız. Ölümcül avcı ve av oyununda hayatta kalmak için teçhizatınızı akıllıca özelleştirin.

Kahraman mısınız yoksa kötü adam mı? DEATHLOOP’un ana hikayesini Colt olarak deneyimleyecek, döngüyü kırmak ve özgürlüğünüzü kazanmak için Blackreef adasında hedefleri avlayacaksınız. Bu arada başka bir oyuncu tarafından kontrol edilebilen rakibiniz Julianna tarafından avlanacaksınız. Çok oyunculu deneyim isteğe bağlıdır ve mücadelenizde Julianna’nın yapay zeka tarafından kontrol edilmesini seçebilirsiniz.

Blackreef Adası, cennet veya hapishanedir. Arkane, birden fazla yol ve gelişen oynanış ile muhteşem sanatsal dünyalarla ünlü. DEATHLOOP, kendi içinde bir karakter gibi hissettiren çarpıcı, retro-gelecek, 60’lardan ilham alan bir ortam sunuyor. Blackreef bir harikalar diyarı olsa da Colt için onun hapishanesi, ölümün hiçbir anlamı olmadığı çöküş tarafından yönetilen bir dünya ve suçlular onu esir tutarken sonsuza kadar parti yapıyorlar.

DEATHLOOP Sistem Gereksinimleri

DEATHLOOP PC’de oynamak için şu donanımlara sahip bir bilgisayara sahip olmalısınız. (Minimum sistem gereksinimleri oyunu çalıştırmak için yeterlidir; grafikler maksimum seviyede, akıcı oynamak istiyorsanız bilgisayarınızın önerilen sistem gereksinimlerini karşılaması gerekir.)

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 sürüm 1909 veya üzeri

İşlemci: Intel Core i5-8400 @2.80GHz veya AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 (6GB) veya AMD Radeon RX 580 (8GB)

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 sürüm 1909 veya üzeri

İşlemci: Intel Core i7-9700K @360GHz veya AMD Ryzen 7 2700X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 2060 (6GB) veya AMD Radeon RX 5700 (8GB)

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

DEATHLOOP PS4’e Gelecek Mi?

DEATHLOOP, ilk olarak yalnızca PlayStation 5 ve PC platformunda oynanabilir olacak. Aksiyon shooter oyununun 2022’de Xbox konsollarına geleceği oyunun yapımcısı tarafından doğrulandı ancak şu anda PS4’e (PlayStation 4) geleceğine dair bir bilgi yok. Deathloop, yeni nesi oyun konsolları ve üst seviye oyun bilgisayarları için tasarlanmış bir oyun. Ancak bu, oyunun PS4’e gelmeyeceği anlamına gelmiyor.

DEATHLOOP Sadece Multiplayer Mı?

Deathloop’ta asıl amaç oyunun ana karakteri Colt’u içinde sıkışıp kaldığı zaman döngüsünden çıkarmak. Bunu başarmanın tek yolu oyun ayarlarında görünen sekiz vizyoneri öldürmek gibi görünüyor. Ancak bunu yapabilmek için oyuncuların genellikle başka bir oyuncu tarafından online multiplayer (çok oyunculu) aracılığıyla kontrol edilen Julianna’ya karşı hayatta kalmaları gerekiyor. Deathloop’u oynamaya başlar başlamaz tek oyunculu mod, çevrimiçi mod ve yalnızca arkadaşlar modunda oynama seçeneği sunuluyor.

Deathloop’taki online mod için, Julianna oyuncuları onları tanısanız da tanımasanız da oyununuzu istila edebiliyor. Bu, sadece 1’e 1 olması dışında diğer çok oyunculu oyunlardaki çevrimiçi eşleşmeye benziyor. Başka bir oyuncu bulamadığınız durumda, Deathloop otomatik olarak Julianna’yı yapay zeka yapıyor, bu yüzden oynayamama konusunda endişelenmenize gerek yok. Sadece Arkadaşlar Modu için, istila edebilecek oyuncular sadece arkadaş listenizdeki oyuncular oluyor. Bu seçenek, yabancılarla değil, tanıdıkları insanlarla oynamak isteyen herkes için en iyisi. Çok oyunculu modda Julianna olarak oynamak isteyen herkesin mücadelede belirli bir noktayı geçmesi gerekiyor. Bunu yaptığınızda bu seçeneğin kilidi açılıyor.