Deus Ex: Invisible War
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- Üretici SQUARE ENIX
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Deus Ex: Invisible War'un gerilim dolu dünyasında hayatta kalmaya çalışacaksınız.
Döneminin en iyi aksiyon oyunları arasında yer alan Deus Ex: Invisible War yayınlanmasından bu yana yıllar geçsede günümüzde hala geniş bir kitle tarafından oynanmaya devam ediliyor. Ünlü yayıncı Square Enix tarafından hayata geçirilen Deus Ex: Invisible War'da oyuncular birinci şahıs kamera açıları eşliğinde uzaylılara karşı mücadele ediyorlar. Tek oyunculu bir oynanış dünyasına bünyesinde yer veren oyunda hikaye bazlı bir ilerleyiş söz konusu olacak. Dönemin teknolojisi eşliğinde oyunculara yoğun görsel efektler sunan yapım başarılı satışlara imza atmıştı. Günümüzde nostaljik bir deneyim sunan Deus Ex: Invisible War Steam'de satışlarına devam ediyor.
Deus Ex: Invisible War Özellikleri
- Yoğun görsel efektler,
- İngilizce oynanış,
- Karanlık bir atmosfer,
- Birinci şahıs bakış açısı,
- Tek oyunculu,
- Çok sayıda farklı silah modeli,
- İlerlemeye dayalı görevler,
Birbirinden farklı tehlikelere ev sahipliği yapan Deus Ex: Invisible War, yayınlandığı dönem epey geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Günümüzde oyunculara nostaljik bir aksiyon dünyası sunan oyun, 2004 yılında lansmana çıkmıştı. Steam üzerinde oyuncular tarafından epey ilgi odağı olan aksiyon oyunu tek oyunculu yapısı ile internete ihtiyaç duymadan oynanıyor. Oyuncular yapım içerisinde ilerlerken çeşitli tehlikeler ile karşı karşıya gelirken aynı zamanda pek çok görevi de başarmak için ter döküyorlar. Ion Storm tarafından geliştirilen oyun, günümüzde Steam üzerinde hala satışlarına devam ediyor.
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Aksiyon, bilim kurgu ve RYO oyunu olarak duyurulan yapımda birinci şahıs kamera açıları eşliğinde mücadele edecek ve bu tehlikelere karşı hayatta kalmaya çalışacaksınız.
Deus Ex: Invisible War Minimum Sistem Gereksinimleri
- BM PC or 100% compatible
- Microsoft Windows 2000/XP
- Pentium IV, 1.3GHz (Or AMD Athlon XP equivalent) processor
- 100% DirectX 9 32MB 3D Accelerated video card with Pixel Shader v1.1 Capability
- 256 MB System RAM
- 100% DirectX 9 Compatible Sound Card
- 2GB free uncompressed hard drive space (additional space may be necessary for saved games)
- 100% Windows 2000/XP compatible Mouse and Keyboard
Deus Ex: Invisible War Önerilen Sistem Gereksinimleri
- Pentium IV, 1.5 Ghz (or AMD Athlon XPequivalent) or greater processor
- 512 MB System RAM
- 100% DirectX 9 128MB 3D Graphics Card
- 2GB of Hard Drive Space
- Supported Video Chipsets:
- nVidia GeForce 3Ti/4Ti/FX - Note: GeForce MX series is NOT SUPPORTED. ATI Radeon 8500/9xxx or higher.