Deceit, PC'de ücretsiz oynayabileceğiniz Türkçe FPS oyunu

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Deceit, oyuncuların dürüstlük ve aldatmaca sezgilerini test eden çok oyunculu (multiplayer) birinci şahıs nişancı oyunu. Türkçe arayüzle gelen FPS oyunu Steam üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Korku-gerilim türünde karanlık temalı FPS oyunlarını seviyorsanız Deceit’i tavsiye ederim.

Deceit İndir Ücretsiz

Oyun bir akıl hastanesinde başlıyor. Etrafınızda beş yabancıyla size yabancı gelen bir ses sonucu uyanıyorsunuz. İki kişiye virüs enfekte edilmiş. Kaçmanız gerekiyor ancak binanın bir ucundan diğer ucuna gitmeye çalışırken her an elektrikler kesilebilir ve korkunç şeye dönüşen hastalıklı kişilerle yüz yüze gelebilirsiniz. Hayatta kalma şansınızı artırmak için kendinize müttefikler bulmanız gerekiyor. Ancak ortam öyle bir tasarlanmış ki, grup içinde her an bir anlaşmazlık ortaya çıkabiliyor, yanınızda olan birinden şüphe duymaya başlayabiliyorsunuz. Hastalıklılar gruba karşı yapacakları sabotaj girişimlerini örtbas etmeye çalışırken diğerleri de bu şüpheli davranışlara ve girişimlere karşı gözlerini açık tutacak ve güvenilir olduğunu düşündükleri kişilerle güçlerini birleştirecek.

Hayatta kalmanın bir yolu da görevleri tamamlamak. İlerlerken hayatta kalmanıza ve çıkışa doğru giden ilerleyişinizde size yardımcı olacak görevlerle karşılaşacaksınız. Ancak hangi görevin daha önemli olduğuna ve bu görevleri tamamlamak için diğerleriyle işbirliği yapıp yapmayacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Her karar oyunculara daha fazla bilgi veriyor ve hangi takımda olabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte güven duygusu her an değişebiliyor.

Harita boyunca ilerlerken enfekte olanların korkunç şeylere dönüşmesini sağlayan elektrik kesintileri yaşıyorsunuz. Hastalıklılar bu formda daha güçlü oluyor, daha seri hareket ediyor vee karanlıkta iyi görüyorlar ancak zayıf noktaları da var; ışık gibi. Hastalıklılar bu formdayken gerçekten dehşet verici hale bürünüyor ve korku dolu anlar yaşatıyorlar.

Deceit Sistem Gereksinimleri

Ücretsiz Türkçe FPS oyunu Deceit'i oynamak için gerekli donanım yani Deceit'in sistem gereksinimlerinden bahsetmek gerekirse;

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i3 / AMD Ryzen 3

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon R7 265

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: Recommended to play on low settings

ÖNERİLEN:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 or higher

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290X or higher

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan