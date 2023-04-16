Deathloop Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

2021 yılı oyun dünyası için biraz sönük bir yıl olsa da bu senenin iyi yapımlarından biri de Deathloop’tu. Dishonored serisinin meşhur yapımcılarının imzası bulunan bu oyun FPS ve gizlilik oyunu severleri memnun edebilecek bir yapım olmayı başardı.

Deathloop oldukça ilginç bir hikayeye ve oyun mekaniğine sahip. Eğer siz de bu oyunu oynamak ve hikayeyi en iyi şekilde anlamak istiyorsanız Deathloop Türkçe yama yüklemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki basit adımları uygulayarak siz de Deathloop Türkçe yama yükleyebilirsiniz.

Deathloop Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

anonymousceviri.com ’un Deathloop Türkçe yama sayfasına gidin.

’un Deathloop Türkçe yama sayfasına gidin. Sağ taraftaki Yamayı İndir seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Deathloop’in Türkçe yaması ücretli bir şekilde sunuluyor. anonymousceviri.com’un rehberini okuyarak konu ile alakalı detaylı bilgi alabilir ve istemcilerini indirerek Deathloop’i hızlı bir şekilde Türkçe yapabilirsiniz.

Deathloop Hakkında

Arkane Studios tarafından geliştirilen ve Bethesda Softworks tarafından yayınlanan Deathloop 2021 yılında piyasaya sürüldü. PC ve PlayStation 5 için çıkış yapan Deatloop, Arkane Studios’un meşhur oyun serisi Dishonored’ın karakteristik pek çok özelliğine sahip bir oyun.

Deathloop, zaman döngüsü temasını konu alan bir aksiyon-macera oyunudur. Blackreef isimli kurgusal bir yerde geçen bu oyunda Colt Vahn isimli bir suikastçiyi canlandırıyoruz. Her başarısız olduğumuzda günün en başına dönüyoruz ve bu döngü sürekli devam ediyor.

Haritanın farklı bölgelerine dağılmış 8 düşmanı öldürüp bu döngüden çıkmanın yolunu arıyoruz. Keşfedebileceğiniz bir dünyaya sahip olan Deathloop’ta gizli bir şekilde ilerlemek de son derece önemli.

Oyunun gizlilik mekanikleri Arkane Studios’un önceki oyun serisi olan Dishonored’a oldukça benziyor. Eğer Dishonored’ı beğendiyseniz bu oyunu da beğenmeniz çok olası. Gizlilik oyunu sevenler muhakkak Deathloop’u da beğenecektir diyebiliriz.

Deathloop'un görsel tasarımı bakımından oldukça iddialı bir oyundur. Oyundaki görsellik son derece karakteristik ve ihtişamlıdır. Öyle ki bu oyunun görsel dili son derece ayrıştırıcıdır. Size gerçekten farklı bir deneyim sunmayı amaçlayan Deathloop'un en başarılı olduğu konulardan birisi hiç şüphesiz görsel dizaynıdır.

Oyunda bir de rakip karakteri kontrol edebilme mekaniği eklenmiş. Eşine benzerine pek rastlamadığımız bu mekanik ile birlikte Julianna Blake adlı bir karakteri kontrol edebiliyoruz. Oyunu daha zor bir şekilde oynamak isteyenler çevrimiçi modunu açık bırakabilirler.

Deathloop Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Deathloop’u beğendiniz mi? Deathloop’un Türkçe yamasını nasıl buldunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.