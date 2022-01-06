Demolition Derby 3 APK Android, sıra dışı araba yarışı oyunlarından Destruction Derby serisinin mobil cihazlarda oynanan versiyonu.

Erkan Calp - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Demolition Derby 3 APK, arabaların arenada birbirlerine acımasızca çarptığı yarış oyunu Destruction Derby serisinin mobil sürümü.

Mobilde 15 milyon indirmeyi geçen açık dünya araba yarışı oyunu Demolition Derby 2’nin sevilen özelliklerine ek içerikler sunan Demolition Derby 3, 75’ten fazla araç, 20’den fazla pist ve yıkım arenası içeriyor. Çok oyunculu (Multiplayer) oynama, tek oyunculu mod, özel online etkinlikler ve fazlası Demolition Derby 3 APK Android oyununda!

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Demolition Derby 3’te derbi takımınızla kargaşanın bir parçası olcaksınız. Bu çılgın yıkım yarış oyununda dünyanın en yetenekli ve tehlikeli sürücülerine karşı yarışacaksınız. Oynanış, tonla eklenen yeni özellik ve yükseltmelerle hala her zamanki kadar zor. Yol boyunca rakiplerinizi ezip geçerek güçlenecek ve zafere bir adım daha yaklaşacaksınız. Arkadaşlarınıza, ailenize veya dünyanın her yerinden rastgele oyunculara karşı oynayacaksınız.

Demolition Derby 3’te üç farklı kontrol modu mevcut. Birinci şahıs veya üçüncü şahıs bakış açısından oynayabilir ve grafik kalitesini cihazınıza ve oyun tarzınıza uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Yarışabileceğiniz 20’den fazla pist var. Bunlardan bazıları ancak oyunda ilerledikten ve daha fazla yarış kazandıktan sonra açılıyor. 2 çeşit yarış mevcut. İlki bitiş çizgisini ilk geçen oyuncunun kazanan ilan edildiği tipik yarış. İkincisi daha yoğun ve yarışçıların yenmek için rakiplerini ezip yok etmek zorunda olduğu gerçek derbi mücadelesine benziyor. Yeni arabalar satın alabilir veya sahip olduklarınızı yükseltebilir ve özelleştirebilirsiniz. Bu tabii ki oyun içi parayla ve daha fazla para kazanmanın tek yolu rakiplerinizi yok etmek ve yarışları kazanmak. Yani kelimenin tam anlamıyla düşmanlarınızı hurdaya çevirmeniz gerekiyor.