Demolition Derby 2 APK Android oyununda arabalar arenada birbirine giriyor! Arabaların hurdaya döndüğü harika bir açık dünya yarış oyunu

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Demolition Derby 2 APK, zırhlı arabaların arenada çarpıştığı sıra dışı araba yarışı oyunlarından Destruction Derby’nin mobil platforma uyarlanan sürümü.

Bilgisayarda oynanan zamanının en iyi araba oyunlarından Destruction Derby’nin mobil sürümü Demolition Derby seriye dönüşmüş popüler bir yapım. Serbest sürüş modu, polis kovalamacası, araba yükseltme ve özelleştirme gibi güzel özelliklerle gelen Demolition Derby 2 APK veya Google Play’den Android telefonlara ücretsiz indirilebiliyor.

Demolition Derby 2 APK İndir

Gaza basın ve olabildiğince hızlı gidin! Diğer arabalar size yaklaşırken en çok hasar alacakları noktadan çarpın. Demolition Derby 2 APK Android oyununda güvenli sürüş yok! Bu açık dünyada arabalar birbirlerini hurdaya çevirmek için yarışıyor. Normal yol kurallarına uyarsanız hayatta kalamazsınız.

Klasik PlayStation 1 oyunu Destruction Derby’den esinlenen araba oyununda adil yarışlar düzenlenmiyor. Arabanızdan daha büyük, daha iyi performans sergileyen arabalara karşı adeta savaşıyorsunuz. Her türden Mad Max benzeri araçlara karşı mücadele ediyorsunuz. Düşmanlarınızı üstünlüklerine rağmen ezmenin tek yolu iyi bir stratejiyle yarışmak. Aralarından seçim yapabileceğiniz 60’tan fazla yarış pisti, kilidini açacağınız 50’nin üzerinde araç var. Hassas arabalardan görünüşte sağlam kamyonlara kadar birçok seçenek var.

Demolition Derby 2 APK son sürüm özellikleri